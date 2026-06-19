Ismerd végre ki magad a parfümök világában – Ez a különbség valójában a parfüm, az EdP és az EdC között

Láthatatlan kiegészítők, amelyek meghatározzák a hangulatodat? Bizony, a parfümök azok! A kellő odafigyeléssel választott parfüm ugyanolyan fontos része lehet a megjelenésednek, mint a frizurád, vagy a tetoválásod. Ahhoz azonban, hogy valóban megtaláld a hozzád illőt, érdemes tisztában lenni az egyes koncentrációk közötti különbségekkel.
- A különböző jelölések (EdT, EdP, parfum, EdC) nem hiába vannak az üvegen. Eláruljuk, milyen információt adnak az egyes parfümökről.
- Minél magasabb az illóolaj-tartalom, annál intenzívebb és tartósabb a parfüm.
- Ugyanaz az illat más koncentrációban (más bőrön) teljesen eltérő viselési élményt nyújthat.
A különféle parfümök között ég és föld lehet a különbség
Az illatok között árban, összetételben, tartósságban és a bőrrel való kölcsönhatásban is óriási különbségek lehetnek. Nézzük szépen egyenként, melyik jelölés mit jelent.
Eau de Toilette, munkahelyre tökéletes
Magyarul toalettvíz – ami a francia „faire de toilette” kifejezésre, azaz a szépítkezésre utal – egy könnyedebb kompozíció. Ebben az illatanyagok aránya általában 5-15% között mozog, vagyis kevésbé tolakodó, kevésbé tartós illatra számíts. Mindennapi viseletre, a melegebb hónapokra vagy zárt terekbe,
például munkahelyre kiválóan alkalmas, de fontos megjegyezni, hogy csak 3-6 órán át tart. Vidd magaddal az üveget a munkahelyedre is, hátha szükség lesz némi újrafújásra.
Az Eau de Parfum egy másik szint
Az Eau de Parfum nevében a parfum a magasabb, általában 8-15% vagy akár 15-20% körüli illóolaj-tartalmat jelöli. Ez a magas koncentráció gazdagabb illatprofilt eredményez, amely akár 5-8 órán át, vagy még tovább is érezhető a bőrön. Kiváló választás lehet esti programokra, hűvösebb időkre vagy különleges alkalmakra, de akkor is, ha simán csak szeretsz illatfelhőben létezi.
A tiszta parfüm a legdrágább
Az ún. Extrait de Parfum nem keverendő össze az Eau de Parfummel (Edp). A Parfüm képviseli a létező legmagasabb illatkoncentrációt – ebben a legmagasabb az illóolajok aránya (20%-40%), textúrája olajos, ezt látni is fogod, amikor a bőrödre permetezed. Illata brutálisan sokáig, akár 24-48 órán át tart, hiszen kevésbé párolog a kevesebb hozzáadott alkoholnak köszönhetően. Fokozatosan bontakozik ki az illata – kiváló példa erre a Vogue egykori főszerkesztőjének, Anna Wintournak a kedvenc parfümje.
Eau de Cologne − A skála másik végén foglal helyet
Ezzel szemben az EdC, vagyis az Eau de Cologne (kölnivíz) a skála másik végén helyezkedik el. Érdemes inkább edzések után használni, ugyanis mindössze 2–4% illóolajat tartalmaz, és elég hamar, 1-2 óra alatt elillan az illata.
Eau Fraîche, a frissítő illatvíz
A francia kifejezés szó szerinti fordításban friss vizet jelent, ami tökéletesen leírja a lényegét. A képzett parfümőrök minden bizonnyal felsikítanának, ha laborjukból ilyen minőségű kotyvalék kerülne ki. Illóolaj-tartalma rendkívül alacsony, mindössze 1% és 3% között mozog, így igazából értetlenül állunk azelőtt, mi szükség van rá. Leginkább zuhanyzás után érdemes használni, akár egy középkategóriás testpermetet.
Így fokozhatod az illatok tartósságát a bőrödön
- Mielőtt nekiesnél összevissza permetezni magad, kend be a bőröd illatmentes testápolóval. A zsírosabb felületen a parfüm molekulái sokkal jobban megtapadnak.
- A parfümöt a csuklóra, a nyakra, a fül mögé vagy a térdhajlatba fújd, ahol a testmeleg folyamatosan párologtatja az illatot.
- Bár trendi összedörzsölni a parfümöt a csuklóiddal, de te mégse tedd! A dörzsöléssel csak összetöröd az illatmolekulákat, ami miatt a fejjegyek idő előtt elillannak.
A parfümök besorolása koncentráció szerint
Fontos, hogy tudd, minden illat másképp teljesedik ki a bőrön, ezért mindig az a legjobb, ha közvetlenül magadon, például a csuklódon próbálod ki, nem pedig illatcsíkokat szaglászol.
• Eau Fraîche – frissítő víz, ami 1–3% illatesszenciát tartalmaz, kb. 3 000 – 15 000 Ft; Versace Man Eau Fraîche
• Eau de Cologne (EdC) – kölnivíz, ami 2–4% illatanyagot tartalmaz, 5 000 – 25 000 Ft; 4711 Original Eau de Cologne
• Eau de Toilette (EdT) – toalettvíz, ami 5–15 % illatesszenciát tartalmaz, 10 000 – 45 000 Ft; pédául a Calvin Klein CK One
• Eau de Parfum (EdP) – parfümvíz, amely 15–20% illatanyagot tartalmaz, 15 000 – 70 000; ilyen a Giorgio Armani Sí parfüm
• Parfum (Extrait de Parfum) – parfüm, ami 20–30% illatanyagot tartalmaz, 40 000 – 150 000; ilyen a Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge
Reméljük, ez a gyorstalpaló segítségedre lesz az egyéniségedhez illő parfüm kiválasztásánál. Kísérletezz bátran, mert a tökéletes illat olyan, mintha az aláírásod lenne.
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