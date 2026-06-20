IQ-teszt: csak egy igazi zseni tudja kiszúrni, hogy ki a legnagyobb munkakerülő

A rejtvényekkel és fejtörőkkel naprakészen tarthatod az elmédet és nemrég még kiderült az is, hogy az agy frissessége megelőzheti a mentális betegségek kialakulását is. Ha pedig csak egy kis kikapcsolódásra vágynál és szívesen próbára tennéd a logikai készségeidet, akkor is tökéletes szórakozást nyújt neked a következő IQ-teszt, amely során egy munkakerülő dolgozót kell lebuktatnod! Ha készen állsz, akkor lapozz lejjebb és mutatjuk a feladatot!

Egy szórakoztató IQ-teszt tökéletes kikapcsolódást nyújt egy fárasztó nap során

Forrás: Shutterstock

Munkakerülő IQ-teszt a szemfüles rejtvényfejtőknek

Egy nem mindennapi képes rejtvényt hoztunk ma neked. A feladat egyszerűnek tűnhet, de néha a legelső megérzés is lehet csalóka. Egy csapat munkást fogunk mutatni neked, akik egésznap egy kutyaház építésével foglalkoztak. Neked brigádvezetőként el kell döntened, hogy kik vettek részt a munkában és ki az az egyetlen ember, aki munkakerülőként csak a nap végén érkezett meg, hogy felvegye a fizetését. A feladatra mindössze 15 másodperced lesz, úgyhogy jól figyelj és vegyél észre minden apró részletet, ami segíthet a megoldásban! Mutatjuk a képet!

15 másodperced van rá, hogy megold ezt a feladványt

Forrás: Bright Side/Jagran Josh

Megoldás

A képen 4 munkást láthatunk, akik mindannyian szerszámokkal a kezükben állnak. A baloldali férfi festette a kutyaházat, a mellette álló férfi vágta méretre a fát, a következő úriember pedig a kalapácsával a szögeket ütötte megfelelő helyre az építményben. De mit csinált a kép jobb oldalán szereplő munkás? Valószínűleg semmit. Ő ugyanis egy téglával és egy kis ládával a kezében áll, azonban mondanunk sem kell, hogy ha tüzetesebben megvizsgáljuk a kutyaházat, láthatjuk, hogy kizárólag fából készült. Így tehát a munkakerülőnk valószínűleg csak a keze ügyébe vette a legközelebbi tárgyakat és úgy csinált, mintha egész nap dolgozott volna. Ezzel szemben a valóság az, hogy kizárólag a fizetésért jött ide a nap végén. Neked sikerült időben megoldani? Akkor gratulálunk! Ha viszont nem, akkor lehet még gyakorolnod kell egy keveset, hogy legközelebb jobban menjen!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: