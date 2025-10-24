Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 24., péntek

Extra őszi ékszerek, amelyekkel a borús napokon is ragyogni fogsz

2025 őszi ékszertrendjei közt vannak a gyöngysorok is.
WireImage - Samir Hussein
divat 2025 trend karperec gyöngy arany fülbevaló ékszer ősz
Kővári F. Luca
2025.10.24.
Kíváncsi vagy, hogy idén ősszel milyen trendek hódítanak a kiegészítőket illetően? Mutatjuk, milyen ékszereket válassz 2025 őszén, ha divatos szeretnél lenni!

Elhoztuk a legpompásabb őszi ékszertrendeket. A szezon legpazarabb kiegészítői minden szettet feldobnak.

felemás fülbevalók az őszi ékszertrendben
Az őszi ékszertrendet a felemás fülbevaló teszik izgalmassá
Forrás: Corbis Entertainment

2025 fényűző ékszertrendjei, amelyekkel a Napnál is tündöklőbben ragyoghatsz

Beköszöntött a 2025-ös őszi/téli szezon, amit már alig várhattál az öltözködés szempontjából. Lassan elpakoljuk a lenvászon és selyem darabokat, hogy helyet adjunk a szekrényünkben a vastagabb anyagú ruháknak. Ha nem szeretnéd, hogy csak a ruháid legyenek mindig a középpontban, akkor megmutatjuk, hogy melyik ékszerek hódították meg a kifutókat idén. Ezek a visszafogott vagy kicsit sem szolid kiegészítők hozzáadnak majd a megjelenésedhez és még sikkesebbé válhatsz.

Vaskos karperecek

A legvadítóbb idei trend, ami már a TikTokon is nagyon népszerű, az a vastag karperecek viselése. A széles karkötők idén visszatérnek a divatba és új dimenziókat nyitnak meg. Különféle anyagokkal kísérletezhetsz: fával, fémmel, acetánnal, drágakövekkel. 

A drámai hatás kedvéért keverhetsz akár több karkötőt is, amennyit csak elbír a kezed, a lényeg, hogy minél feltűnőbb legyen.

 

Karkötő készlet 4 995 Ft / WIDE karkötő 5 995 Ft / Dulcis karperec 39 900 Ft / Aldo karperec 13 990 Ft / Vastag karperec 3 595 Ft
Forrás: Reserved / zalando / Swarowski / answear. H&M

Zsinórnyakláncok hatalmas medálokkal

A zsinórnyakláncok az utóbbi időben óriási népszerűségre tettek szert, mivel általában egy nagyon egyszerű madzagból állnak, amit egy extra medállal kombinálnak, így laza és merész egyveleget alkotva. 

A piacon különféle szobrászati formájú medálokat találhatunk, amelyekkel könnyedén feldobhatjuk az öltözékünket, mert végtelen lehetőséggel variálhatóak.

MARTELO WRAP - Nyaklánc 93 990 Ft / Dulcis nyaklánc 18 750 Ft / TATUUM Nyaklánc 12 490 Ft / Zsinór nyaklánc függővel 4 795 Ft / eliou ESPIRAL WRAP 71 990 Ft
Forrás: zalando / Swarowski / H&M

Igenis keverhető az arany és az ezüst

Pár éve dőlt meg az a divatszabály, hogy az ezüstöt és az aranyat tilos keverni, sőt megbocsáthatatlan divatbűnt követ el, aki ilyet tesz. Igén ősszel már kifejezetten trendi keverni a fémeket, amivel egy letisztult, minimalista összhatást kaphatunk.

 Nyugodtan válassz a finomabb, kecsesebb daraboktól kezdve egészen az extravagánsakig, keverve a színeket.

MIXED METALS CHUNKY - Gyűrű - bicolor 41 000 Ft / Organikus formájú kéttónusú medálos nyaklánc 46 200 Ft / Hyperbola karperec 64 900 Ft / Next silver coloured 8 440 Ft / kate spade new york INTERLOCK CHOKER - Nyaklánc 57 590 Ft 
Forrás: zalando / PANDORA / SWAROWSKI

Csábító charmok

A bájos kis függő medálok idén sem mennek ki a divatból. Sőt, nem csupán a karkötődre rakhatod, hanem a nyakláncodra, brossokra, kulcstartókra és a gyűrűdre is. Minél több kis fityegő ékszer koccan össze a csuklódon és a nyakadon, annál trendibb leszel az idén.

Bershka MULTI-STRAND - Nyaklánc 5 995 Ft / Nyaklánc függővel 5 995 Ft / COACH MOTIF CHAIN BAG CHARM - Kulcskarika - multi 49 900 Ft / GUESS MY SECRET - Gyűrű 19 900 Ft / Bracelet 5 995 Ft
Forrás: zalando / Reserved

Nagymamáink gyöngye

Vége annak a korszaknak, amikor a gyöngyös ékszereket kizárólag az idősebb korosztályhoz illőnek tituláltuk. A következő időszakban fedezd fel nagymamáid kincseit, mert szuper könnyű lesz őket viselni. 

Fehér színük miatt szinte bármivel kombinálhatod egy elegáns outfitthez, de egy lazább avantgárdhoz is.

Barokk kezelt édesvízi tenyésztett gyöngyös gyűrű 34 800 Ft / Kerek fülbevaló műgyönggyel 3 595 Ft / NECKLACE 5 595 Ft / Swarovski Remix Collection lánc 38 430 Ft / Originally medál 31 430 Ft
Forrás: Swarowski / PANDORA / Reserved

Ki a párját nem találja...

A divattervezőket megihlethette a 2010 körül időszak, amikor a férfiak felemás zoknikat hordtak, és megalkották a felemás ékszerek divatját. Akár hiszed, akár nem, az össze nem illő ékszerek meghódították a kifutókat külföldön, mert játékos, vidám hangulatot sugallnak, miközben csinossá teszik a viselőjét. Szereted a túlméretezett dolgokat? 

Idén bármi belefér: egészen kisebb fazonoktól a hatalmasig mindent megtalálsz a stílusod maximalizálása érdekében.

Alchemy ezüst fülbevaló 38 000 Ft / Két tónusú, fordított Nap és Hold fülbevaló 34 800 Ft / Swarovski IDYLLIA - Fülbevalók - multi 71 490 Ft / Hotel Mahfouf EXCLUSIVE CHINO EARRINGS - Fülbevalók - rouge 9 790 Ft / Diora 925 ezüst fülbevaló – A Hold varázsa és a Nap ragyogása 9 745 Ft
Forrás: zalando / W.KRUK / emag

Ha szeretnél még inspirálódni, akkor kattints a videóra!

@caitlynminimalist We’re here for the fall trends 🍂 #GetReadyForFashionWeek #jewelrycollection #everydayjewelry #goldjewelry #silverjewelry ♬ Cozy Day (Lofi) - The Machinist Beats

Luxusékszereivel verte ki a biztosítékot Meghan Markle

Mutasd az eljegyzési gyűrűd és eláruljuk, hogy milyen feleség leszel

Az álomgyűrűd nemcsak szép és csillogó, de a személyiségedről is árulkodik.

Mutasd az eljegyzési gyűrűd és eláruljuk, hogy milyen feleség leszel

Az álomgyűrűd nemcsak szép és csillogó, de a személyiségedről is árulkodik.

Visszatérnek a gyöngysorok, ahogy még sosem láttad őket

Ha a kilencvenes években voltál gyerek, akkor jó esély van rá, hogy a gyöngysorokról neked is a pedáns és örökké cselt szövő Berényi Claudia jut eszedbe, pedig ez az ékszer annyival több, mint a középkorú milliárdosok státusszimbóluma!

 

