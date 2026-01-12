Saroltáért és Lajosért aggódik Harry herceg: attól tart, Vilmos és Katalin kisebb gyerekeire sok megpróbáltatás vár

A Harry herceg önéletrajzi kötete, a három éve megjelent Tartalék (Spare) komoly visszhangot váltott ki a brit királyi családon belül. A könyvben Harry részletesen ír saját belső küzdelmeiről, valamint arról a szerepről, amelyet gyermekkora óta ráosztottak: ő volt a trónörökös mögötti „második”, akinek létezése elsősorban biztosítékot jelentett az intézmény számára. Ezek a tapasztalatok vezették oda, hogy aggódni kezdett Vilmos három gyermeke közül kettő, Sarolta hercegnő és Lajos herceg jövőjéért, akik György herceg, a leendő trónörökös árnyékában nőnek fel – akárcsak egykor ő maga a bátyja mellett.

Harry herceg úgy véli, Katalin és Vilmos két fiatalabb gyereke is megéli majd a tartalék szerepét.

Harry herceg aggodalmai nem érdeklik Vilmost

Egy korábbi interjúban Harry úgy jellemezte magát, mint olyan embert, aki nem tud szó nélkül elmenni a szerinte káros minták mellett. „Ha helytelenséget látok, és egy olyan viselkedési mintát, amely árt az embereknek, mindent megteszek, hogy megpróbáljam megváltoztatni” − mondta. Ebből a szemléletből fakadt az is, hogy megpróbálta felhívni Vilmos figyelmét gyermekei helyzetére. Saját elmondása szerint azonban bátyja világossá tette számára, hogy nem tart igényt erre a fajta aggodalomra: „Bár Vilmos és én beszéltünk erről egyszer-kétszer, ő világossá tette számomra, hogy a gyerekei nem az én felelősségem. Én mégis felelősséget érzek, mert tudom, hogy abból a három gyerekből legalább az egyik olyan sorsra jut majd, mint én: ő lesz a tartalék. És ez fáj, ez aggaszt.”

A „tartalékstátusz” Harry szerint komoly lelki teher

Harry könyvében részletesen leírja, mit jelentett számára a „tartalékstátusz” és más, a királyi család belső ügyeiről is beszámolt. Elmondása szerint ez nem pusztán rangsorbeli különbség volt, hanem egy előre kijelölt funkció: az árnyék, a biztosíték, a B terv. „Azért hoztak a világra, ha Vilmossal történne valami...” – fogalmazott, és hozzátette, hogy a kifejezés a családon belül rendszeresen elhangzott, nem bántásként, hanem tényként kezelve az ő szerepét. A kötetben Harry egy, a születéséhez kötődő mondatot is felidéz, amely szerinte jól összefoglalja ezt a szemléletet. Állítása szerint III. Károly Diana hercegnének ezt mondta, amikor Harry megszületett: „Csodálatos! Most adtál nekem egy örököst és egy tartalékot. A munkám kész” – idézte a herceget a Mirror. Harry úgy véli, mindez nem pusztán személyes múlt, hanem olyan rendszerhiba, amely generációról generációra átöröklődik, és amelynek következményeitől ma már nem önmagát, hanem unokaöccseit és unokahúgát félti.