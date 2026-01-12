Így néz ki Golden Globe-díjasként a Vészhelyzet Carter dokija: még exkollégája is gratulált neki

A mai nap minden a Golden Globe 2026-os díjátadója körül forog és élvezettel vetjük bele magunkat az esemény legapróbb részleteibe is – pláne, ha a főszereplők sármos és tehetséges férfiak!

Noah Wyle élete első Golden Globe-díját vehette át.

Forrás: Getty Images North America

Végre Golden Globe-díjat kapott a Vészhelyzet sármos sztárja

Tegnap este megrendezésre került a 83. Golden Globe-gála.

A rangos eseményen természetesen a sztárvilág krémje is részt vett.

A legmeghatóbb pillanat azonban egyértelműen Noah Wyle Golden Globe-átvételéhez fűződött.

Tegnap este csak úgy izzott a levegő a Beverly Hilltonban: a 83. Golden Globe-gálára tömegével érkeztek a hírességek, akik közül sokan szemet kápráztató ruhakölteményekbe bújtak, míg mások inkább úgy néztek ki, mintha éppen a divatrendőrség elől bujkálnának. Bár élvezettel gyönyörködtünk a csodás szettekben és pompás ékszerekben, azért ne feledkezzünk el arról, amiről a rendezvény valójában szól: a film és televízió remekeiről, amiket idén is bőkezűen díjazott az újságírók szervezete, a HFPA. Az est győztese egyértelműen Leonardo DiCaprio Egyik csata a másik után című filmje volt, ami a 8 jelölésből négyet díjra is váltott, míg a sorozatok közül a Kamaszok című alkotás zsebelte be a legtöbb díjat, összesen 4 kategóriában.

Az HBO Max új sorozata, a Vészhelyzet Pittsburgh-ben sem maradt jutalom nélkül: elnyerte a legjobb televíziós dráma díját, a főszereplő Noah Wyle pedig az év legjobb férfi sorozatszínésze lett dráma kategóriában.

Noah a felesége, Sara Wells társaságában érkezett az eseményre.

Forrás: Penske Media

A Vészhelyzetből jól ismert 54 éves színész élete első Golden Globe-díját vette át és az est legaranyosabb pillanataként egykori kollégája, George Clooney is gratulált neki egy meleg ölelés kíséretében.

A pillanat természetesen percek alatt bejárta a nemzetközi sajtót és a megható képsorokat látva egy percre újra a 90-es években éreztük magunkat kisgyerekként, a televízió előtt ülve.