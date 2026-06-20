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Már csak egyetlen gyereke hajlandó ránézni Brad Pittre: ő még kitart

GC Images - James Devaney
család Brad Pitt Angelina Jolie gyerek
Nagy Anna
2026.06.20.
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Van még remény a családi béke helyreállítására? Brad Pitt gyerekei közül szinte mind elfordult a színésztől, ám Pax még tartja a kapcsolatot a Pitt családdal. Lehet, hogy az ő közreműködésével a testvérei is megenyhülnek?

Hosszú évekig tartó csatározás után 2024-ben zárult le Brad Pitt és Angelina Jolie válása, amely 2016-ban indult. A sztárpár kapcsolata ezzel hivatalosan is véget ért, de a közös gyerekek egy életre összekötik őket. Vagyis kötnék, ugyanis Brad Pitt gyerekei közül csak egyetlen egy maradt valamiféle kapcsolatban az apjával, a többiek már hivatalosan is kifejezték: nem kérnek a színészből.

LONDON, ENGLAND - JUNE 23: Brad Pitt attends the "F1: The Movie" European Premiere at Cineworld Leicester Square on June 23, 2025 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)
Brad Pitt már csak egyetlen gyerekére számíthat.
Forrás: GettyImages
  • Brad Pitt gyerekei sorban hagyták el vezetéknevükből a Pitt-tet.
  • Pax Jolie-Pitt az egyetlen, aki semmilyen formában nem határolódott még el a színésztől.
  • Legutóbb a Pitt család összejövetelén is részt vett.

Brad Pitt-tel csak egyetlen gyereke áll kapcsolatban

Brad Pitt és Angelina Jolie egykor sztárpárnak számítottak, ezért 2016-ban mindenkit megdöbbentett a válásuk híre. Az pedig még inkább, hogy a színész gyerekei sorban elhatárolódtak apjuktól. Knox és Zahara ahol csak tehették, elhagyták vezetéknevükből a Pitt-tet, hasonlóan tett Vivienne is, majd jött Shiloh, aki hivatalosan is kérelmezte, hogy csak Jolie lehessen. A napokban kiderült, hogy már Maddox is kérelmezte, hogy ne legyen tovább Pitt. A színésznek tehát csak egy olyan gyerek maradt, aki még nem fejezte ki a végleges elhatárolódását a színésztől, mégpedig Pax.

Angelina Jolie és Pax Jolie-Pitt
Angelina Jolie és Pax Jolie-Pitt.
Forrás: Newscom via ZUMA Press/Northfoto

A Page Six információi szerint Pax továbbra is szoros kapcsolatban áll a Pitt családdal. „Pax kapcsolatban maradt az apai ággal, és továbbra is tölt időt velük"mondta egy bennfentes. „Nemrég csatlakozott a családjához, amikor vacsorázni mentek, és unokatestvére, Sydney eljegyzését ünnepelték" – tette hozzá az informátor. Brad nővére, Julie Pitt Neal is részt vett az összejövetelen, unokahúgával, Reagan Pitt-tel és számos más közeli családtaggal együtt. Ám annak ellenére, hogy a Pitt famíliával szorosabb viszonyt ápol Pax, az apjával azért nem olyan rendezett a kapcsolata, ám még így is ő az egyetlen a gyerekek közül, aki valamilyen formában, de közelebb van az apjához. 

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