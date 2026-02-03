Tudod, mi az a fánkhas? Nem? Pedig nagyon veszélyes is lehet!

Lógó has, sörhas vagy éppen fánkhas – számtalan elnevezés létezik a terjedelmes pocakra, amely gyakran már a mindennapi mozgást is megnehezíti. Ez az állapot azonban messze nem csak életmódbeli kérdés: a felhalmozódó hasi zsír és folyadék súlyos terhet róhat a létfontosságú szervekre. Éppen ezért fontos feltárni, hogy a fánkhas pontosan milyen okok miatt alakulhat ki.
A hasi zsír kialakulása
- A fánkhas nemcsak esztétikai probléma, hanem egészségügyi kockázatokat is hordozhat.
- Kialakulhat elhízás, zsigeri zsír, betegségek vagy hormonális változások miatt.
- A hasi zsír különösen veszélyes a belső szervek működésére.
- Puffadás és átmeneti hasmegnagyobbodás ételintolerancia vagy hormonális okok miatt is jelentkezhet.
- A fánkhas kezelése mindig az okok felismerésével kezdődik.
Ezeken múlhat a fánkhas kialakulása
Az egészségtelen életmód, a mozgás hiánya, a rengeteg ülés, az alvásproblémák és a stressz mind kiváltói lehetnek a hízás beindulásának, melynek egyik legszembetűnőbb tünete a has megnövekedése. Mindez azonban nemcsak megjelenésbéli probléma: a hasfal előtti területeken, illetve a létfontosságú szerveknél felhalmozódott zsír súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.
Elhízás
A hasfal előtti terület
Zsírpárnának hívják a has elülső izomrétege előtt, közvetlenül a bőr alatt elhelyezkedő, könnyedén összecsíphető zsírréteget. Ennek elsődleges szerepe, hogy szigetelje a testet, ezért is található meg szinte mindenhol, a csípőn, a karon és a combokon is. Ha sikerül megfelelő életmódot kialakítanunk, azaz táplálkozással és aktív életmóddal a testzsírszázalékunkat alacsonyan tartani, akkor hatékonnyá válhatunk a hasi zsír eltüntetésében.
Az izomréteg mögötti részek
A helytelen életvitel következtében megjelenő zsigeri zsír az egyik leggyakoribb okozója a terebélyes hasnak. Nem nevezhető ártalmatlannak, a zsír ugyanis a belső, hasüregi szerveken, a beleken, hasnyálmirigyen, gyomron és környékén, de a májon, vesén, szíven és tüdőn is képes lerakódni. Érdemes tudni, hogy zsigeri zsír kis mennyiségben természetesen is jelen van szervezetünkben, hiszen bizonyos szinten védenie kell a szerveket a külső hatásokkal szemben. A sörhasnak is nevezett jelenség jellegzetes kerek, felfúvódott, feszes és kemény has képében jellemzően a 35 év feletti férfiaknál figyelhető meg, a lassuló anyagcsere, a mozgáshiány és az egészségtelen étkezés mellett a szénsavas, cukros, alkoholos italok rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztása is okolható érte. A szükségesnél több kalória bevitele következtében a szervezet kénytelen elraktározni a számára felesleges, azaz fel nem használt energiát, ebből lesz a zsigeri elhízás.
Ezért veszélyes:
A zsír túlzott felhalmozódása az elhízás mellett számtalan betegség kialakulási kockázatát is növeli. Ilyenek például a a szív- és érrendszeri betegségek, a daganatos elváltozások, a 2-es típusú cukorbetegség, a zsírmáj, a magas vérnyomás vagy az érelmeszesedés. A zsigeri zsír a szövődmények kialakulását is növelheti, illetve súlyosabbá teheti a különféle betegségek lefolyását. Ez a fajta zsír azért is annyira problémás, mert hormonszerű, gyulladást keltő és méreganyagok szabadulnak fel belőle, melyek a szervekbe jutva további károkat okozhatnak.
Betegségek
Hasvízkór esetén akár több liternyi folyadék halmozódik fel a hasüregben, mindez nem önálló kór, inkább valamilyen alapbetegség ismertetője, esetleg eredménye. Tipikusan a májbetegségek tünete, de szívelégtelenség, vastagbéldaganat, és gyulladás jelzője is lehet. A nagy mennyiségű víz nyomán puffadás jelentkezik, megnövekedik és előredomborodik a haskörfogat és feszülő érzés figyelhető meg.
Fontos kiemelni azokat a gyulladásokat is, melyeket valamilyen fertőzés indukál, hiszen ezek is képesek a has megnövekedésével járó puffadást előidézni.
Ezért veszélyes:
Amellett, hogy komoly betegség állhat a háttérben, a gyomrot ilyenkor szüntelenül nyomás éri, ami az étvágy csökkenését és hányingert is okozhat. A tüdő terhelése ugyancsak légzési nehézségeket generálhat, főleg fekvő pozícióban, amikor a rekeszizmokat éri nyomás.
Egyéb kiváltó okok
Ételintolerancia
Fontos megemlíteni a különféle ételérzékenységeket is, amelyek kellemetlen emésztőrendszeri panaszokat válthatnak ki. Ilyenek például a gázképződés és puffadás, az elégtelen felszívódás. A tünetek azért alakulnak ki, mert az érintettek szervezete nem képes lebontani bizonyos anyagokat.
Ezért veszélyes:
A le nem bontott összetevők megerjedhetnek a belekben, ez fájdalmat, görcsöt, hasmenést vagy székrekedést indukálhat, és akár a bélrendszer gyulladását is eredményezheti.
Hormonok
Felelőssé tehető a has megnagyobbodásáért a női ciklus, azon belül a menstruációt megelőző napok is. A szervezet ilyenkor a megemelkedő progeszteronszint miatt visszatartja a vizet, ami puffadást, átmeneti haskörfogat-növekedést, és a szokásosnál terjedelmesebb derékrészt idézhet elő.
A nőknél a menopauza is hormonális változásokat indít be, melyek szintén eredményezhetnek testi átalakulást, főleg a has területén.
Ezért veszélyes:
Mindezek a női lét természetes velejárói, rizikófaktoruk nincs, ám ha szokatlanul erős vagy fájdalmas puffadást tapasztalunk, illetve az nem múlik el a menstruációt követően sem, mindenképp keressünk fel szakembert.
Mérjük meg!
Egy egyszerű otthoni vizsgálattal máris felderíthetjük, hogy érint-e bennünket a hasi hízás. Egy centi segítségével mérjük meg a csípő és alsó bordák közötti részt félúton. Hasi hízásról akkor beszélünk, ha az eredmény nőként 80, férfiként pedig 94 cm feletti haskörfogatot hoz. 88 és 102 cm feletti értékeknél már fokozott szív- és érrendszeri rizikóról van szó. A nagy has egyik legfőbb problémája ugyanis, hogy a felhalmozódott mennyiségű zsír terhet jelent a létfontosságú szerveknek, hiszen nyomja azokat. Így a vér- és oxigénellátásuk csökken, ezért is alakul ki a jól ismert nehézlégzés, de számos egyéb betegség is.
Az úszógumi eltüntetése
Hasi zsír esetén a legfontosabb, amit tehetünk, hogy igyekszünk egészségesen táplálkozni és mozgásban gazdag életet élni. Az egészséges ételek fogyasztása nemcsak a hasi zsírtól szabadíthat meg, hanem a depressziótól is. A feldolgozott- és gyors ételek, cukros italok és finomított szénhidrátok helyett tegyünk minél több teljes kiőrlésű gabonát, zöldséget és gyümölcsöt a tányérra. A rostdús táplálkozás serkenti az emésztést, így a székrekedés is elkerülhető, valamint fontos tudni, hogy rost nélkül a túlsúlytól képtelenség megszabadulni. Ügyeljünk a folyadékbevitelre is, ha pedig nehézségünk adódna, kérjünk segítséget dietetikus szakembertől, aki abban is segíthet, hogy fény derüljön a háttérben álló esetleges betegségekre.
