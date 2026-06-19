Kutya egy világ jöhet György hercegre: a leendő iskolájában ezeket a szigorú szabályokat kell betartania

Hosszas egyeztetések után eldőlt György herceg sorsa. A Kensington-palota egy közleményben jelentette be, hogy a 12 éves trónörökös az Eton Collage-ban folytatja majd a tanulmányait szeptembertől. Ebbe az intézménybe járt édesapja is, vagyis egy hagyomán folytatódik azzal, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné végül erre a döntésre jutottak. Nem lesz azonban könnyű György hercegnek megszokni az új, szigorú szabályokat és a bentlakást.

György herceg élete szeptembertől megváltozik.

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György herceg 12 éves kora után új iskolában folytatja tanulmányait.

Eddig a Lambrook School tanulója volt, ahová testvéreivel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel együtt járt.

Az Eton Collage-ba járt édesapja, Vilmos is, de szóba került Katalin hercegné egykori iskolája.

Szigorú szabályoknak kell megfelelnie majd György hercegnek.

Az Eton Collage szabályai: György herceg iskolája nagyon szigorú

György hercegnek szeptembertől teljesen megváltozik az élete. Ha nem lenne elég a királyi család tagjaként őt érő nyomás, hamarosan kikerül a családi fészekből is, ahol eddig legalább igazi gyerekként élhetett a kíváncsi szemektől elrejtve. Az Eton Collage tanulója lesz, ami nagy változást jelent majd az életében, nem véletlen, hogy Katalin szíve meg is szakad érte. Eddig ugyanis a Lambrook School tanulója volt, ahová a testvérei, Sarolta hercegnő és Lajos herceg is járnak. Ennek a családias környezetnek azonban szeptembertől vége, egy sokkal szigorúbb intézmény tanulója lesz, amivel egy hagyományt visznek tovább, hiszen édesapja, Vilmos is oda járt. Az értesülések szerint Katalin hercegné egykori intézményét a Marlborough College-ot is fontolóra vette a család – egy a Wiltshire-ben található koedukációs bentlakásos iskolát –, végül úgy döntöttek, hogy György az évi 63 000 fontba (25,5 millió forint) kerülő Etonba fog járni. A többi között – valószínűleg – azért is, mert ez közelebb van a család otthonához.

A rangos iskolában szigorú szabályokat kell majd betartania, a megszegésük miatt pedig felkerülhet a „The Bill” nevű listára.

Nem késhet például, ha el akarja kerülni azt a blamát, hogy minden reggel meg kelljen jelennie az iskola irodájában, és beírnia a nevét az erre a célra fenntartott „szégyenfüzetbe".