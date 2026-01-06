Hólapátolás, mint alakformálás? Így csináld, hogy felérjen egy kiadós edzéssel!

Felejtsd el a túlárazott edzőtermi bérleteket és az izzadságszagú öltözőket, mert idén a tél alkalmad ad, hogy az utca legyen a testedzés helyszíne! Csak egy mostanában ritkán használt szerszám kell hozzá, meg némi elszántság, hogy eltakarítsd havat a kocsifeljáróról. Mutatjuk, miként csináld a hólapátolást, hogy a legjobbat tudd kihozni a helyzetből.

Élvezd ki az idei tél előnyeit! A hólapátolás a legjobb téli sport.

Forrás: 123rf.com

Így járul hozzá a hólapátolás az alakformáláshoz Egyetlen óra intenzív lapátolással akár 600 kalóriát is elégethetsz, ami felér egy kemény kardióedzéssel.

Ha hajolgatás helyett mély guggolásból emeled a havat, kőkemény és tónusos farizmokat építhetsz.

A súlyos hó emelése és eldobása látványosan formálja a válladat, a karodat és a hátizmaidat.

Mindig egyenes háttal dolgozz, és soha ne derékból, hanem az egész testeddel fordulva dobd el, hogy elkerüld hátfájást.

A hirtelen jött hideg és a nagy erőkifejtés megterheli a keringést, ezért tarts gyakori szüneteket munka közben.

Esik a hó, lapátolni jó, a helyes technikával zsírromboló. A legtöbben csak problémát látják a fehér lepelben, pedig a dolog ennél sokkal szexibb is lehetne, hiszen ez az egyik legjobb edzés télen alakformáláshoz. Ha odafigyelsz a testtartásodra és néhány alapszabályra, a hólapátolás felér egy brutális köredzéssel, ami leginkább a hát, a far és a combizmaidat veszi igénybe. Attól, hogy hideg van, még éghet a zsír, nem igaz? Hát elő a hólapáttal a feszes popsiért, a formás combokért, és persze a hómentes kocsifeljáróért!

Hátizom erősítése és zsírégetés a hidegben, avagy így tedd szexivé a hólapátolást

Ahhoz, hogy tényleg hatékony legyen, az alábbi dolgokra kell odafigyelned hólapátolás közben.

Mielőtt bármit csinálsz, melegíts be

Bemelegítés nélkül bele se kezdj! Hiába bugyolálod be magad, a vastag kabát nem véd meg a húzódásoktól: a hólapátolás ugyanis kőkemény fizikai munka, amit illik komolyan venni. Érdemes 5-10 percig bemelegíteni a munka megkezdése előtt, hogy elérd az üzemi hőfokot. Fókuszálj a hátadra és a vállaidra. Néhány perc plank, karkörzés, egyenes háttal guggolás és kitöréses séta csodákra képes és segít elkerülni, hogy a lapátolás ártalmas legyen a testi egészségedre.