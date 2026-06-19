Kutya egy világ jöhet György hercegre: a leendő iskolájában ezeket a szigorú szabályokat kell betartania

Hosszas egyeztetések után eldőlt György herceg sorsa. A Kensington-palota egy közleményben jelentette be, hogy a 12 éves trónörökös az Eton Collage-ban folytatja majd a tanulmányait szeptembertől. Ebbe az intézménybe járt édesapja is, vagyis egy hagyomán folytatódik azzal, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné végül erre a döntésre jutottak. Nem lesz azonban könnyű György hercegnek megszokni az új, szigorú szabályokat és a bentlakást.
- György herceg 12 éves kora után új iskolában folytatja tanulmányait.
- Eddig a Lambrook School tanulója volt, ahová testvéreivel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel együtt járt.
- Az Eton Collage-ba járt édesapja, Vilmos is, de szóba került Katalin hercegné egykori iskolája.
- Szigorú szabályoknak kell megfelelnie majd György hercegnek.
Az Eton Collage szabályai: György herceg iskolája nagyon szigorú
György hercegnek szeptembertől teljesen megváltozik az élete. Ha nem lenne elég a királyi család tagjaként őt érő nyomás, hamarosan kikerül a családi fészekből is, ahol eddig legalább igazi gyerekként élhetett a kíváncsi szemektől elrejtve. Az Eton Collage tanulója lesz, ami nagy változást jelent majd az életében, nem véletlen, hogy Katalin szíve meg is szakad érte. Eddig ugyanis a Lambrook School tanulója volt, ahová a testvérei, Sarolta hercegnő és Lajos herceg is járnak. Ennek a családias környezetnek azonban szeptembertől vége, egy sokkal szigorúbb intézmény tanulója lesz, amivel egy hagyományt visznek tovább, hiszen édesapja, Vilmos is oda járt. Az értesülések szerint Katalin hercegné egykori intézményét a Marlborough College-ot is fontolóra vette a család – egy a Wiltshire-ben található koedukációs bentlakásos iskolát –, végül úgy döntöttek, hogy György az évi 63 000 fontba (25,5 millió forint) kerülő Etonba fog járni. A többi között – valószínűleg – azért is, mert ez közelebb van a család otthonához.
A rangos iskolában szigorú szabályokat kell majd betartania, a megszegésük miatt pedig felkerülhet a „The Bill” nevű listára.
Nem késhet például, ha el akarja kerülni azt a blamát, hogy minden reggel meg kelljen jelennie az iskola irodájában, és beírnia a nevét az erre a célra fenntartott „szégyenfüzetbe".
Az iskola kezdetén sikeresen teljesítenie kell egy úgynevezett színpróbát, amely lényegében az iskolaépületek elhelyezkedésének és a 25 bentlakásos létesítmény mindegyikének hivatalos színének memorizálását jelenti.
A házi feladatot sem lehet ellazázni, a nem megfelelő minőségűért ugyanis a diák úgynevezett „ripet" kap (magyarul: szakadás, tépés)
– ez a név arra a hagyományra utal, hogy a tanár letépte a lap tetejét –, és ha túl sok ilyet gyűjt össze, akkor pedig egy „fehér jegyet”, amely tulajdonképpen egy jelentés az előre(nem)haladásáról.
Fontos megemlíteni a B blokkot, ahol a legjobb „Collegerek” laknak – az iskola legjobb tanulói közül kivlálasztott prefektusok –, valamint a legjobb „Oppidánok” – akik pedig a legjobb diákok –, és ők értesítik a többi tanulót arról, hogy felkerültek a „rossz gyerekek" listájára, vagyis a The Billre.
Az Etonban a büntetések is egészen különlegesek. Ezek közé tartozik a „Lines” elnevezésű, amelynek során 100 hexametert kell lemásolni latin versekből, a „Georgic” pedig 500 hexameter lemásolását jelenti. A „Chores” pedig fizikai munkát jelent, például a házmester kertjének gyomlálását.
Nem csak a büntetésekről szól az Eton Collage
Az etoni évek azonban nem csupán kötelességekről szólnak. György hercegre számos lehetőség várhat az iskolában: csatlakozhat a Wet Bobokhoz, vagyis az evezősökhöz, lehet Dry Bob, azaz krikettjátékos, de ha egyik csoporthoz sem kerül, akkor Slack Bobnak számít.
Ahogy telnek az iskolai évei, egyre több kiváltságot kaphat. Ezek közé tartozik, hogy a Rowland’s Tapban ételt és alkoholos italokat vásárolhat, valamint az a lehetőség, hogy diáktársai beválasszák a Pop nevű testületbe, amely az idősebb prefektusok csoportja. Tagjai saját választásuk szerinti mellényt viselhetnek.
Amennyiben House Captainná nevezik ki, jogosulttá válik egy különleges gallér viselésére. Ha pedig a diákvezetői ranglétra legfelső fokára jut, akár az Oppidans kapitánya is lehet. Ez a tisztség az iskola vezető tanulójának számító School Captain, valamint a Pop elnöke és elnökhelyettese mellett a legmagasabb rangú diákvezetői pozíciók közé tartozik.
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