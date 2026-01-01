Dolgozd le a bejglit a nők kedvenc mozgásformájával: ezzel gyorsan válhatsz bombázóvá

Új év, új fogadalmak, amikben pedig rendre helyet kapnak az életmódváltással kapcsolatos önmagadnak tett ígéretek is. Ha azt érzed, hogy talán túl sok bejgli csúszott le karácsonykor, eszedbe se jusson drasztikus diétával indítani a 2026-ot! Helyette inkább válassz egy igazán élvezetes és hatásos mozgásformát, ami zsinórban harmadszor lett a legnépszerűbb. Pilatesre fel! Ez az edzéstípus amellett, hogy szuper csajos, segít a fogyásban, látványosan formál, és mindeközben megtanít jól bánni a testeddel.

A pilates harmadik, egymást követő évben lett a legnépszerűbb mozgásforma.

Forrás: Shutterstock

Ha életmódváltás az új évben, akkor pilates

Most, hogy magad mögött hagytad az ó évet, nincs több kifogás, adj nagyobb teret önmagad fejlesztésnek, vagyis az életmódváltásnak. Ehhez tökéletes választás a pilates, ami a ClassPass adatai szerint 2025-ben ismét elnyerte a legnépszerűbb mozgásforma címet. Ez pedig nem véletlen, hiszen finoman, mégis hatékonyan dolgoztatja meg a tested, miközben segít lelassulni, befelé figyelni és újra kapcsolatba kerülni önmagaddal.

Edzés nőknek, ami a testet és a lelket is megdolgoztatja

Mielőtt azt gondolnád, a pilates csak az Instagram-posztokhoz passzol, jobb, ha tőlünk tudod, bizony ez egy kemény mozgásforma. Alapvetően a mélyizmokat célozza meg, ezektől lesz feszes a hasad, karcsú a derekad és szép a tartásod. A pilates egyik legnagyobb előnye, hogy nemcsak a testedet formálja, de pozitívan ha a mentális egészségedre is. Segít csökkenteni a stresszt, javítani a koncentrációt és kiszakít a rohanó hétköznapokból. Egy óra, amikor tényleg csak magadra figyelsz, miközben kerekebbé válik a popsid, definiálódnak a karjaid és lábaid, valamint leugranak rólad a karácsonyi plusz kilók.

Ha új év, akkor életmódváltás? Próbáld ki a piláteszt!

Forrás: Shutterstock

Sokan úgy tartják, ez az edzés nőknek való, aminek van alapja. Bár férfiak is űzik, a hölgyek körében azért népszerűbb, mert lágy, mégis tónusos izmokat lehet vele elérni. Bombaformára vágysz? Akkor ez a te sportod! Ráadásul az ízületeket sem terheli túl, így akkor is ideális választás, ha korábban sérüléssel, hátfájással vagy derékpanaszokkal küzdöttél.

A pilates egymás után immár harmadik éve a leglátogatottabb edzésforma világszerte. Ez pedig bőven túlmutat a trendeken. A szintén szuper jógához hasonlóan, a pilates is valódi edzéskultúrává nőtte ki magát. A stúdiók letisztult hangulata, az edzések egyedisége, a feminim energiák áramlása mind olyan tényezők, amik megmagyarázzák, miért ennyire addiktív.

Életmódváltás pilátesszel Ha 2026-ban valódi életmódváltásra vágysz, a pilates tökéletes választás lehet. Amellett, hogy segít a fogyásban, erősebbé, feszesebbé és kiegyensúlyozottabbá is tesz. Nem harsány, mégis látványos eredménnyel jár. Nem véletlen, hogy évek óta ez a legkedveltebb mozgásformája világszerte. Érdemes azonban vigyáznod, mert könnyen a függőjévé válhatsz!

Szeretnél még többet tudni a pilatesről? Olvasd el ezeket is: