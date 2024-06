Tárgyak, amelyek tárolására nem a fürdőszoba a legalkalmasabb hely

5. Elektromos eszközök

A fürdőszobában csak olyan elektromos eszközöket tarts, amelyeket oda is terveztek. Biztosan nem tartozik közéjük sem a hajszárító, sem a hajvasaló, de a rádió, a hajnyíró és egyéb hasonló szerkezetek sem. Nem lehet elégszer elmondani, hogy a fürdőszobában csak vízálló eszközöket használj, zuhanyzás, fürdés közben kerüld az árammal való érintkezést. Az elektromos eszközeidnek is így lesz a legjobb, hiszen a levegő magas páratartalma károsíthatja azokat, és neked is is, mivel a nem kifejezetten vizes környezetbe tervezett eszközök esetén fennáll az áramütés veszélye is.