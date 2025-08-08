Macskák, akik világuralomra törnek – Leghíresebb sztárcicák a TikTokon

A dobogó legfelső fokán ThatLittlePuff áll, egy macska, aki a becslések szerint több mint 26 400 dollárt, azaz körülbelül 9,6 millió forintot keres bejegyzésenként. A több, mint 32 millió követővel rendelkező macskás oldal pusztán arról szól, hogy végignézhetjük, amint a négylábú recepteket, termékeket, divatos Labubukat, macskáknak készült felszereléseket és különböző trükköket „tesztel”. Saját merch boltja és mobiljátékai is vannak.
A macskáknak több világnapjuk is van, úgy tartják, hogy azért, mert a macskának kilenc élete van. A két kisebb között szerepel a nemzeti Öleld meg a macskádat-nap június 4-én, és A fekete macskák napja október 27-én. Nagy világnapból három is jutott nekik. Augusztus 8-án tartják a Nemzetközi Macskanapot, amit 2002-ben a Nemzetközi Állatjóléti Alapítvány (IFAW) kezdeményezett. A célja felhívni a figyelmet a felelős állattartásra, a kóbor állatok nagy száma okozta problémákra.
A vörös Kurt és fehérbundájú bársonytalpú Gary párosa rövid idő alatt rabul ejtette a felhasználók szívét. A közel 11 millió követővel rendelkező TikTok-oldalon a remek humorú macskák számos kalandba keverednek, menő ruhákba bújnak, korántsem könnyű feladatokat teljesítenek (kötelet másznak, biliárdoznak, parancsszavakra ülnek, pacsiznak, robotgyíkokat cserkésznek be), gazdájukkal együtt vásárolnak, valamint az élet olyan nagy dolgain töprengenek, mint hogy miért fogadták őket örökbe, kik az igazi szüleik, illetve, hogy mikor lesz már vacsora.
Szinte a létező összes közösségi oldalon jelen vannak, de a legnagyobb népszerűségnek a TikTokon örvendenek. Közel 5 millió követővel és 100 millió feletti kedvelésszámmal büszkélkedhetnek. Humor, kreativitás, ügyesség – és néha egy kis dráma – ez Mia és Jerrie receptje. YouTube-csatornájukon videóik hosszabb változata is elérhető. A cicák akadálypályákon hasítanak, „beszélgetnek” egymással szinkronhangon, s néha mintha szappanoperába illő jeleneteket játszanának el. Mia a főnök, Jerrie pedig a bohókás, gyakran bajba kerülő pajtás.
A drónfelvételekkel feldobott tartalmak 3 cica életébe engednek bepillantást. Videóik filmszerűek, minden pillanatuk tele van humorral, iróniával és drámával. Natilla, a család mamacicája Costa Ricából érkezett, a legtöbb jelenetben ő testesíti meg a higgadt bölcsességet és a nyugodt erőt. Mellette ott van Gandalf, Natilla lánya, akit leginkább „kifinomult káoszként” lehetne jellemezni: kíváncsi, vakmerő, és szeret váratlan helyeken felbukkanni késekkel a mancsában. Végül pedig Dave, a vörös kandúr, aki egyfajta drámai főhős a maga szenvedélyes, kissé teátrális viselkedésével. A @indooroutdoorkat TikTok-profil mára közel kétmillió követőt számlál, és népszerűsége töretlen.
Az @outdoorbengal főhőse egy Mia nevű bengáli macska. Az oldal messze túllép az átlagos macskás videók világán, hiszen nem kisebb edukációs célt szolgál, mint megtörni a sztereotípiákat arról, hogy a cicák nem szeretik a szabadtéri élményeket. A fiók jelenlegi 218 ezres követőtáborával és több mint 4,5 millió lájkkal büszkélkedik. Egyik felkapott videójukban például bemutatják, hogyan szocializálhatunk egy bengáli cicát új helyzetekhez és emberekhez. Mia clicker-tréning segítségével tanul trükköket, és gazdája, Albert narrálja a történeteket.
A #ChonkusMaximus hashtag alatt már több tízmillió posztot találni, a videók főszereplője egy fekete-fehér, finoman szólva is pufi macska. Görögországban, pontosabban Krétán tengeti napjait, és hetek alatt virálissá váltak a turisták és a helyiek által róla készített tartalmak. Őnagyságának tehát nincs külön hivatalos TikTok-profilja – a rajongók posztolnak róla. Egyesek hosszú utat tesznek meg azért, hogy láthassák a cuki négylábút, ráadásul Chonkus Maximusnak saját „helyrajzi pontja” van a Google Mapsen.
