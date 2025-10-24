Extra őszi ékszerek, amelyekkel a borús napokon is ragyogni fogsz

Elhoztuk a legpompásabb őszi ékszertrendeket. A szezon legpazarabb kiegészítői minden szettet feldobnak.

Az őszi ékszertrendet a felemás fülbevaló teszik izgalmassá

Forrás: Corbis Entertainment

2025 fényűző ékszertrendjei, amelyekkel a Napnál is tündöklőbben ragyoghatsz

Beköszöntött a 2025-ös őszi/téli szezon, amit már alig várhattál az öltözködés szempontjából. Lassan elpakoljuk a lenvászon és selyem darabokat, hogy helyet adjunk a szekrényünkben a vastagabb anyagú ruháknak. Ha nem szeretnéd, hogy csak a ruháid legyenek mindig a középpontban, akkor megmutatjuk, hogy melyik ékszerek hódították meg a kifutókat idén. Ezek a visszafogott vagy kicsit sem szolid kiegészítők hozzáadnak majd a megjelenésedhez és még sikkesebbé válhatsz.

Vaskos karperecek

A legvadítóbb idei trend, ami már a TikTokon is nagyon népszerű, az a vastag karperecek viselése. A széles karkötők idén visszatérnek a divatba és új dimenziókat nyitnak meg. Különféle anyagokkal kísérletezhetsz: fával, fémmel, acetánnal, drágakövekkel.

A drámai hatás kedvéért keverhetsz akár több karkötőt is, amennyit csak elbír a kezed, a lényeg, hogy minél feltűnőbb legyen.

Karkötő készlet 4 995 Ft / WIDE karkötő 5 995 Ft / Dulcis karperec 39 900 Ft / Aldo karperec 13 990 Ft / Vastag karperec 3 595 Ft

Forrás: Reserved / zalando / Swarowski / answear. H&M

Zsinórnyakláncok hatalmas medálokkal

A zsinórnyakláncok az utóbbi időben óriási népszerűségre tettek szert, mivel általában egy nagyon egyszerű madzagból állnak, amit egy extra medállal kombinálnak, így laza és merész egyveleget alkotva.

A piacon különféle szobrászati formájú medálokat találhatunk, amelyekkel könnyedén feldobhatjuk az öltözékünket, mert végtelen lehetőséggel variálhatóak.

MARTELO WRAP - Nyaklánc 93 990 Ft / Dulcis nyaklánc 18 750 Ft / TATUUM Nyaklánc 12 490 Ft / Zsinór nyaklánc függővel 4 795 Ft / eliou ESPIRAL WRAP 71 990 Ft

Forrás: zalando / Swarowski / H&M

Igenis keverhető az arany és az ezüst

Pár éve dőlt meg az a divatszabály, hogy az ezüstöt és az aranyat tilos keverni, sőt megbocsáthatatlan divatbűnt követ el, aki ilyet tesz. Igén ősszel már kifejezetten trendi keverni a fémeket, amivel egy letisztult, minimalista összhatást kaphatunk.

Nyugodtan válassz a finomabb, kecsesebb daraboktól kezdve egészen az extravagánsakig, keverve a színeket.

MIXED METALS CHUNKY - Gyűrű - bicolor 41 000 Ft / Organikus formájú kéttónusú medálos nyaklánc 46 200 Ft / Hyperbola karperec 64 900 Ft / Next silver coloured 8 440 Ft / kate spade new york INTERLOCK CHOKER - Nyaklánc 57 590 Ft

Forrás: zalando / PANDORA / SWAROWSKI

Csábító charmok

A bájos kis függő medálok idén sem mennek ki a divatból. Sőt, nem csupán a karkötődre rakhatod, hanem a nyakláncodra, brossokra, kulcstartókra és a gyűrűdre is. Minél több kis fityegő ékszer koccan össze a csuklódon és a nyakadon, annál trendibb leszel az idén.