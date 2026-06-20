Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 20., szombat Rafael

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fejtörő

IQ-teszt: csak egy igazi zseni tudja kiszúrni, hogy ki a legnagyobb munkakerülő

fejtörő IQ-teszt rejtvény
Komáromi Bence
2026.06.20.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Egy vicces képrejtvényt hoztunk ma neked, amely egyszerre teszi próbára a szemfülességedet és a logikai készségeidet. Néhány percre te lehetsz az építésvezető ebben a csavaros IQ-tesztben. Döntsd el, hogy melyik beosztottad alibizte végig a munkaidőt.

A rejtvényekkel és fejtörőkkel naprakészen tarthatod az elmédet és nemrég még kiderült az is, hogy az agy frissessége megelőzheti a mentális betegségek kialakulását is. Ha pedig csak egy kis kikapcsolódásra vágynál és szívesen próbára tennéd a logikai készségeidet, akkor is tökéletes szórakozást nyújt neked a következő IQ-teszt, amely során egy munkakerülő dolgozót kell lebuktatnod! Ha készen állsz, akkor lapozz lejjebb és mutatjuk a feladatot!

Egy szórakoztató IQ-teszt tökéletes kikapcsolódást nyújt egy fárasztó nap során
Egy szórakoztató IQ-teszt tökéletes kikapcsolódást nyújt egy fárasztó nap során
Forrás: Shutterstock

Munkakerülő IQ-teszt a szemfüles rejtvényfejtőknek

Egy nem mindennapi képes rejtvényt hoztunk ma neked. A feladat egyszerűnek tűnhet, de néha a legelső megérzés is lehet csalóka. Egy csapat munkást fogunk mutatni neked, akik egésznap egy kutyaház építésével foglalkoztak. Neked brigádvezetőként el kell döntened, hogy kik vettek részt a munkában és ki az az egyetlen ember, aki munkakerülőként csak a nap végén érkezett meg, hogy felvegye a fizetését. A feladatra mindössze 15 másodperced lesz, úgyhogy jól figyelj és vegyél észre minden apró részletet, ami segíthet a megoldásban! Mutatjuk a képet!

15 másodperced van rá, hogy megold ezt a feladványt
15 másodperced van rá, hogy megold ezt a feladványt
Forrás: Bright Side/Jagran Josh

Megoldás

A képen 4 munkást láthatunk, akik mindannyian szerszámokkal a kezükben állnak. A baloldali férfi festette a kutyaházat, a mellette álló férfi vágta méretre a fát, a következő úriember pedig a kalapácsával a szögeket ütötte megfelelő helyre az építményben. De mit csinált a kép jobb oldalán szereplő munkás? Valószínűleg semmit. Ő ugyanis egy téglával és egy kis ládával a kezében áll, azonban mondanunk sem kell, hogy ha tüzetesebben megvizsgáljuk a kutyaházat, láthatjuk, hogy kizárólag fából készült. Így tehát a munkakerülőnk valószínűleg csak a keze ügyébe vette a legközelebbi tárgyakat és úgy csinált, mintha egész nap dolgozott volna. Ezzel szemben a valóság az, hogy kizárólag a fizetésért jött ide a nap végén. Neked sikerült időben megoldani? Akkor gratulálunk! Ha viszont nem, akkor lehet még gyakorolnod kell egy keveset, hogy legközelebb jobban menjen!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Csak 140 feletti IQ-val tudod kiszúrni a 028-as számot: ez a teszt meg fog izzasztani

Szeretnéd próbára tenni a megfigyelőképességedet? Ebből az IQ-tesztből gyorsan kiderül, hogy mennyire vagy intelligens.

Csak az igazi Einsteinek képesek megoldani ezt az IQ-tesztet 20 másodperc alatt

Mennyire vagy éleslátó? Megtalálod az IQ-teszt hibáit? Vigyázz, erre csak az igazi zsenik képesek!

Igazi lángész vagy? Találd meg a 3 hibát a képen 15 másodperc alatt

Mesterfokozatra csavartuk a mércét! Ezt az IQ-tesztet ugyanis csak a vérprofi zsenik képesek megoldani 15 másodperc alatt. Te köztük vagy?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu