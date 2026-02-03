Tudod, mi az a fánkhas? Nem? Pedig nagyon veszélyes is lehet!

Lógó has, sörhas vagy éppen fánkhas – számtalan elnevezés létezik a terjedelmes pocakra, amely gyakran már a mindennapi mozgást is megnehezíti. Ez az állapot azonban messze nem csak életmódbeli kérdés: a felhalmozódó hasi zsír és folyadék súlyos terhet róhat a létfontosságú szervekre. Éppen ezért fontos feltárni, hogy a fánkhas pontosan milyen okok miatt alakulhat ki.

A fánkhas,azaz a hasi zsírtöbblet komoly egészségügyi gondokkal járhat.

Ezeken múlhat a fánkhas kialakulása

Az egészségtelen életmód, a mozgás hiánya, a rengeteg ülés, az alvásproblémák és a stressz mind kiváltói lehetnek a hízás beindulásának, melynek egyik legszembetűnőbb tünete a has megnövekedése. Mindez azonban nemcsak megjelenésbéli probléma: a hasfal előtti területeken, illetve a létfontosságú szerveknél felhalmozódott zsír súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.

Elhízás

A hasfal előtti terület

Zsírpárnának hívják a has elülső izomrétege előtt, közvetlenül a bőr alatt elhelyezkedő, könnyedén összecsíphető zsírréteget. Ennek elsődleges szerepe, hogy szigetelje a testet, ezért is található meg szinte mindenhol, a csípőn, a karon és a combokon is. Ha sikerül megfelelő életmódot kialakítanunk, azaz táplálkozással és aktív életmóddal a testzsírszázalékunkat alacsonyan tartani, akkor hatékonnyá válhatunk a hasi zsír eltüntetésében.

Az izomréteg mögötti részek

A helytelen életvitel következtében megjelenő zsigeri zsír az egyik leggyakoribb okozója a terebélyes hasnak. Nem nevezhető ártalmatlannak, a zsír ugyanis a belső, hasüregi szerveken, a beleken, hasnyálmirigyen, gyomron és környékén, de a májon, vesén, szíven és tüdőn is képes lerakódni. Érdemes tudni, hogy zsigeri zsír kis mennyiségben természetesen is jelen van szervezetünkben, hiszen bizonyos szinten védenie kell a szerveket a külső hatásokkal szemben. A sörhasnak is nevezett jelenség jellegzetes kerek, felfúvódott, feszes és kemény has képében jellemzően a 35 év feletti férfiaknál figyelhető meg, a lassuló anyagcsere, a mozgáshiány és az egészségtelen étkezés mellett a szénsavas, cukros, alkoholos italok rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztása is okolható érte. A szükségesnél több kalória bevitele következtében a szervezet kénytelen elraktározni a számára felesleges, azaz fel nem használt energiát, ebből lesz a zsigeri elhízás.