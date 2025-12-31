Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mickey Rourke és Stifler mamájának szerelemgyereke lett az arcplasztika után egy floridai ingatlanos

Credit: tiktok -
depresszió plasztikai műtét arcplasztika
Nagy Kata
2025.12.31.
Csupán egy természetes filtert szeretett volna az a floridai ingatlanos, aki egy 25 millió forintos arcplasztikai beavatkozáson esett túl, de az eredmény minden képzeletét felülmúlta – és nem pozitív értelemben!

Az arcplasztika egyik nem várt mellékhatását tapasztalta meg a floridai Erica Wolfe, akit annyira lesújtott az eredmény, hogy hetekig nem mert kilépni az utcára, és minden alkalommal sírva fakadt, amikor tükörbe nézett. 

Erice Wolfe az arcplasztika után
Így nézett ki Erica közvetlenül az arcplasztika után. 
Forrás: Credit: tiktok

Erica Wolfe kálváriája 

  • A 38 éves floridai ingatlanos csupán fiatalosabb külsőt szeretett volna magának. 
  • Ennek érdekében 2025. szeptember 24-én kés alá feküdt, és többek között arcfelvarrást végeztetett. 
  • Az eredmény azonban teljesen kiakasztotta és depresszióssá tette. 

Nem ismerte fel magát az arcplasztika után a 38 éves nő 

Erica Wolfe története azért egyedülálló az elrontott plasztikai műtétek között, mert ő a végső eredménnyel elégedett, csupán az odáig elvezető út volt nehéz és végtelennek tűnő. A 38 éves ingatlanos gyakran tölt fel videókat a közösségi média felületeire, amelyekben filtereket használ, így egyre inkább elégedetlenebb lett a természetes megjelenésével. Eldöntötte hát, hogy plasztikai beavatkozásnak veti alá magát: arcfelvarrást szeretett volna, ami fiatalosabb külsőt kölcsönöz neki. 

A plasztikai sebész végül több beavatkozásra is rábeszélte a bizonytalan nőt: többek között arc-és nyakplasztikát, alsó szemhéjplasztikát, ajakfeltöltést, lézeres exoszómás kezelést, középarc lipograftot és endoszkópos szemöldökplasztikát is végrehajtott rajta, ezek pedig összesen több mint 25 millió forintnak megfelelő összegbe kerültek. 

Az igazi meglepetés pedig csak akkor jött, amikor Erica kötései lekerültek: az arca ugyanis teljesen felduzzadt és szinte felismerhetetlenül nézett ki. 

Erica nem sokkal a plasztikai beavatkozás után
Erica konkrétan felismerhetetlen lett. 
Forrás: Credit: tiktok

 

Eleinte elképesztően nehéz volt a felépülés. Főleg, hogy a második és harmadik hét körül a tükörbe néztem, és úgy néztem ki, mintha Stifler mamájának és Mickey Rourke-nak babája született volna.

 – mesélte a DailyMailnek. A nő teljesen összetört a felépülés ideje alatt és depresszióval is küzdött: egy idő után már a lakását sem hagyta el, csupán otthon ült és sírt a megváltozott külseje miatt. Úgy érezte, hogy hatalmas hibát követett el, és hogy rengeteg pénzt kifizetett azért, hogy elrontsák a megjelenését. 

Hónapokkal a beavatkozások után Erica arca már teljesen felépült, az ingatlanos pedig több mint elégedett az új külsejével. 

Az egyetlen dolog amit megbánt, hogy nem járt utána annak előre, hogy milyen lelki megrázkódtatást jelenthet egy ilyen komoly, összetett műtét. Szerinte az orvosok nem beszélnek eleget arról, hogy milyen hosszú ideig tarthat a felépülés, és hogy milyen sebezhetővé válik az ember mindeközben. 

Erica a műtét előtt és után
Így festett Erica a beavatkozások előtt és után. 
Forrás: Credit: tiktok

