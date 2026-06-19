Ismerd végre ki magad a parfümök világában – Ez a különbség valójában a parfüm, az EdP és az EdC között

Láthatatlan kiegészítők, amelyek meghatározzák a hangulatodat? Bizony, a parfümök azok! A kellő odafigyeléssel választott parfüm ugyanolyan fontos része lehet a megjelenésednek, mint a frizurád, vagy a tetoválásod. Ahhoz azonban, hogy valóban megtaláld a hozzád illőt, érdemes tisztában lenni az egyes koncentrációk közötti különbségekkel.

Parfümök és típusaik: te tudod, melyik jelölés milyen informáiót takar?

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A különböző jelölések (EdT, EdP, parfum, EdC) nem hiába vannak az üvegen. Eláruljuk, milyen információt adnak az egyes parfümökről.

Minél magasabb az illóolaj-tartalom, annál intenzívebb és tartósabb a parfüm.

Ugyanaz az illat más koncentrációban (más bőrön) teljesen eltérő viselési élményt nyújthat.

A különféle parfümök között ég és föld lehet a különbség

Az illatok között árban, összetételben, tartósságban és a bőrrel való kölcsönhatásban is óriási különbségek lehetnek. Nézzük szépen egyenként, melyik jelölés mit jelent.

Eau de Toilette, munkahelyre tökéletes

Magyarul toalettvíz – ami a francia „faire de toilette” kifejezésre, azaz a szépítkezésre utal – egy könnyedebb kompozíció. Ebben az illatanyagok aránya általában 5-15% között mozog, vagyis kevésbé tolakodó, kevésbé tartós illatra számíts. Mindennapi viseletre, a melegebb hónapokra vagy zárt terekbe,

például munkahelyre kiválóan alkalmas, de fontos megjegyezni, hogy csak 3-6 órán át tart. Vidd magaddal az üveget a munkahelyedre is, hátha szükség lesz némi újrafújásra.

Az Eau de Parfum egy másik szint

Az Eau de Parfum nevében a parfum a magasabb, általában 8-15% vagy akár 15-20% körüli illóolaj-tartalmat jelöli. Ez a magas koncentráció gazdagabb illatprofilt eredményez, amely akár 5-8 órán át, vagy még tovább is érezhető a bőrön. Kiváló választás lehet esti programokra, hűvösebb időkre vagy különleges alkalmakra, de akkor is, ha simán csak szeretsz illatfelhőben létezi.

A parfümök kiválasztása odafigyelést és némi időt is igényel.

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A tiszta parfüm a legdrágább

Az ún. Extrait de Parfum nem keverendő össze az Eau de Parfummel (Edp). A Parfüm képviseli a létező legmagasabb illatkoncentrációt – ebben a legmagasabb az illóolajok aránya (20%-40%), textúrája olajos, ezt látni is fogod, amikor a bőrödre permetezed. Illata brutálisan sokáig, akár 24-48 órán át tart, hiszen kevésbé párolog a kevesebb hozzáadott alkoholnak köszönhetően. Fokozatosan bontakozik ki az illata – kiváló példa erre a Vogue egykori főszerkesztőjének, Anna Wintournak a kedvenc parfümje.