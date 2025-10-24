Extra őszi ékszerek, amelyekkel a borús napokon is ragyogni fogsz

Elhoztuk a legpompásabb őszi ékszertrendeket. A szezon legpazarabb kiegészítői minden szettet feldobnak.
2025 fényűző ékszertrendjei, amelyekkel a Napnál is tündöklőbben ragyoghatsz
Beköszöntött a 2025-ös őszi/téli szezon, amit már alig várhattál az öltözködés szempontjából. Lassan elpakoljuk a lenvászon és selyem darabokat, hogy helyet adjunk a szekrényünkben a vastagabb anyagú ruháknak. Ha nem szeretnéd, hogy csak a ruháid legyenek mindig a középpontban, akkor megmutatjuk, hogy melyik ékszerek hódították meg a kifutókat idén. Ezek a visszafogott vagy kicsit sem szolid kiegészítők hozzáadnak majd a megjelenésedhez és még sikkesebbé válhatsz.
Vaskos karperecek
A legvadítóbb idei trend, ami már a TikTokon is nagyon népszerű, az a vastag karperecek viselése. A széles karkötők idén visszatérnek a divatba és új dimenziókat nyitnak meg. Különféle anyagokkal kísérletezhetsz: fával, fémmel, acetánnal, drágakövekkel.
A drámai hatás kedvéért keverhetsz akár több karkötőt is, amennyit csak elbír a kezed, a lényeg, hogy minél feltűnőbb legyen.
Zsinórnyakláncok hatalmas medálokkal
A zsinórnyakláncok az utóbbi időben óriási népszerűségre tettek szert, mivel általában egy nagyon egyszerű madzagból állnak, amit egy extra medállal kombinálnak, így laza és merész egyveleget alkotva.
A piacon különféle szobrászati formájú medálokat találhatunk, amelyekkel könnyedén feldobhatjuk az öltözékünket, mert végtelen lehetőséggel variálhatóak.
Igenis keverhető az arany és az ezüst
Pár éve dőlt meg az a divatszabály, hogy az ezüstöt és az aranyat tilos keverni, sőt megbocsáthatatlan divatbűnt követ el, aki ilyet tesz. Igén ősszel már kifejezetten trendi keverni a fémeket, amivel egy letisztult, minimalista összhatást kaphatunk.
Nyugodtan válassz a finomabb, kecsesebb daraboktól kezdve egészen az extravagánsakig, keverve a színeket.
Csábító charmok
A bájos kis függő medálok idén sem mennek ki a divatból. Sőt, nem csupán a karkötődre rakhatod, hanem a nyakláncodra, brossokra, kulcstartókra és a gyűrűdre is. Minél több kis fityegő ékszer koccan össze a csuklódon és a nyakadon, annál trendibb leszel az idén.
Nagymamáink gyöngye
Vége annak a korszaknak, amikor a gyöngyös ékszereket kizárólag az idősebb korosztályhoz illőnek tituláltuk. A következő időszakban fedezd fel nagymamáid kincseit, mert szuper könnyű lesz őket viselni.
Fehér színük miatt szinte bármivel kombinálhatod egy elegáns outfitthez, de egy lazább avantgárdhoz is.
Ki a párját nem találja...
A divattervezőket megihlethette a 2010 körül időszak, amikor a férfiak felemás zoknikat hordtak, és megalkották a felemás ékszerek divatját. Akár hiszed, akár nem, az össze nem illő ékszerek meghódították a kifutókat külföldön, mert játékos, vidám hangulatot sugallnak, miközben csinossá teszik a viselőjét. Szereted a túlméretezett dolgokat?
Idén bármi belefér: egészen kisebb fazonoktól a hatalmasig mindent megtalálsz a stílusod maximalizálása érdekében.
Ha szeretnél még inspirálódni, akkor kattints a videóra!