Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 12., hétfő Ernő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sorozat

Így néz ki Golden Globe-díjasként a Vészhelyzet Carter dokija: még exkollégája is gratulált neki

Penske Media - Rich Polk/2026GG
sorozat Golden Globe 2026 Vészhelyzet
Nagy Kata
2026.01.12.
Az idei Golden Globe-gála is bővelkedett a meglepetésekben, de az egyik legmeghatározóbb pillanat mégis az volt, amikor a Vészhelyzet két főszereplője egy pár percre ismét egymásra talált.

A mai nap minden a Golden Globe 2026-os díjátadója körül forog és élvezettel vetjük bele magunkat az esemény legapróbb részleteibe is – pláne, ha a főszereplők sármos és tehetséges férfiak! 

Noah Wyle a Golden Globe-díjátadón
Noah Wyle élete első Golden Globe-díját vehette át. 
Forrás: Getty Images North America

Végre Golden Globe-díjat kapott a Vészhelyzet sármos sztárja 

  • Tegnap este megrendezésre került a 83. Golden Globe-gála. 
  • A rangos eseményen természetesen a sztárvilág krémje is részt vett. 
  • A legmeghatóbb pillanat azonban egyértelműen Noah Wyle Golden Globe-átvételéhez fűződött. 

Tegnap este csak úgy izzott a levegő a  Beverly Hilltonban: a 83. Golden Globe-gálára tömegével érkeztek a hírességek, akik közül sokan szemet kápráztató ruhakölteményekbe bújtak, míg mások inkább úgy néztek ki, mintha éppen a divatrendőrség elől bujkálnának. Bár élvezettel gyönyörködtünk a csodás szettekben és pompás ékszerekben, azért ne feledkezzünk el arról, amiről a rendezvény valójában szól: a film és televízió remekeiről, amiket idén is bőkezűen díjazott az újságírók szervezete, a HFPA. Az est győztese egyértelműen Leonardo DiCaprio Egyik csata a másik után című filmje volt, ami a 8 jelölésből négyet díjra is váltott, míg a sorozatok közül a Kamaszok című alkotás zsebelte be a legtöbb díjat, összesen 4 kategóriában.  

Az HBO Max új sorozata, a Vészhelyzet Pittsburgh-ben sem maradt jutalom nélkül: elnyerte a legjobb televíziós dráma díját, a főszereplő Noah Wyle pedig az év legjobb férfi sorozatszínésze lett dráma kategóriában. 

Noah Wyle és felesége Sara Wells a Golden Globe-on
Noah a felesége, Sara Wells társaságában érkezett az eseményre. 
Forrás: Penske Media

A Vészhelyzetből jól ismert 54 éves színész élete első Golden Globe-díját vette át és az est legaranyosabb pillanataként egykori kollégája, George Clooney is gratulált neki egy meleg ölelés kíséretében.

@varietymagazine #NoahWyle hugs and kisses "ER" co-star #GeorgeClooney as the #ThePitt wins at the #GoldenGlobes ♬ original sound - Variety

 A pillanat természetesen percek alatt bejárta a nemzetközi sajtót és a megható képsorokat látva egy percre újra a 90-es években éreztük magunkat kisgyerekként, a televízió előtt ülve. 

A Vészhelyzet a kezdetei érdektelenség ellenére hatalmas sikert aratott a világ számos pontján. Mutatjuk, hogy festenek most a szereplők!
1 / 13
Carol Hethaway főnővér szerepében Julianna Margulies volt látható.
1 / 13
Julianna Margulies szépsége mit sem kopott az évek múlásával.
1 / 13
Dr. Peter Benton a Vészhelyzet kissé modoros doktorát Eria La Salle alakította.
1 / 13
Eria La Salle nem túl sokat változott az évek során.
1 / 13
Dr. John Carter mindenki kedvenc rezidense volt.
1 / 13
Noah Wyle így fest most.
1 / 13
Sherry Stringfield a karrierjét a Vészhelyzettel indította és azzal is zárta. Dr. Susan Lewis karakterét formálta.
1 / 13
Sherry Stringfield most sem panaszkodhat. Mesésen néz ki.
1 / 13
Dr. Mark Green a talpig becsületes orvos
1 / 13
Anthony Edwards így néz ki napjainkban
1 / 13
A nőcsábász Ross doki, sokak kedvence volt
1 / 13
George Clooney sármja még mindig nem kopott meg
1 / 13
A Vészhelyzet a kezdetei érdektelenség ellenére hatalmas sikert aratott a világ számos pontján. Mutatjuk, hogy festenek most a szereplők!
NBCUniversal

 

Ha szívesen olvasnál még a díjátadóról, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Leonardo DiCaprio ellopta a show-t a Golden Globe-on: új királya lett a legkínosabb díjátadós girmaszoknak

Mikor egy fele annyi idő srác viszi el a díjadat... Viszont, ha a Golden Globe-on létezne „legjobb passzív jelenlét” kategória, azt Leonardo DiCaprio idén gond nélkül elvitte volna.

Jennifer Lopez bugyi nélkül ment a Golden Globe-ra – Videó

Alul semmi. Ez aztán a merészség!

Amanda Seyfried az örök vesztes? Hatalmas csalódás érte a Golden Globe-on, és nem is leplezte

A díjátadó nem csak a győztesekről szól. A Golden Globe 2026-os eseményének egyik legemlékezetesebb pillanatát nem egy köszönőbeszéd, hanem egy grimasz szolgáltatta Amanda Seyfriedtől.

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu