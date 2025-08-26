Ez a 3000 éves színarany papucs akár nyári alapdarab is lehetne

I. Pszuszennész sírkamrájában találtak rá a 3000 éves arany szandálra. Lássuk, mit kell tudnunk erről a kivételes papucsról!

Színarany szandál, amit a fáraó viselt.

Forrás: flickr-com

Miért különleges I. Pszuszennész temetkezési szandálja?

Különlegessége nemcsak abban rejlik, hogy egy rendkívül ősi darabról beszélünk, hanem abban is, hogy szokatlan anyagból, színaranyból készült. Éppen ezért nem a mindennapi életre szánták – aligha lett volna kényelmes viselet egy fáraónak –, sokkal inkább egyfajta szimbolikus mása volt a hétköznapi bőrszandáloknak. A fényűző aranyszandált valójában nem arra tervezték, hogy viseljék, hanem arra, hogy a fáraót halála után, múmiaként ebben temessék el – a túlvilági élet jelképeként.

A temetkezési sarut, a hozzá hasonló lábbelikkel azért alkották, hogy a múmia lábára helyezve biztosítsák, hogy a fáraó felemelkedhessen és csatlakozhasson az istenekhez, legfőképp Oziriszhez, az alvilág urához.

Mintázata és kialakítása

Az egyszerű kialakítású lábbelit szimmetrikusan készítették, mindegyik egy talpból és két háromszög alakú, összeolvasztott arany részből áll. A talpak felső oldala párhuzamos vonalakkal van díszítve, amelyek követik a cipellő formáját, a sarokrészen pedig egy tizenhat szirommal rendelkező rózsa gravírozásával van díszítve. A középső részen halszálka mintázattal van dekorálva.