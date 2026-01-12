Ha ilyen kérdéseket kapsz az állásinterjún, a legjobb válasz, ha felállsz és elmész

Az állásinterjú az egyik legstresszesebb helyzet az ember életében – és sokszor nem a szakmai kérdések miatt. Egyre több történet kerül napvilágra arról, hogy a jelentkezőket magánéletükről faggatják, vagy teljesen abszurd feladványokkal hozzák őket kellemetlen helyzetbe. A kérdés csak az: meddig normális ez, és honnan kezdődik a túlkapás?
Oda nem illő kérdések az állásinterjún
Állásinterjún ülsz, ver a szíved, próbálod a legjobbat nyújtani és válaszolni a szakmai kérdésekre – erre a HR-es előrehajol és megkérdezi: „Melyik templomba jár?” Azon túl, hogy a magánélethez és a hitedhez egy cégnek sincs semmi köze, jogilag is aggályos, mégis sokszor megtörténik. Az ember egyből elkezd azon gondolkodni, hogy vajon a munkaköri leírás része-e a vasárnapi mise látogatása.
Amikor a magánéleted fontosabb, mint a szakmád
Egy Reddit posztra reagálva sok jelentkező számolt be arról, hogy az interjún már rögtön a bemutatkozás után feltették nekik a klasszikus kérdést: „Van gyereke?” Ez persze főleg a nőknél kellemetlen, mert mögötte ott bujkál a feltételezés: a gyerek mellett úgysem fogják bírni a hajtást. Az üzenet világos: ha családod van, akkor ne velünk tervezz.
A sírkőfelirat és a pizzafeltét
Ha azt gondolnád, ennél nincs lejjebb, most kapaszkodj meg! Valakit például arról faggattak, mi kerüljön a sírkövére. Másnál a frappánsnak szánt „Ha pizzafeltét lennél, mi lennél és miért?” kérdéssel próbálkoztak, mintha éppen egy olasz pizzéria élcsapatába toboroztak volna, nem pedig egy irodai pozícióra. És persze ott van a legendás „Magyarázza el a sárga színt egy vak embernek” kérdés is. Ezek köztudottan a jelölt rögtönzésre való képességét hivatottak tesztelni, de a legtöbb ember csak a plafont fogja bámulni és azon gondolkodik, hogy mikor mehetne már innen haza.
Mi a gond ezekkel a kérdésekkel?
Eleve minden olyan kérdés problémás, ami túlságosan is megsérti a személyes szférát vagy zavarba akarja hozni a jelöltet. Ez nem azt jelenti, hogy a HR-es nem lehet kreatív, csak ne azt érezze a jelölt, hogy vakrandira jött és nem egy állásinterjúra.
A tanulság
Az állásinterjú célja papíron az, hogy kiderüljön: te és a cég passzoltok-e egymáshoz. Ha viszont a beszélgetés arról szól, hogy hány gyereket szültél, vagy mi álljon a sírköveden, akkor nem biztos, hogy a te kompetenciáid vannak fókuszban, hanem az ő vállalati kultúrájuk vagy annak hiánya.