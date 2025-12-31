Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
technológia

Igazszerelem-melltartó és modern erényöv? – A japán találmány azonnal lebuktat, ha csak színleled a romantikát

Okos melltartók, amik lenyűgöző dolgokra képesek.
Shutterstock - Parilov
technológia prototípus ujjlenyomat melltartó Japán kutató hűség
Kővári F. Luca
2025.12.31.
Ettől a két japán találmánytól eldobod az agyad! Két melltartó, kétféle nyitási mód. Az egyiket az igaz szerelem, a másikat kizárólag a partnered ujjlenyomata nyitja. De mégis, hogyan, és főleg, miért?

Ha létezne egy fehérnemű, amivel tesztelheted, hogy valóban szereted-e a párodat, felvennéd? Egy japán kutató a modern technológia segítségével megalkotta azt a melltartót, amelyet csak igaz szerelemmel lehet kinyitni!

Modern melltartók, amiknél a divat és a technológia keveredik egymással.
A modern japán melltartókban a divat és a technológia keveredik egymással
Forrás: Shutterstock

Melltartó, amelyet csak az igaz szerelmed tud kinyitni

A japán kutatók nem ismernek lehetetlent, ha a fehérnemű forradalmasításáról van szó. A melltartópiac fellendítéséért egy különleges prototípust hoztak létre a modern technológiának köszönhetően. A japán, Ravijour nevű fehérneműcég olyan melltartót tervezett, amelyen csak és kizárólag akkor nyílik a kapocs, ha a nő valóban szerelmes abba a férfiba, aki éppen le akarja venni a róla. 

A találmány a True Love Tester, azaz igaz szerelmet tesztelő nevet viseli. Ez a ruhadarab képes megmondani, hogy mit érez a nő, aki viseli.

A csodamelltartó működése

Hogyan működik a zseniális szerelemteszt? Végtelenül egyszerű, de nagyszerű a megvalósítása: méri a nő szívverését és a pulzusszámát, és ha növekednek a számok, akkor nyert ügye van a férfinak, mert tudhatja, hogy  álmai nője „biológiailag” igazán szereti őt. 

A melltartóban érzékelők vannak elhelyezve, amelyek a viselő okostelefonjára küldik az információkat, majd a kapocs felpattan, ha eléri azt a bizonyos, „szerelmi küszöbértéket”.

Tényleg máshogy ver a szívünk, ha szerelmesek vagyunk? 

Felmerülhet benned, hogy milyen alapon tudhatja egy melltartó, hogy valóban szerelmes vagy-e. A tudomány szerint, amikor izgalmi állapotba kerül egy ember — például eszedbe jut a kedvesed, esetleg, épp készültök összegyűrni a lepedőt —, akkor a szimpatikus idegrendszer aktiválódik, ennek hatására a szív valóban gyorsabban és erősebben ver. 

A szív számtalan hormon és idegrendszeri változásra is reagál, így bár nem „tudja”, hogy szerelmesek vagyunk, de a kísérő fizikai változásokat mind jelzi.

Ujjlenyomatos melltartó

A japán kutatók kimondottan szerethetik a ruhák és a technológia keverését, ugyanis létrehoztak egy olyan innovatív melltartó-prototípust is, amely csak a szeretett személy ujjlenyomatával nyitható. Minthha visszamennénk az időben, és egy modern erényövet látnánk. 

A biometrikus melltartóra egy olyan kis eszközt szereltek, amelyet csak a kiválasztott férfi ujjlenyomatával lehet feloldani, ezáltal kinyitni is.

Hogy ez mennyire akadályoz meg bárkit is abban, hogy hűtlen legyen az már egy másik kérdés... Ez az okosmelltartó azért bőven felvet további kérdéseket is, például, hogy ez az ujjlenyomat-alapú zár mennyire vesz el az intim hangulatból, ki venne fel egyáltalán ilyet, és miért készül el a mai világban egy ilyen erényöv helyetti „erénymelltartó”. Amennyiben ezt egy felhívásnak szánták a kutatók, hogy igenis fontos a nő beleegyezése és a párkapcsolatok tiszteletben tartása, kicsit el kell keserítenünk őket, mert igencsak mást sugall egy ilyen ruhadarab. Nevezetesen azt, hogy − szó szerint − a férfi kezében van a döntés, hogy az ujjlenyomatával, mikor nyitja ki a nő fehérneműjét, ezt pedig egyáltalán nem megfelelő a mai társadalmi normák és elvek alapján!

Ha érdekel a prototípus működése, kattints a videóra!

Ez az egy stílusbaki az egész szettedet elrontja

Dögös szettet raktál össze, de nem egy dologra nem gondoltál? Segítünk, hogy semmi se tegye tönkre a megjelenésedet.

Huncut divattörténet: tudtad, hogy a masni eredetileg férfi alsóneműn volt?

Te gondolkoztál már azon, hogy a női bugyikon miért van szinte mindig masni? Nos, nem véletlenül: az apró masni története érdekes fejezete a divattörténetnek.

Mit üzensz a pasiknak az öltözködéseddel? Divatmustra férfi szemmel

Felesleges mismásolni, a ruha az a borító, amit először látunk, és ami alapján eldöntjük, érdemes-e belelapozni a könyvbe. De vajon mi csapódik le a pasik fejében?


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu