Bejött Mickey Rourke terve: összegyűlt az adomány, megmenekülhet a kilakoltatástól – Videó

anyagi gondok kilakoltatás Mickey Rourke
Rideg Léna
2026.01.06.
A 73 éves színész számára azért gyűjtenek pénzt, hogy megússza a kilakoltatást. Úgy fest, ezúttal szerencséje volt, ugyanis pár nap alatt összegyűlt 100 ezer dollár, így Mickey Rourke ki tudja fizetni a tartozását.

Mickey Rourke súlyos anyagi gondokkal küzd. A színészt kilakoltatás fenyegeti, a tartozás összegét pedig barátaival és rajongóival dobatná össze. Egy közeli barátja indított számára adománygyűjtést a GoFundMe-n, a kampány pedig rövid idő alatt komoly összeget hozott össze.

Mickey Rourke súlyos anyagi gondokkal küzd
Forrás: Getty Images

Mickey Rourke kilakoltatása

  • Mickey Rourke komoly anyagi nehézségekkel küzd, lakbértartozása miatt kilakoltatás fenyegette
  • A színész közel 60 ezer dolláros elmaradást halmozott fel egy Los Angeles-i bérelt ingatlanban
  • December 18-án háromnapos felszólítást kapott a tartozás rendezésére, de nem tudott fizetni
  • Rourke beleegyezésével egy közeli ismerőse, Liya-Joelle Jones adománygyűjtést indított a GoFundMe-n
  • A kampány célja 100 ezer dollár összegyűjtése volt a lakhatás biztosítására és az átmeneti anyagi stabilitás megteremtésére
  • A felhívás szerint a színész nehéz időszakon megy keresztül, pályája hullámvölgyei most a megélhetését is érintik

Mickey Rourke segítségért könyörög

Úgy tűnik Hollywoodban már tényleg mindent meg lehet csinálni: a pankrátor főhőse pénzért könyörög. A legendás pofonok után most a valóság vitte be a legnagyobb ütést Mickey Rourke-nak: közel 60 ezer dollárnyi lakbértartozást halmozott fel a Los Angeles-i bérelt otthonában.

A BAFTA- és Golden Globe-díjas színész december 18-án háromnapos felszólítást kapott a tartozás rendezésére, de nem tudott fizetni, így már a kilakoltatás fenyegeti. Hollywood egykori szívtiprója azonban nem esett pánikba. Elővette a B-tervet: fizessék ki helyette a rajongók a lakbért.

A cél 100 ezer dollár, vagyis közel 33 millió forint összegyűjtése volt. 

Barátai adománygyűjtést indítottak

A színész beleegyezésével egy közeli ismerőse, Liya-Joelle Jones indított adománygyűjtést a GoFundMe oldalán, hogy anyagi segítséget nyújtson számára. A felhívás szövege szerint Rourke pályája korántsem volt zökkenőmentes, noha jelentős nyomot hagyott a filmtörténetben. Jelenleg azonban olyan pénzügyi nehézségekkel küzd, amelyek már a lakhatását is veszélybe sodorták. A szervezők hangsúlyozzák: az adománygyűjtés célja, hogy a színész átmeneti biztonságot és lelki nyugalmat kapjon, valamint időt arra, hogy rendezni tudja az életét. Mint írják, minden hozzájárulás számít, de a kampány hírének továbbadása is sokat segíthet.

Cikkünk megjelenésekor az adománygyűjtő oldal tájékoztatása szerint már elérték a kitűzött, 100 ezer dolláros célt, sőt, túl is szárnyalták azt.

Kattints a videóért!

@life.hu_official

A rajongókkal fizettetné ki a lakbérét Mickey Rourke Pénzt koldul Hollywood egykori szépfiúja, 100 ezer dollárt gyűjt lakhatásra. #life #mickeyrourke

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

