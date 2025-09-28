26 éve lépett fel az első Chippendale-banda - Senki sem volt felkészülve arra, amit magával hozott

A férfi erotikus táncosok ma már teljes természetességgel vannak jelen a lánybúcsúkon, születésnapokon, vagy akár egy klubban péntek este. A 80-as évek elején azonban, amikor az Egyesült Államokban megjelent az első Chippendale-show, az emberek még nem igazán voltak felkészülve rá. Szinte sokkolta őket a színpadon vetkőző, izmos férfiak látványa, kit rossz, kit jó értelemben. Most bepillantunk az első férfi sztriptíztáncosok világába, és megismerjük azt a férfit, aki miatt ma dögös tűzoltók és rendőrök dobálják le magukról a textilt.
Somen "Steve" Banerjee a hatvanas években vándorolt Indiából Kanadába, majd nem sokkal később Kaliforniában kötött ki, írja a BBC. A 20-as éveiben járó férfit nem lehetett se jóképűnek, se karizmatikusnak nevezni, de rendkívül ambiciózus volt. Los Angelesben először egy benzinkutat üzemeltetett, majd a 70-es években megtakarításaiból vett egy kocsmát, amit Destiny II-nek nevezett el. Sokféle dologgal próbálta népszerűbbé tenni a helyet, a bűvészmutatványoktól kezdve egészen a sárbirkózásig. Az igazi áttörést azonban az az ötlet hozta el számára, hogy a férfiak helyett a nőket teszi meg célközönségévé. Így született meg 1979-ben a The Chippendales, az első férfi sztriptíztáncosokból álló társulat, amely azonnal lázba hozta a női közönséget. A férfi táncosok, a Playboy-nyuszik mintájára elegáns, galléros-mandzsettás ruhában léptek színpadra, nem a szépség, inkább a vágy megtestesítőiként.
Banerjee chippendale-jei egy olyan időszakban jelentek meg, amikor az amerikai feleségek, szingli nők és családanyák is vágytak az önfeledt kikapcsolódásra. Klubjában pedig ezt bátran megtehették, hiszen csak nőket engedtek be, így a félmeztelen testek és az interaktív sztriptízműsorok élvezete nem keveredett az ismerkedés veszélyeivel. Ez volt a sztriptízbár, ahol a nők végre felszabadultan bulizhattak, ezt pedig imádták. Nem csoda, hogy a Chippendales a 80-as évek Amerikájának egyik legmerészebb és legsikeresebb szórakoztató brandjévé vált.
Az indiai származású Banerjee célja egyértelmű volt, olyan erotikus birodalmat építeni, amely vetekszik Hugh Hefner világával. A Chippendale-show-k nem csupán a vetkőzésről szóltak, a férfi sztriptíztáncosok egyfajta erotikus színházi produkciót adtak elő, köszönhetően Nick De Noia koreográfusnak. Ő tette a férfi táncosok előadását szinte Broadway-szintű látványossággá, amellyel turnéztak is. A nők sorban álltak, hogy jegyet válthassanak az előadásokra.
A csillogás mögött egy sötét történet kezdett kibontakozni. Banerjee és Nick De Noia gyümölcsöző kapcsolata megromlott, a koreográfus egyre nagyobb hírnevet szerzett, miközben az alapító háttérbe szorult. A féltékenység és a paranoia pedig végül tragédiához vezetett. Banerjee számára az volt az utolsó csepp, amikor De Noia bejelentette, hogy kilép a társulatból, hogy megalapíthassa a saját férfi sztriptíztáncoscsapatát.
A The Chippendales alapítójának korábban sem okozott gondot, hogy elbánjon a konkurenciával, így egykori társa sem számíthatott kegyelemre. 1987-ben felbérelt egy bérgyilkost, hogy ölje meg De Noiát. Bár mindenki sejtette, hogy ő áll a gyilkosság mögött, az FBI-nak csak évekkel később sikerült rábizonyítani. Talán a bűntudat vagy a büntetéstől való félelem és megaláztatás miatt, de Banerjee 1994-ben, egy nappal az ítélethirdetés előtt, cellájában öngyilkosságot követett el.
Bár a férfi sztriptízt sikerre vivő férfiak tragikus véget értek, a chippendale-jelenség a mai napig létezik. Világszerte nők milliót szórakoztatják estéről estére a színpadon táncoló és vetkőző férfiak, és mára a popkultúra részévé váltak.
Az igaz történetről minisorozat is készült, Isten hozott a Chippendalesben címmel.
