Vége a szájfeltöltésnek, Hollywoodban mindenki a lip flipre esküszik

Hollywoodban már mindenki megunta a szájfeltöltés mű kinézetét. A hialuronsavas injekciók helyett a lip flip kezelés vált népszerűvé. Ez a kezelés gyorsabb, olcsóbb, sokkal természetesebb és elérhetőbb az ajakfeltöltéssel szemben. Tudj meg mindent a kezelésről!

Szájfeltöltés vagy lip flip?

Forrás: 123rf.com

Tudj meg mindent a lip flip kezelésről Nincs több kacsaszáj. A lip flip sokkal természetesebb, visszafogottabb kezelés a szájfeltöltéssel szemben.

Ideális azoknak, akik nem nagy változásra vágynak, és csak tökéletesítenék mosolyukat.

Nézd meg mi a különbség a szájfeltöltés és lip flip között!

Mi az a lip flip?

Az angol kifejezés az ajak felpeckelését, feltolását takarja. Az esztétikai kezelés során egy nagyon minimális mennyiségű botoxot injekcióznak az ajak feletti izomba. Az izom megfeszülése felfele húzza az ajkat. Ez a kezelés nem növeli az ajkak térfogatát, csupán optikailag dúsabbá varázsolja. Tökéletes lehet azok számára, akiknek a mosolygás során "eltűnik", elvékonyodik a szája, vagy annyira felcsúszik, hogy kilátszódik az ínye (gummy smile). A lip flip botoxmennyisége annyira elenyésző, hogy ez a beavatkozás töredéke a szájfeltöltés árának. A lip flip beavatkozás körülbelül 30 és 60 ezer forintba kerül, attól függően hol és kivel csináltatod.

Nézd meg a TikTok-videóban a kezelés előtti és utáni különbséget!

Ezen az egy videón több mint 6 millió megtekintés van, és rengeteg ilyet találsz a közösségi médiában. A kezelést nemcsak világsztárok, de átlagemberek is kipróbálták, így őszinte eredményeket láthatsz a TikTokon. A videó jól bemutatja, hogy a kezelés után rögtön még nincs változás. A teljes hatás körülbelül 2 hét után jelenik meg. Ezzel ellentétben a szájfeltöltés "nagysága" azonnal látható. Ezen a másik videón erőteljesebb változást láthatsz az előtte és utána felvételeken:

Lip flip vagy ajakfeltöltés?

Az hogy melyik az ideálisabb számodra attól is függ, hogy milyen eredményt szeretnél. Mindenképpen konzultálj egy szakemberrel a döntés előtt. A szájfeltöltéssel erőtejesebb eredmény érhetsz el, így ha nagyon vékony az ajkad és Angelina Jolie akarsz lenni, ez a jobb választás. A lip flip ennél sokkal természetesebb, visszafogottabb eredményt ad. A szád eredeti térfogatát használja, csupán optikailag meghúzza a kellő pontokon. Ha természetes, de érzéki eredményt szeretnél, ez lehet a jobb választás.