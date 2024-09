Kamilla királyné megtörte a csendet: így van most Károly király - A temetési rendet már korábban elkészítették

A diagnózist követően is vállalt közszereplést

A britek megnyugtatására Károly kezelése idején is tettek közzé képeket az uralkodóról, mint például amikor a Buckingham-palotában köszönti a vendégeket. De láthattunk felvételeket arról is, amikor részt vett istentiszteleten, és a királyi család többi tagjával együtt ünnepelte a húsvétot a windsori Szent György-kápolnában március 31-én. A király április 30-án tért vissza a nyilvánosság elé, amikor Kamillával ellátogattak a londoni Macmillan Cancer Support kezelőközpontba, ahol betegekkel és az egészségügyi személyzettel találkoztak.

Van a terv: mi történik, ha meghal a király

Annak ellenére, hogy Kamilla azt mondta, hogy Károly „jól van”, még mindig van egy terv a király halálára .„A temetésének megtervezése már elkezdődött” – mondta egy bennfentes az In Touch-nak. „Bármennyire is kellemetlen, ez szükségszerű... A palota minden erejével azon van, hogy megnyugtassa a közvéleményt, és tény, Károly gyógyul, de még mindig nagyon beteg. Kifelé optimisták, de nagyon gyakorlatiasak is, mindenre felkészültek, arra is, hogy Károly meghalhat” – nyilatkozta a lap forrása. A király temetési tervének kódneve Operation Menai Bridge, amely egy walesi függőhídról kapta a nevét, amely III. Károly király hosszú távú walesi hercegi szerepére utal. Hasonló terv készült már akkor is, amikor néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án, 96 éves korában elhunyt. A London Bridge hadművelet néven pontos sorrendet írtak, hogy kit értesítenek először, ha az uralkodó meghal.