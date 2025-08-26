Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 26., kedd Izsó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
régészet

Ez a 3000 éves színarany papucs akár nyári alapdarab is lehetne

Színarany szandál, amit a fáraó viselt.
flickr-com -
régészet szandál arany fáraó
Kővári F. Luca
2025.08.26.
Imádod a nyári sarukat? Ez a 3000 éves szandál lehet az őse annak, amit manapság a boltokban vagy az utcákon látsz.

I. Pszuszennész sírkamrájában találtak rá a 3000 éves arany szandálra. Lássuk, mit kell tudnunk erről a kivételes papucsról! 

Színarany szandál, amit a fáraó viselt.
Színarany szandál, amit a fáraó viselt.
Forrás: flickr-com

Miért különleges I. Pszuszennész temetkezési szandálja?

Különlegessége nemcsak abban rejlik, hogy egy rendkívül ősi darabról beszélünk, hanem abban is, hogy szokatlan anyagból, színaranyból készült. Éppen ezért nem a mindennapi életre szánták – aligha lett volna kényelmes viselet egy fáraónak –, sokkal inkább egyfajta szimbolikus mása volt a hétköznapi bőrszandáloknak. A fényűző aranyszandált valójában nem arra tervezték, hogy viseljék, hanem arra, hogy a fáraót halála után, múmiaként ebben temessék el – a túlvilági élet jelképeként.

A temetkezési sarut, a hozzá hasonló lábbelikkel azért alkották, hogy a múmia lábára helyezve biztosítsák, hogy a fáraó felemelkedhessen és csatlakozhasson az istenekhez, legfőképp Oziriszhez, az alvilág urához.

Mintázata és kialakítása

Az egyszerű kialakítású lábbelit szimmetrikusan készítették, mindegyik egy talpból és két háromszög alakú, összeolvasztott arany részből áll. A talpak felső oldala párhuzamos vonalakkal van díszítve, amelyek követik a cipellő formáját, a sarokrészen pedig egy tizenhat szirommal rendelkező rózsa gravírozásával van díszítve. A középső részen halszálka mintázattal van dekorálva. 

Rejtett sírt fedeztek fel a gízai piramisok alatt: egy eddig ismeretlen civilizáció nyomait vélték felfedezni

Úgy vélik, Ozirisz egyiptomi isten szimbolikus sírját tárták fel. A gízai piramisok mélyén földalatti város létezhet, de a tudósok ebben nem értenek egyet.

Kleopátra méhekkel kitömött vibrátora – Így szexeltek az ókori Egyiptomban

Meztelen rabszolgák, falatnyi kötények, méhekkel teli műfallosz és fülledt erotika.

A csillagjegyed megmutatja, melyik egyiptomi isten vagy istennő támogat az életben

Minden ókori kultúra más-más istenséget idézett meg, de az ókori egyiptomi istenek és istennők archetípusait a görög és római istenek is magukba szívták, így nem meglepő, hogy különleges helyet foglalnak el az emberi pszichében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu