Macskák, akik világuralomra törnek – Leghíresebb sztárcicák a TikTokon

A dobogó legfelső fokán ThatLittlePuff áll, egy macska, aki a becslések szerint több mint 26 400 dollárt, azaz körülbelül 9,6 millió forintot keres bejegyzésenként. A több, mint 32 millió követővel rendelkező macskás oldal pusztán arról szól, hogy végignézhetjük, amint a négylábú recepteket, termékeket, divatos Labubukat, macskáknak készült felszereléseket és különböző trükköket „tesztel”. Saját merch boltja és mobiljátékai is vannak.

Augusztus 8. Ez a macskák napja

Forrás: Shutterstock

Több világnapot is kaptak a macskák

A macskáknak több világnapjuk is van, úgy tartják, hogy azért, mert a macskának kilenc élete van. A két kisebb között szerepel a nemzeti Öleld meg a macskádat-nap június 4-én, és A fekete macskák napja október 27-én. Nagy világnapból három is jutott nekik. Augusztus 8-án tartják a Nemzetközi Macskanapot, amit 2002-ben a Nemzetközi Állatjóléti Alapítvány (IFAW) kezdeményezett. A célja felhívni a figyelmet a felelős állattartásra, a kóbor állatok nagy száma okozta problémákra.

TikTok-sztár cicusok, akiket nagy eséllyel láttál már

Kurt és Gary macskák 11 milliós követőtáborral tarolnak

A vörös Kurt és fehérbundájú bársonytalpú Gary párosa rövid idő alatt rabul ejtette a felhasználók szívét. A közel 11 millió követővel rendelkező TikTok-oldalon a remek humorú macskák számos kalandba keverednek, menő ruhákba bújnak, korántsem könnyű feladatokat teljesítenek (kötelet másznak, biliárdoznak, parancsszavakra ülnek, pacsiznak, robotgyíkokat cserkésznek be), gazdájukkal együtt vásárolnak, valamint az élet olyan nagy dolgain töprengenek, mint hogy miért fogadták őket örökbe, kik az igazi szüleik, illetve, hogy mikor lesz már vacsora.

Mia és Jerrie szappanoperába illő jelenetei

Szinte a létező összes közösségi oldalon jelen vannak, de a legnagyobb népszerűségnek a TikTokon örvendenek. Közel 5 millió követővel és 100 millió feletti kedvelésszámmal büszkélkedhetnek. Humor, kreativitás, ügyesség – és néha egy kis dráma – ez Mia és Jerrie receptje. YouTube-csatornájukon videóik hosszabb változata is elérhető. A cicák akadálypályákon hasítanak, „beszélgetnek” egymással szinkronhangon, s néha mintha szappanoperába illő jeleneteket játszanának el. Mia a főnök, Jerrie pedig a bohókás, gyakran bajba kerülő pajtás.