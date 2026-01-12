Ha ilyen kérdéseket kapsz az állásinterjún, a legjobb válasz, ha felállsz és elmész

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Pópity Balázs
2026.01.12.
Sokszor olyan magánéleti kérdések és abszurd feladványok is előkerülnek egy állásinterjún, amelyek nemcsak kényelmetlenek, de jogsértőek is lehetnek. Pedig egy állásinterjú célja az lenne, hogy kiderüljön: a pályázó alkalmas-e a munkára

Az állásinterjú az egyik legstresszesebb helyzet az ember életében – és sokszor nem a szakmai kérdések miatt. Egyre több történet kerül napvilágra arról, hogy a jelentkezőket magánéletükről faggatják, vagy teljesen abszurd feladványokkal hozzák őket kellemetlen helyzetbe. A kérdés csak az: meddig normális ez, és honnan kezdődik a túlkapás?

Ha kellemetlen és oda nem illő kérdéseket kapsz egy állásinterjún, a legjobb válasz, ha elmész onnan.
Oda nem illő kérdések az állásinterjún

Állásinterjún ülsz, ver a szíved, próbálod a legjobbat nyújtani és válaszolni a szakmai kérdésekre – erre a HR-es előrehajol és megkérdezi: „Melyik templomba jár?” Azon túl, hogy a magánélethez és a hitedhez egy cégnek sincs semmi köze, jogilag is aggályos, mégis sokszor megtörténik. Az ember egyből elkezd azon gondolkodni, hogy vajon a munkaköri leírás része-e a vasárnapi mise látogatása.

Amikor a magánéleted fontosabb, mint a szakmád

Egy Reddit posztra reagálva sok jelentkező számolt be arról, hogy az interjún már rögtön a bemutatkozás után feltették nekik a klasszikus kérdést: „Van gyereke?” Ez persze főleg a nőknél kellemetlen, mert mögötte ott bujkál a feltételezés: a gyerek mellett úgysem fogják bírni a hajtást. Az üzenet világos: ha családod van, akkor ne velünk tervezz.

A sírkőfelirat és a pizzafeltét

Ha azt gondolnád, ennél nincs lejjebb, most kapaszkodj meg! Valakit például arról faggattak, mi kerüljön a sírkövére. Másnál a frappánsnak szánt „Ha pizzafeltét lennél, mi lennél és miért?” kérdéssel próbálkoztak, mintha éppen egy olasz pizzéria élcsapatába toboroztak volna, nem pedig egy irodai pozícióra.  És persze ott van a legendás „Magyarázza el a sárga színt egy vak embernek” kérdés is. Ezek köztudottan a jelölt rögtönzésre való képességét hivatottak tesztelni, de a legtöbb ember csak a plafont fogja bámulni és azon gondolkodik, hogy mikor mehetne már innen haza.

Mi a gond ezekkel a kérdésekkel?

Eleve minden olyan kérdés problémás, ami túlságosan is megsérti a személyes szférát vagy zavarba akarja hozni a jelöltet. Ez nem azt jelenti, hogy a HR-es nem lehet kreatív, csak ne azt érezze a jelölt, hogy vakrandira jött és nem egy állásinterjúra.

A tanulság

Az állásinterjú célja papíron az, hogy kiderüljön: te és a cég passzoltok-e egymáshoz. Ha viszont a beszélgetés arról szól, hogy hány gyereket szültél, vagy mi álljon a sírköveden, akkor nem biztos, hogy a te kompetenciáid vannak fókuszban, hanem az ő vállalati kultúrájuk vagy annak hiánya.

