Az intelligens embereknél alap, a gyerekeknél rém idegesítő ez a viselkedés

A zseniális elmék természetes könnyedséggel gyakorolják azt, amitől a felnőttek vonzóan tudatossá válnak, de a gyerekek brutálisan fárasztóak lesznek. Ennek gyökerét pedig abban kell keresni, amiért kutatások szerint az intelligens emberek boldogabbak. Zavaros? Talán még igen, de hamarosan minden a helyére fog kerülni, bízz bennünk!

Okkal viselkednek így az intelligens emberek.

Forrás: Shutterstock

Erről ismerszik meg az intelligens ember

A magasabb intelligenciával rendelkező nők és férfiak általában boldogabb életet élnek a kevésbé okos társaiknál. Ez pedig egyértelműen a tudatosságnak köszönhető. Az intelligens emberek jellemzői között ugyanis ott találjuk a tudás iránti olthatatlan vágyat, ami folyamatos kereséssel párosul. Legalábbis ez derül ki a Cambridge Core folyóiratban megjelent kutatás szerint. Amikor mi, halandók próbálunk kikapcsolódni a hétköznapok valóságából, a kiemelkedően intelligens emberek teljesen más úton járnak. Nem sodródnak, hanem irányítanak, ahogy a valóságból sem kifelé tekintenek, inkább próbálják megérteni azt. Ennek a működésnek pedig van egy igen furcsa velejárója, amivel a szülőket konkrétan az őrületbe lehet kergetni.

A világ leghatásosabb, de legidegesítőbb kérdése, a „miért?”

A gyerekek miért-korszaka ugyan könnyen eredményezhet agyzsibbadást, de komoly célja van. A megértés, felfedezés és tapasztalás iránti vágy. Ez mozgatja az igazán intelligens embereket is, hiszen ők az állandó kétkedők, akik nem fogadnak el semmit csak úgy. Mielőtt döntést hoznának, véleményt alkotnának, követnének valakit, vagy épp beleállnának valamibe, előtte mindig hangosan vagy magukban felteszik a kérdést: miért? Ráadásul sok esetben nem egyszer, és nem is kétszer, pont, mint a kisgyerekek.

Az okos, intelligens emberek azért élnek felnőttként is a gyermeki miért-korszakban, hogy megismerjék a világot.

Forrás: Shutterstock

A társadalmi és a munkahelyi szabályoktól kezdve, a gyakran mérgező családi hagyományokon át egészen a mustár-ketchup kombinációjában rejlő imádatig minden mögött keresik az okot, a logikát és a rendszert. Nem kötekedni akarnak, egyszerűen csak megérteni a világot. Az intelligens ember jellemzői között pedig ott találjuk a kora gyermekkori ingerkereső viselkedést, legalábbis egy pszichológiai kutatás szerint. Vagyis, amit a szülők gyakran pimaszságként élnek meg, az valójában a gyermek intelligenciájának egyik első megnyilvánulása.