A 2000-es évek slágere ihlette sminktrend, a Teenage Dirtbag make-up: így készítik el a TikTok beautygurui

Eljött a káoszos, füstös szemek időszaka! Most mindenki a Teenage Dirtbag make-up trendet készíti el, és a TikTok egyszerűen imádja. Íme a sminkelési technika, amit egy 2000-es évekbeli dal ihletettet meg!

A TikTok-beautyguruk újabb és újabb kreatív ötletekkel állnak elő. Most a 2000-es évek egyik slágere lett a múzsájuk, és ennek köszönhetően megszületett a káoszos, tökéletlen, füstös sminktrend a Wheatus — Teenage Dirtbag című dalára. Nézd meg az ikonikus make-up megjelenést!

A legújabb sminktrend: a „Teenage Dirtbag”

A trend a nosztalgia és az önkifejezés ötvözete, amit a 2000-es évek punkrockjának lázadó hangulatával csavartak meg. A Wheatus slágere a kívülálló, lázadó és nem tökéletes tinik himnuszává vált. A Tiktok beautygurui ezt a hangulatot szerették volna újraélni, így megteremtették a szám címének felhasználásával a Teenage Dirtbag make-up trendet. A clean girl és minimalista irányzatok után a legtöbben valami kevésbé steril, valódi és kusza stílusra vágytak — és pontosan ezt nyújtja az új lázadó sminkelési technika. Az elmúlt évben egyre több Y2K, azaz 2000-es évekbeli stílusú ruha, haj és smink tért vissza, így nem csoda, hogy ez az új őrület is olyan népszerű lett. A trend legnagyobb ikonjává a Skins sorozat karaktere, Effy vált. 

Nézd meg az egyik legnépszerűbb TikTok-videót, és tekerd fel a hangerőt, hogy nosztalgiázhass!

@alicelinnea__ She is an aesthetic🖤 #effystonem #effy #effyskins #effortlessmakeup #effortlessbeauty #autumnmakeup #smokeyeye #grungeaesthetic #grungemakeup #indiesleaze #rockstargirlfriendaesthetic #rockstargirlfrirend #concertmakeup #halloweenmakeup #halloween2022 #skins #skinsedit #virla #foryou #itgirl #mysterygirl #itgirlmakeup #fyp #fypシ ♬ Teenage Dirtbag - Sped Up (and she doesn't give a damn about me) (Sped Up) - Wheatus & slater

Így készítsd el a sminket

Használj könnyű alapozót vagy színezett hidratálót a lényeg, hogy ne legyen teljes fedésű. Kontúrnak egy szürkés barna árnyalatot használj, és a meleg bronzosságot inkább hagyd el. A legnagyobb hangsúly a szemeken van. A kulcs egy fekete, elsatírozható szemceruza. Húzd ki a felső és az alsó vízvonaladat, majd az ujjaddal vagy egy ecsettel finoman mosd el. Ezek után használj egy kis fekete vagy sötétbarna szemhéjpúdert a külső szemzugaidba. Fontos, hogy mélyfekete, dúsító szempillaspirált  használj. A szemöldökeidet formázd egyenesre és tömöttre, legyenek hangsúlyosak, ha kell a körvonalára használj világos korrektort, hogy még erősebb legyen a kontraszt. Az ajkadra használhatsz fényes, színezett ajakbalzsamot, de használhatsz nude matt rúzst is. A lényeg, hogy egy barnás árnyalatú szájkontúr ceruzával finoman rajzold körbe az ajkaidat. 

