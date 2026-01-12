Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Saroltáért és Lajosért aggódik Harry herceg: attól tart, Vilmos és Katalin kisebb gyerekeire sok megpróbáltatás vár

tartalék Lajos herceg Vilmos herceg Sarolta hercegnő Harry herceg
Diana és Károly a királyi családot elhagyó fia attól tart, hogy bátyja gyermekei közül legalább egyikük ugyanabba a szerepbe kényszerülhet, amely őt egész életében meghatározta. Bár Harry herceg a félelmeit állítólag Vilmossal is megosztotta, elmondása szerint a trónörökös egyértelművé tette: nem kér az öccse tanácsaiból.

A Harry herceg önéletrajzi kötete, a három éve megjelent Tartalék (Spare) komoly visszhangot váltott ki a brit királyi családon belül. A könyvben Harry részletesen ír saját belső küzdelmeiről, valamint arról a szerepről, amelyet gyermekkora óta ráosztottak: ő volt a trónörökös mögötti „második”, akinek létezése elsősorban biztosítékot jelentett az intézmény számára. Ezek a tapasztalatok vezették oda, hogy aggódni kezdett Vilmos három gyermeke közül kettő, Sarolta hercegnő és Lajos herceg jövőjéért, akik György herceg, a leendő trónörökös árnyékában nőnek fel – akárcsak egykor ő maga a bátyja mellett.

Harry herceg úgy véli, Katalin és Vilmos két fiatalabb gyereke is megéli majd a tartalék szerepét.
Harry herceg úgy véli, Katalin és Vilmos két fiatalabb gyereke is megéli majd a tartalék szerepét.
Forrás: Getty Images Europe
  • Harry herceg a Tartalék című könyvében beszélt a szerep lelki terhéről.
  • Saját élményei miatt aggódik Sarolta és Lajos herceg jövőjéért.
  • Félelmeit Vilmos herceggel is megosztotta, de választ nem kapott rájuk.
  • Harry szerint a monarchia újratermeli a „második” szerepét.

Harry herceg aggodalmai nem érdeklik Vilmost

Egy korábbi interjúban Harry úgy jellemezte magát, mint olyan embert, aki nem tud szó nélkül elmenni a szerinte káros minták mellett. „Ha helytelenséget látok, és egy olyan viselkedési mintát, amely árt az embereknek, mindent megteszek, hogy megpróbáljam megváltoztatni” − mondta. Ebből a szemléletből fakadt az is, hogy megpróbálta felhívni Vilmos figyelmét gyermekei helyzetére. Saját elmondása szerint azonban bátyja világossá tette számára, hogy nem tart igényt erre a fajta aggodalomra: „Bár Vilmos és én beszéltünk erről egyszer-kétszer, ő világossá tette számomra, hogy a gyerekei nem az én felelősségem. Én mégis felelősséget érzek, mert tudom, hogy abból a három gyerekből legalább az egyik olyan sorsra jut majd, mint én: ő lesz a tartalék. És ez fáj, ez aggaszt.”

A „tartalékstátusz” Harry szerint komoly lelki teher

Harry könyvében részletesen leírja, mit jelentett számára a „tartalékstátusz” és más, a királyi család belső ügyeiről is beszámolt. Elmondása szerint ez nem pusztán rangsorbeli különbség volt, hanem egy előre kijelölt funkció: az árnyék, a biztosíték, a B terv. „Azért hoztak a világra, ha Vilmossal történne valami...” – fogalmazott, és hozzátette, hogy a kifejezés a családon belül rendszeresen elhangzott, nem bántásként, hanem tényként kezelve az ő szerepét. A kötetben Harry egy, a születéséhez kötődő mondatot is felidéz, amely szerinte jól összefoglalja ezt a szemléletet. Állítása szerint III. Károly Diana hercegnének ezt mondta, amikor Harry megszületett: „Csodálatos! Most adtál nekem egy örököst és egy tartalékot. A munkám kész” – idézte a herceget a Mirror. Harry úgy véli, mindez nem pusztán személyes múlt, hanem olyan rendszerhiba, amely generációról generációra átöröklődik, és amelynek következményeitől ma már nem önmagát, hanem unokaöccseit és unokahúgát félti.

„Azért, arra az esetre hoztak a világra, ha Vilmossal történne valami” – írta könyvében Harry.
„Azért, arra az esetre hoztak a világra, ha Vilmossal történne valami" – írta könyvében Harry.
Forrás: Getty Images

Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója szerint azonban Harry hercegnek sokkal jelentősebb szerepet szánhattak volna a királyi családon belül, mint azt ő gondolta. „Felbecsülhetetlen értékű támaszt jelenthetett volna a monarchia intézményének, testvére, barátja, bizalmasa lehetett volna az uralkodónak” – nyilatkozta. A szakértő szerint Harry a lehetőségei helyett inkább a „tartalékstátuszra”  összpontosított – nemcsak az önéletrajza címéül adta ezt, hanem az egész identitását meghatározta. Bond szerint a sértettség helyett pozitív példát is kereshetett volna, mint például Anna hercegnőt. 

