Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 6., kedd Boldizsár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
filmajánló

Havazás a nappalidban: 4 film, amiben a hó a legnagyobb ellenség

filmajánló havazás tél
Ha elmenekülnél egy kicsit a kinti havazás és csípős hideg elől, irány a kanapé! Filmajánlókban azonban csupa olyan alkotást találsz, amikhez nem biztos, hogy elég lesz egy réteg takaró.

Miközben Magyarországot elérte a nagy havazás és a mindent beborító vastag hótakaró, ami a napokban várhatóan csak nőni fog, sokan csak az ablakon át figyelik a lelassult világot. Ha te is inkább a kanapéról élnéd át a tél valódi, nyomasztó arcát, a legjobb helyen jársz. A következő filmajánlónkban ugyanis a hó nem idilli háttér, hanem kíméletlen veszélyforrás, amely emberi sorsokat formál, és próbára teszi a túlélési ösztönöket.

filmajánló- A hó társadalma
Havas tájak, amik nem ígérnek kedves emlékeket. Filmajánló a zord természet jegyében.
Forrás: Profimedia

Filmajánló, avagy éld meg a tél zord arcát a kéanapé biztos védelméből

Az elmúlt napok havazása remek emlékeztető, hogy mennyire gyorsan válhat a tél romantikus díszletből komoly kihívássá. Lezárt utak, akadozó közlekedés, kiszámíthatatlan körülmények. Ezek itthon csak kellemetlenségnek tűnnek, ha olyan filmekkel kényezteted magad, amelyekben a havazás szó szerint élet-halál kérdése. Ezek az alkotások nemcsak látványosak, hanem nyugtalanítóan aktuálisak is. Feltárják, mi történik, amikor a természet megmutatja igazi arcát, az ember pedig nem tehet mást, csak menekül vagy alkalmazkodik.

Snowpiercer (2013)

Ez a disztópikus világkép csak az igazán felkészülteknek ajánlott. Az örök télbe fagyott világban az emberiség maradéka egy soha meg nem álló vonaton él, méghozzá társadalmi szintekre osztva, külön vagonokban. A dél-koreai rendező, Pong Dzsunho filmje a hóval borított pusztaságot nemcsak fizikai fenyegetésként használja, hanem szociális metaforaként is. A fagyott, lélektelen világban ugyanis a túlélés ára az egyenlőtlenség. A hideg itt nemcsak a bőröd alá mászik, hanem a gondolataidba is. A film alapján egy sorozat is készült a Netflixre, azonos címmel.

A hó társadalma (2023)

Ez a megrázó, igaz történet alapján készült film az 1972-es andoki repülőszerencsétlenség túlélőinek történetét meséli el. A havas hegycsúcsok itt nem gyönyörködtetnek, hanem veszélyt rejtenek. A hó mindent elnyel: hangokat, reményt és még az erkölcsi határokat is. A hó társadalma kegyetlenül őszintén tárja a néző elé, hogy miként bontja le a civilizációs szabályokat a fagyos elszigeteltség és a túlélésért folytatott kilátástalan küzdelem.

Everest (2015)

A természet megzabolázhatatlan ereje és az emberi elszántság kíméletlenül csap össze ebben a filmben, amelyet egy 1996-os valós esemény inspirált. A 2023-ban egy magyar hegymászó életét is követelő Mount Everest nemcsak a hegymászó szervezetének és teljesítőképességének határait feszegeti. A hó, a szél és a mínuszok könyörtelen ellenfélként jelennek meg, miközben a túlélés már nem a felkészültségen, hanem a döntések időzítésén múlik. Látványos, de egyben kijózanító film a határok illúziójáról.

Holnapután (2004)

Ez az ízig-vérig katasztrófafilm ma talán ijesztőbb, mint a bemutatásakor volt. A klímaváltozás következményeként hirtelen beköszöntő jégkorszakban a hó pillanatok alatt válik globális fenyegetéssé. Bár a film nem tagadhatja, hogy hol készült, hiszen tele van hollywoodi túlzásokkal, az üzenete mégis jól rezonál az éghajlatváltozás kézzelfogható következményeivel.

Filmek a télről télen – Miért ezeket válaszd?

A filmajánlónkban szereplő alkotások kiváló emlékeztetők arra, hogy a hó nemcsak szép, hanem veszélyes is lehet. A mostani magyarországi havazások mellett különösen érdekes szembesülni azzal, hová vezethet a természet erejének alábecsülése. Ez a négy film a kanapéról nézve biztonságos, de a hatásuk még sokáig veled marad. Hiszen olykor nem árt, ha a tél nemcsak az utcán, hanem a gondolatainkban is nyomot hagy.

2026-os filmek, melyek papíron már bizonyítottak: ezek az adaptációk fogják uralni a mozikat

Könyvmolyok és filmrajongók, figyelem! Itt a legtutibb könyvajánló az évre, mellyel két legyet üthetsz egy csapásra, hiszen miután elolvastad, el is mehetsz a moziba megnézni őket.

Parkolópályán egykori kedvenceink – Sírva nevetős vígjátékok, amiket ma már nem lehetne leforgatni

Íme egy olyan filmajánló, ami megmutatja: régen tényleg máshogy, máson nevettünk.

Netflix TOP5: igaz történeteken alapuló filmek, amiket egyszer mindenkinek látnia kell

Túlélődráma, zsenisztori vagy maffiamozi. Téged melyik műfaj tud leginkább megfogni? Mutatjuk, hogy szerintünk miket nem szabad kihagynod a Netflix igaz történetek közül!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu