Számtalan példát láthattunk már arra, hogy bizony a legnagyobb külföldi (és hazai) sztárok közt is vannak csalfák, akiknek született házasságon kívüli gyermeke. Sok szó esik ezekről a hírességekről és ezekről a babákról, ám vannak jó néhányan az ismert emberek között, akik maguk is szerelemgyerekek.

Szinte köztudott, hogy Arnold Schwarzeneggernek és Eddie Murphynek is született „törvényen kívüli" gyermeke, míg a hazai ismert híres emberek közül Fábry Sándornak, Flipper Öcsinek, Solti Ádámnak, vagy a nemrég elhunyt színházigazgatónak, Böröndi Tamásnak van eltitkolt gyereke.

Arra azonban csak kevesen gondolnak, hogy a legnagyobb hírességek közt sokan maguk is balkézről születtek, és édesanyjuk egy már házas, családos embertől esett teherbe. Összegyűjtöttük azokat a világsztárokat, akik éveken át maguk sem tudták, hogy kik is az igazi szüleik.

Jack Nicholson

A háromszoros Oscar-díjas legenda sokáig nem is tudta, kik a valódi szülei. A negyvenhez közel, egy újságírótól tudta meg, hogy akiket az anyjának és apjának hitt, valójában a nagyszülei, ám mire az igazság napvilágra került, már egyik nőrokona sem élt. A mára visszavonult színész vér szerinti édesanyja June Nicholson táncosnő volt, aki mindössze tizenhét évesen esett teherbe.

A legenda szerint Jack apja, az olasz származású Donald Furcillo feleségül vette fiatal szerelmét, ám a frigyet két okból végül törvénytelenné nyilvánították. Egyrészt June még kiskorú volt, a legnagyobb gond viszont az volt, hogy Donald már házas volt, így Jack Nicholson balkézről született, úgynevezett szerelemgyerek. A kisbabát June szülei vették magukhoz és édesanyjáról azt „hazudták" a gyermeknek, hogy a testvére.

Liv Tyler

A Gyűrűk Ura-filmek sztárja még nem volt tízéves, amikor megtudta, hogy nem az az apukája, akit addig papának szólított. Liv édesanyja, az egykori playmate és Playboy-modell, Bebe Buell már öt éve élt együtt a rockzenész Todd Rundgrennel, amikor megszületett közös gyermekük. A baba azonban nem volt közös, mivel Buell összeszűrte a levet az Aerosmith híres énekesével, Steven Tylerrel. Rundgren sejthette, hogy nem ő a kislány igazi apja, mégis aláírta a születési anyakönyvi kivonatot, gyermekeként nevelte Livet és fizette a tanulmányait. Liv tizenkét éves volt, amikor saját döntésére megváltoztatta a nevét Rundgrenről Tylerre.

Sophia Loren

A többszörös Oscar-díjas olasz színésznő és díva is szerelemgyerek. Édesanyja ugyanis egy akkor már házasságban élő, nemesi származású építőmérnöktől, Riccardo Scicolonétól esett teherbe. A férfi megtagadta, hogy elhagyja feleségét és összekösse az életét Romilda Villanival, ám mégis a nevére vette első lányukat. A furcsa kapcsolatból évekkel később még egy gyermek született. Sophia nem sokszor látta az édesapját, mindössze három alkalommal találkoztak, legutoljára a férfi halálos ágyánál.

Eva Perón

Argentína egyik leghatalmasabb asszonya is törvénytelen gyermek volt. A színészi pályáját elhagyó Eva Perón édesapja Juan Duarte házas és családos földbirtokos volt, aki több gyermeket is nemzett cselédjének, Juana Ibargurennek. Mivel házasságon kívül született, Eva nem viselhette apja családnevét, így anyjáét volt kénytelen felvenni. Karrierjét színésznőként kezdte, ám amikor megismerkedett Juan Perónnal, a későbbi argentin elnökkel, elhagyta a világot jelentő deszkákat és országa leghíresebb First Ladyje lett.

Eric Clapton

A világhírű brit gitáros, énekes és zenész sorsa hasonlóan alakult, mint Jack Nicholsonnak. Clapton édesanyja is nagyon fiatalon, tizenhat évesen esett teherbe egy kanadai katonától. A férfi, Edward Walter Fryer azonban a gyermek megszületése előtt hazautazott feleségéhez, egyedül hagyva a még szintén gyermeknek számító Patricia Molly Claptont.

A bajba jutott lányt édesanyja és édesapja vette a szárnya alá, és a hamarosan megszülető kis Ericet abban a hitben nevelték, hogy ők (tehát a nagyszülők) a valódi szülei, míg vér szerinte anyja a nővére. Patricia később újra szerelmes lett, majd hozzáment egy másik kanadai katonához, akivel külföldre költözött, Eric pedig megtudván az igazságot, nagyszüleivel maradt.