Ezt az 5 mondatot vesd be, ha kéretlen tanácsot kapsz valakitől

Néha olyan emberek osztják az észt nekünk, akik annyira értenek a témához, mint elefánt az ugrókötelezéshez. A kéretlen tanácsok, okoskodás irritáló szokás, hisz megkérdőjelezi kompetenciánkat, tapasztalatainkat, nem kis feszültséget okozva az emberi kapcsolatokban. Mások kioktatását senki nem köteles elviselni, így összeszedtünk 5 frappáns mondatot, mellyel elveheted a magyarázás élét.
Miért adnak mások kéretlen tanácsot?
Gyakori, hogy valaki pusztán életkora okán azt hiszi, hogy minden témában kompetens, mely a legtöbb generációs feszültséget okozza a Z generációsokkal. A kisgyerekes szülők szinte levegőt sem tudnak úgy venni, hogy valaki ne oktassa ki őket gyereknevelésből. (Jellemzően olyanok, akinek nincs is gyereke.) Ugyanezen az elven működik a mansplaining, vagyis amikor egy férfi magyaráz egy nőnek pusztán abból a beidegződéből fakadóan, hogy a férfiak tapasztaltabbak, mint a nők.
Ez a két kiragadott példa is remekül illusztrálja azt a társadalmi jelenséget, amikor kéretlen tanácsokat osztogatnak olyanoknak, akik jószerivel még naprakészebbek is az adott témában.
A kellemetlen viselkedésmintát első sorban a hatalom fitogtatása, kisebbségi komplexus, társadalmi sztereotípiák, valamint önigazolás mozgatja, és megannyi válfaja létezik. A kéretlen tanácsok nem is feltétlen rosszindulatúak, csak a másik fél egyszerűen nem érzékeli, hogy lekezelő, amit épp csinál.
A kínos szituációk elkerülése érdekében hoztunk pár mondatot, amit bármikor bevethetsz.
5 mondat, amivel kivédheted mások kéretlen tanácsait
1. Most mit szeretnél megmagyarázni nekem?
Ezzel a csavaros kérdéssel visszaterelhetjük a beszélgetést az eredeti vágányra, de az okoskodó felet is arra késztetjük, hogy gondolkodjon el, mi volt a valódi célja. Udvarias, mégis egyértelmű jelzést ad arról, hogy nem vettük jó néven a tanácsadást.
2. Egy pillanat! Még nem fejeztem be
Gyakori, hogy a kioktató meg sem várja, hogy befejezzük mondandónkat, hanem rögtön rázendít a saját monológjára. Ilyenkor nem kell finomkodni, nyugodtan vágjunk közbe egy a fentihez hasonló mondattal, mellyel észreveszi magát, de mi is újra felvehetjük gondolatfonalunkat.
A lényeg az, hogy kijelentésként tálaljuk, ne kérdésként, így esélyt sem adunk neki, hogy újfent megszakítson.
3. Tapasztalatom alapján…
Talán az a legirritálóbb, amikor olyan témában kapunk kioktatást, amiben egyértelműen több tudással bírunk, mint a másik fél. Ennek méregfogát úgy húzhatjuk ki, hogy a másik fél tudtára hozzuk, jelentősebb tapasztalattal rendelkezünk a témában és rögzítjük álláspontunkat. Ha az adott területen még végzettségünk is van, az további plusz pont.
4. Ez egy érdekes szempont. Ahogy már mondtam…
Udvarias, mégis határozott mód ez arra, hogy tudomásul vegyük a másik ember véleményét, de finoman jelezzük, hogy mégis a mi álláspontunkat tartjuk mérvadónak. Ugyanis a másik fél figyelem és elismerés iránti igényét sokszor kielégíti a tudomásul vétel.
5. Maradjunk a témánál, tehát…
Egy ilyen egyértelmű mondattal ugyan kissé kínos lehet a szituáció, de a nagyon pofátlan kioktatás élét elvehetjük és visszavehetjük az eszmecsere irányítását. Ez bevethető mansplaining, de más kellemetlen helyzetekben is, amikor megkérdőjelezik kompetenciánkat.