5 étel, amit szakértők szerint tilos étteremben rendelni

Majoros Mirtill
2026.01.12.
Azt gondolod, ha vendéglátóegységben minden ételválasztás biztonságos? Akkor tévedsz, bizonyos fogások a szakértők szerint inkább kerülendők, mint ajánlottak, ha étteremben étkezel.

Étteremben vacsorázni élmény, kikapcsolódás és jutalom egy hosszú nap után. Mégis vannak olyan fogások, amelyekkel a szakértők szerint érdemes óvatosnak lenni, hiába hangzanak jól az étlapon. Nem arról van szó, hogy minden vendéglátóhely rosszul készíti el ezeket, sokkal inkább arról, hogy bizonyos ételek elkészítése, tárolása vagy frissessége nehezen kontrollálható.

Az étterem konyhájában sem mindig megoldható a jó tárolás.
Az éttermi rendelés sem mindig egyszerű

  • Sokan azt gondolják, étteremben lehetetlen rossz fogást kapni. 
  • Pedig a tárolás, a frissesség nem mindig, minden esetben garantált. 
  • Főleg nyáron növekszik a romlott ételek száma a vendéglátó helyeken. 
  • Most kiderült, mely fogásokat érdemes kerülni. 

Kétszer meg kell gondolni, mit rendelsz az étteremben 

Az egyik ilyen a tengeri herkentyűk egy része, főleg azok, amelyek nyersen vagy félig nyersen kerülnek a tányérra. Ha nem friss alapanyagból készülnek, könnyen okozhatnak gyomorpanaszokat

Ugyanez igaz a svédasztalos fogásokra is, amelyek hosszú ideig állnak melegen vagy hűtés nélkül. Ezeknél nem mindig lehet tudni, mióta vannak kint, és hányszor kerültek vissza a pultra.

A szakértők gyakran említik a nagyon bonyolult, sok összetevős fogásokat is. Minél több elem van egy tányéron, annál nagyobb az esélye, hogy valami nem teljesen friss. A túl sok szósz sem jó jel, mert gyakran elfedi az alapanyag valódi ízét és állapotát. A sűrű, tejszínes vagy erősen fűszerezett mártások mögött könnyen megbújhat egy középszerű hús vagy zöldség.

Meglepő lehet, de a levesekkel kapcsolatban is óvatosságra intenek. Sok helyen ezek nem frissen készülnek, hanem több napig újramelegítik őket. Ugyanez igaz a napi menük egy részére is, ahol a gyorsaság fontosabb lehet, mint a minőség. 

A nagyon olcsó húsos ételek szintén gyanúsak lehetnek, mert az alapanyag ára sokat elárul arról, mi kerül végül a tányérra.

Akkor mit rendelj az étteremben? 

Ha biztosra akarsz menni, válassz egyszerű fogásokat, kevés összetevővel, jól átlátható elkészítéssel. A frissen sült húsok, a grillezett ételek és az olyan fogások, amelyeknél látod és érzed a frissességet, általában jobb döntések. Az éttermi élmény akkor lesz igazán jó, ha nemcsak finom, hanem gondtalan is, ehhez pedig néha az is hozzátartozik, hogy tudod, mit érdemes inkább kihagyni.

