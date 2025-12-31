Ők voltak a történelem legsötétebb asszonyai: magyar is van a világ legkegyetlenebb uralkodónői között

Egy uralkodónak az életében számos nehéz döntést kell meghoznia. A történelem során ráadásul egy-egy király és királynő döntése mögött az is meghúzódhatott, hogy meg kellett mutatnia a hatalmát, nehogy fellázadjanak vagy gyengének titulálják. Egyeseknek ez nehézséget okozott, míg mások kis túlzással, örömmel kegyetlenkedtek. Ezúttal azokat a kegyetlen uralkodónőket listáztuk, akik kíméletlen módszereikről voltak híresek. Íme a legkegyetlenebb uralkodónők!

Vu császárnő kegyetlen uralkodónő volt Kínában, ráadásul a mai napig az egyetlen kínai császárnő.

Forrás: Getty Images

Bemutatjuk a történelem kegyetlen uralkodónőit

Sok hatalmas és kegyetlen uralkodó mindent elkövetett, hogy megszerezze a trónt, és ehhez semmilyen eszközt nem tekintettek elfogadhatatlannak. Sokan olyan kegyetlen tetteket is véghezvittek azért, hogy elérjék céljaikat, amelyek szinte leírhatatlanok. A legkegyetlenebb uralkodónők között ott van Vu, Kína máig egyetlen császárnője, Véres Mária, valamint egy magyar nemesasszony, Báthori Erzsébet is. És egy olyan nő, aki bár nem vezettt országot, hatalma volt éle és halál fölött.

Vu császárnő

Vu Cö-tien császárnő a császár ágyasaként került a kínai trón közelébe. Miután meghalt a császár, hozzáment a fiához, aki hamarosan szintén elhunyt. Ekkor ő lett Kína első, és azóta is egyetlen császárnője. Kíméletlenül védte pozícióját: ellenségeit megkínozta, elüldözte vagy kivégeztette. A legenda szerint még arra is képes volt, hogy saját gyermekét megfojtsa. A császárnő hataloméhes és szívtelen volt, kegyetlen döntései sokszor teljesen szükségtelennek tűntek, ám a történészek szerint uralkodása alatt Kínában nem volt rossz sorsa a népnek, és az ország is fejlődött.

Irma Grese

Irma Grese-t fiatalkorában számos családi tragédia érte, és ezért 14 évesen abbahagyta az iskolát, majd ápolónak tanult egy SS-kórházban, ahol elsőként találkozott kegyetlen kísérletekkel. 1942-ben őrként dolgozott Ravensbrückben, majd 1943-ban Auschwitzba helyezték, ahol a második legmagasabb rangot érte el az SS női tagjai között, és korlátlan lehetősége nyílt a foglyok brutális kínzására. Rendszeresen bántalmazta úgy a foglyokat, hogy a mellükön korbácsolta meg őket. Mivel az ostor fonott drótban végződött, sok fogoly fertőzést kapott, amit követően érzéstelenítés nélkül műtötték meg őket, a beavatkozásokban pedig Grese is részt vett.