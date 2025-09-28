26 éve lépett fel az első Chippendale-banda - Senki sem volt felkészülve arra, amit magával hozott

A férfi erotikus táncosok ma már teljes természetességgel vannak jelen a lánybúcsúkon, születésnapokon, vagy akár egy klubban péntek este. A 80-as évek elején azonban, amikor az Egyesült Államokban megjelent az első Chippendale-show, az emberek még nem igazán voltak felkészülve rá. Szinte sokkolta őket a színpadon vetkőző, izmos férfiak látványa, kit rossz, kit jó értelemben. Most bepillantunk az első férfi sztriptíztáncosok világába, és megismerjük azt a férfit, aki miatt ma dögös tűzoltók és rendőrök dobálják le magukról a textilt.

A Chippendale fiúk számos országban jártak, ahol kivétel nélkül hatalmas sikert arattak vetkőzős-táncos előadásukkal.

Így alakult meg a The Chippendales

Somen "Steve" Banerjee a hatvanas években vándorolt Indiából Kanadába, majd nem sokkal később Kaliforniában kötött ki, írja a BBC. A 20-as éveiben járó férfit nem lehetett se jóképűnek, se karizmatikusnak nevezni, de rendkívül ambiciózus volt. Los Angelesben először egy benzinkutat üzemeltetett, majd a 70-es években megtakarításaiból vett egy kocsmát, amit Destiny II-nek nevezett el. Sokféle dologgal próbálta népszerűbbé tenni a helyet, a bűvészmutatványoktól kezdve egészen a sárbirkózásig. Az igazi áttörést azonban az az ötlet hozta el számára, hogy a férfiak helyett a nőket teszi meg célközönségévé. Így született meg 1979-ben a The Chippendales, az első férfi sztriptíztáncosokból álló társulat, amely azonnal lázba hozta a női közönséget. A férfi táncosok, a Playboy-nyuszik mintájára elegáns, galléros-mandzsettás ruhában léptek színpadra, nem a szépség, inkább a vágy megtestesítőiként.

A chippendale-show-k rengeteg nőt vonzottak, akik szívesen rejtettek pénzt a férfi táncosok tangájába.

Banerjee chippendale-jei egy olyan időszakban jelentek meg, amikor az amerikai feleségek, szingli nők és családanyák is vágytak az önfeledt kikapcsolódásra. Klubjában pedig ezt bátran megtehették, hiszen csak nőket engedtek be, így a félmeztelen testek és az interaktív sztriptízműsorok élvezete nem keveredett az ismerkedés veszélyeivel. Ez volt a sztriptízbár, ahol a nők végre felszabadultan bulizhattak, ezt pedig imádták. Nem csoda, hogy a Chippendales a 80-as évek Amerikájának egyik legmerészebb és legsikeresebb szórakoztató brandjévé vált.