Már csak egyetlen gyereke hajlandó ránézni Brad Pittre: ő még kitart

Hosszú évekig tartó csatározás után 2024-ben zárult le Brad Pitt és Angelina Jolie válása, amely 2016-ban indult. A sztárpár kapcsolata ezzel hivatalosan is véget ért, de a közös gyerekek egy életre összekötik őket. Vagyis kötnék, ugyanis Brad Pitt gyerekei közül csak egyetlen egy maradt valamiféle kapcsolatban az apjával, a többiek már hivatalosan is kifejezték: nem kérnek a színészből.

Brad Pitt már csak egyetlen gyerekére számíthat.

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Brad Pitt gyerekei sorban hagyták el vezetéknevükből a Pitt-tet.

Pax Jolie-Pitt az egyetlen, aki semmilyen formában nem határolódott még el a színésztől.

Legutóbb a Pitt család összejövetelén is részt vett.

Brad Pitt-tel csak egyetlen gyereke áll kapcsolatban

Brad Pitt és Angelina Jolie egykor sztárpárnak számítottak, ezért 2016-ban mindenkit megdöbbentett a válásuk híre. Az pedig még inkább, hogy a színész gyerekei sorban elhatárolódtak apjuktól. Knox és Zahara ahol csak tehették, elhagyták vezetéknevükből a Pitt-tet, hasonlóan tett Vivienne is, majd jött Shiloh, aki hivatalosan is kérelmezte, hogy csak Jolie lehessen. A napokban kiderült, hogy már Maddox is kérelmezte, hogy ne legyen tovább Pitt. A színésznek tehát csak egy olyan gyerek maradt, aki még nem fejezte ki a végleges elhatárolódását a színésztől, mégpedig Pax.

Angelina Jolie és Pax Jolie-Pitt.

Forrás: Newscom via ZUMA Press/Northfoto

A Page Six információi szerint Pax továbbra is szoros kapcsolatban áll a Pitt családdal. „Pax kapcsolatban maradt az apai ággal, és továbbra is tölt időt velük" – mondta egy bennfentes. „Nemrég csatlakozott a családjához, amikor vacsorázni mentek, és unokatestvére, Sydney eljegyzését ünnepelték" – tette hozzá az informátor. Brad nővére, Julie Pitt Neal is részt vett az összejövetelen, unokahúgával, Reagan Pitt-tel és számos más közeli családtaggal együtt. Ám annak ellenére, hogy a Pitt famíliával szorosabb viszonyt ápol Pax, az apjával azért nem olyan rendezett a kapcsolata, ám még így is ő az egyetlen a gyerekek közül, aki valamilyen formában, de közelebb van az apjához.

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