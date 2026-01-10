A valóságban már rég adósságban úszna az Emily Párizsban főhősnője – Ennyibe kerül az életmódja

Emily Cooper ruhái önmagukban többmilliós tételek.

Forrás: arhiv

Az első évadban Emily éves keresete elmenne csak a ruhatárára

A jelmezek nagy része valódi designer darab (Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Moschino stb.) Becslések szerint az 1. évadban a ruhák, a cipők és a táskák ára összesen közel 8 millió forint, egy-egy outfit pedig gyakran simán eléri a 800 ezres árat. Mivel Emily körülbelül az első évad végére éri el a 20 ezres követőtábort az Instagramon, így az első évadban még főleg a marketinges főállásából tartja el magát, ami azt jelenti, hogy majdnem a teljes fizetése elmenne a ruhatárára. Nem beszélve a lakásról, amiben él.

A sorozatban látott albérlet egy belvárosi, bútorozott, erkélyes lakás. Az első évad 2020-ban jelent meg, így nézzük azokat az árakat: akkoriban egy ilyen lakás lakbére 5-600 ezer forint / hó volt, tehát az éves lakhatás, rezsivel 6-7 millió forint.

A sorozat első évadában ugyan vannak arra utaló jelek, hogy a lakást a cég állja (A helyszínen várja az ingatlanos, fizetés nélkül kézhez kapja a kulcsokat, Sylvie is tud róla, hogy új lakást kapott), ezt egyértelműen senki nem mondja ki a sorozatban. Ha pedig ezt Emily fizeti, akkor ez összeadva a ruhatárának összegével 15 millió forint, ami már bőven túllépi az éves fizetését az első évadban. De ha csak a ruháit nézzük, akkor is elképesztő az összeg.

Az első évadban Emily outfitjei elérték a 8 milliós összeget, az 5. évadban pedig a 34 millió forintot.

Forrás: Northfoto / Profimedia

Nem jön ki a matek az 5. évadban sem

Az öt évadnyi folyamatos karrierbéli előrelépés és új kampányok azt sugallják, mintha Emily már vezető vagy senior szintű marketinges lenne a legutóbbi évadban, pedig ez nincs így. Bár az 5 évad alatt körülbelül 2–2,5 év telt el, így összesen 3–4,5 év szakmai tapasztalata lesz az 5. évadra, ez még mindig csak medior szint.

Egy valós medior social media manager pedig Párizsban nagyjából 23 millió forint/év bruttó fizetést kap. Ekkorra már bőven kiépült a követőtábora, így ehhez jön még a 16 milliós Instagram-bevétele. Azaz Emily 39 millió forintból gazdálkodhat. Ez azt sugallaná, hogy már beleférne a 15 milliós kiadás, csakhogy Emily életszínvonala is nőtt az évadokkal. Egyre drágább ruhákban látjuk, sőt, utazgat is rendszeresen Róma és Párizs között.

Az 5. évadban látható outfitjeinek a teljes piaci összértéke 34 millió forint körül van, azaz majdnem az egész fizetése. Ehhez jön az évi 6-7 millió a lakhatásra és még nincs benne az étel, a közlekedés, a biztosítás vagy az adók, amik Párizsban szintén magasak, a sok beauty termékről pedig ne is beszéljünk. Így akárhogy is nézzük, nem jön ki a matek. Emily életszínvonala nem fizethető a keresetéből, még akkor sem, ha beleszámoljuk a fizetésemelést és az influenszeri fizetését. Mindezt pedig megfejeli az, hogy az évadok nem egy-egy teljes évet, hanem néhány hónapos időszakokat fednek le. Azaz hiába számolunk azzal, hogy Emily éves fizetéséből karcosan de futja a ruháira, valójában akkor 3-4 hónap alatt kellene elköltenie a fizetése nagy részét. Ezek alapján végérvényesen kijelenthetjük, hogy Emily párizsi élete nem finanszírozható egy valódi social media manageri fizetésből.

Természetesen a sorozatnak nem is az a célja, hogy egy valós képet fessen. Az Emily Párizsban azt mondja: „ne kérdezd, hogy miből – csak élvezd a látványt”. Mi pedig bátran hallgatunk is rá és örömmel kucorodunk le a kanapénkra és nézzük az álomvilágot, ami azt sugallja, hogy bármi lehetséges.

Ha még nem láttad az 5. évadot, nézd meg videónkat, hogy képbe kerülj: