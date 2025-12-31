Ők voltak a történelem legsötétebb asszonyai: magyar is van a világ legkegyetlenebb uralkodónői között

Egy uralkodónak az életében számos nehéz döntést kell meghoznia. A történelem során ráadásul egy-egy király és királynő döntése mögött az is meghúzódhatott, hogy meg kellett mutatnia a hatalmát, nehogy fellázadjanak vagy gyengének titulálják. Egyeseknek ez nehézséget okozott, míg mások kis túlzással, örömmel kegyetlenkedtek. Ezúttal azokat a kegyetlen uralkodónőket listáztuk, akik kíméletlen módszereikről voltak híresek. Íme a legkegyetlenebb uralkodónők!
Bemutatjuk a történelem kegyetlen uralkodónőit
Sok hatalmas és kegyetlen uralkodó mindent elkövetett, hogy megszerezze a trónt, és ehhez semmilyen eszközt nem tekintettek elfogadhatatlannak. Sokan olyan kegyetlen tetteket is véghezvittek azért, hogy elérjék céljaikat, amelyek szinte leírhatatlanok. A legkegyetlenebb uralkodónők között ott van Vu, Kína máig egyetlen császárnője, Véres Mária, valamint egy magyar nemesasszony, Báthori Erzsébet is. És egy olyan nő, aki bár nem vezettt országot, hatalma volt éle és halál fölött.
Vu császárnő
Vu Cö-tien császárnő a császár ágyasaként került a kínai trón közelébe. Miután meghalt a császár, hozzáment a fiához, aki hamarosan szintén elhunyt. Ekkor ő lett Kína első, és azóta is egyetlen császárnője. Kíméletlenül védte pozícióját: ellenségeit megkínozta, elüldözte vagy kivégeztette. A legenda szerint még arra is képes volt, hogy saját gyermekét megfojtsa. A császárnő hataloméhes és szívtelen volt, kegyetlen döntései sokszor teljesen szükségtelennek tűntek, ám a történészek szerint uralkodása alatt Kínában nem volt rossz sorsa a népnek, és az ország is fejlődött.
Irma Grese
Irma Grese-t fiatalkorában számos családi tragédia érte, és ezért 14 évesen abbahagyta az iskolát, majd ápolónak tanult egy SS-kórházban, ahol elsőként találkozott kegyetlen kísérletekkel. 1942-ben őrként dolgozott Ravensbrückben, majd 1943-ban Auschwitzba helyezték, ahol a második legmagasabb rangot érte el az SS női tagjai között, és korlátlan lehetősége nyílt a foglyok brutális kínzására. Rendszeresen bántalmazta úgy a foglyokat, hogy a mellükön korbácsolta meg őket. Mivel az ostor fonott drótban végződött, sok fogoly fertőzést kapott, amit követően érzéstelenítés nélkül műtötték meg őket, a beavatkozásokban pedig Grese is részt vett.
I. Véres Mária
I. Véres Mária angol királynő az erőszakos katolizáció és a protestánsok ellen elkövetett atrocitások miatt vált hírhedtté – ezeket történelmi dokumentumok igazolják. Házassága Fülöp spanyol herceggel és a protestáns egyház vezetőinek bebörtönzése révén erősítette a katolikus hatalmat, miközben az eretnekek elégetését is újra engedélyezte.
Báthori Erzsébet
Evezzünk magyar vizekre: nem szabad megfeledkeznünk Báthori Erzsébet erdélyi grófnőről sem, ha a legkegyetlenebb asszonyokat keressük a történelemből. Állítólag kis túlzással egy korabeli sorozatgyilkos volt, aki fiatal lányok százait csonkította és égette meg, kiéheztette és bebörtönözte őket. Áldozatai többnyire 10 és 14 év közötti lányok voltak, akiket a kisnemesi családok küldtek a kastélyába, hogy megtanulják az udvari etikettet. Báthori kínzási módszerei közé tartozott az is, hogy tűket szúrt áldozatai körme alá, illetve mézzel borította be, őket majd hagyta, hogy a hangyák és más rovarok elkezdjék őket „megenni”.
Mi ebből a tanulság?
Talán az, hogy a hataloméhség, de maga a hatalom különösen személyiségtorzító hatású, és még azokat az embereket is tévútra viheti, akik egyébként nem hajlamosak az erőszakra. Hát még a született pszichopatákat, akik empátia, emberi érzések nélkül uralkodnak mások felett, és kegyetlen eszközökkel taposnak el mindenkit, aki az útjukba áll.
