Ezt az 5 mondatot vesd be, ha kéretlen tanácsot kapsz valakitől

Néha olyan emberek osztják az észt nekünk, akik annyira értenek a témához, mint elefánt az ugrókötelezéshez. A kéretlen tanácsok, okoskodás irritáló szokás, hisz megkérdőjelezi kompetenciánkat, tapasztalatainkat, nem kis feszültséget okozva az emberi kapcsolatokban. Mások kioktatását senki nem köteles elviselni, így összeszedtünk 5 frappáns mondatot, mellyel elveheted a magyarázás élét.

Mit vessünk be a kéretlen tanácsok ellen?

Forrás: Moment RF

Miért adnak mások kéretlen tanácsot?

Gyakori, hogy valaki pusztán életkora okán azt hiszi, hogy minden témában kompetens, mely a legtöbb generációs feszültséget okozza a Z generációsokkal. A kisgyerekes szülők szinte levegőt sem tudnak úgy venni, hogy valaki ne oktassa ki őket gyereknevelésből. (Jellemzően olyanok, akinek nincs is gyereke.) Ugyanezen az elven működik a mansplaining, vagyis amikor egy férfi magyaráz egy nőnek pusztán abból a beidegződéből fakadóan, hogy a férfiak tapasztaltabbak, mint a nők.

Ez a két kiragadott példa is remekül illusztrálja azt a társadalmi jelenséget, amikor kéretlen tanácsokat osztogatnak olyanoknak, akik jószerivel még naprakészebbek is az adott témában.

A kellemetlen viselkedésmintát első sorban a hatalom fitogtatása, kisebbségi komplexus, társadalmi sztereotípiák, valamint önigazolás mozgatja, és megannyi válfaja létezik. A kéretlen tanácsok nem is feltétlen rosszindulatúak, csak a másik fél egyszerűen nem érzékeli, hogy lekezelő, amit épp csinál.

A kínos szituációk elkerülése érdekében hoztunk pár mondatot, amit bármikor bevethetsz.

5 mondat, amivel kivédheted mások kéretlen tanácsait

1. Most mit szeretnél megmagyarázni nekem?

Ezzel a csavaros kérdéssel visszaterelhetjük a beszélgetést az eredeti vágányra, de az okoskodó felet is arra késztetjük, hogy gondolkodjon el, mi volt a valódi célja. Udvarias, mégis egyértelmű jelzést ad arról, hogy nem vettük jó néven a tanácsadást.

2. Egy pillanat! Még nem fejeztem be

Gyakori, hogy a kioktató meg sem várja, hogy befejezzük mondandónkat, hanem rögtön rázendít a saját monológjára. Ilyenkor nem kell finomkodni, nyugodtan vágjunk közbe egy a fentihez hasonló mondattal, mellyel észreveszi magát, de mi is újra felvehetjük gondolatfonalunkat.

A lényeg az, hogy kijelentésként tálaljuk, ne kérdésként, így esélyt sem adunk neki, hogy újfent megszakítson.

3. Tapasztalatom alapján…

Talán az a legirritálóbb, amikor olyan témában kapunk kioktatást, amiben egyértelműen több tudással bírunk, mint a másik fél. Ennek méregfogát úgy húzhatjuk ki, hogy a másik fél tudtára hozzuk, jelentősebb tapasztalattal rendelkezünk a témában és rögzítjük álláspontunkat. Ha az adott területen még végzettségünk is van, az további plusz pont.