5 meztelenruha, amitől eldobtuk az agyunkat 2025-ben

2025-ben a meztelenruha már nemcsak egy szimpla trend, hanem egy életérzés is, a legnagyobb sztárok pedig olyan lazán viselik, mintha egy kinyúlt pulcsiban állának a szikrázó vakuk kereszttüzébe.

Forrás: WireImage

5 meztelenruha, ami semmit nem hagyott a képzeletre

A meztelenruha napjainkra annyira gyakori lett Hollywoodban, hogy Cannes-ban már külön szabályt fektette le arra vonatkozólag, hogy milyen ruhában engedélyezett megjelenni a filmfesztiválon a hírességeknek. Ennek ellenére a bevállalós csajok minden más eseményen olyan ledér ruhakölteményekben jelennek meg, hogy csak ámulunk és bámulunk.

Persze megértjük, hogy szeretnék prezentálni az edzőtermekben töltött hosszú órák eredményét, de azért olykor mi is meglepődünk a komplett nőgyógyászati vizsgálatot is lehetségessé tevő szetteken.

Mutatjuk 2025 legdurvább villantásait!

Sydney Sweeney

Természetesen a sort Sydney elképesztő ruhakölteményével nyitjuk, amit a Variety 2025-ös Power of Women rendezvényén viselt. A Christian Cowan estélyi konkrétan mindent megmutatott a fiatal színésznő testéből, aki valószínűleg nem teljesen gondolta át, hogy milyen üzenetet hordoz az, ha szinte meztelenül jelenik meg egy nők hatalmáról szóló eseményen.

Sydney meglehetősen érdekes ruhát választott.

Forrás: Getty Images

Julia Fox

Foxtól nem állnak távol a megbotránkoztató ruhák, de a 2025-ös Vanity Fair Oscar-partin viselt Dilara Findikoglu ruha még tőle is szokatlan volt. Ez a teljesen átlátszó, műhajjal kiegészített ruha minden részletében sokkoló volt.

Julia Fox egyértelművé tette, hogy nem szégyenlős.

Forrás: Getty Images

Dakota Johnson

A gyönyörű színésznő joggal feltételezheti, hogy mivel már úgyis láttuk minden porcikáját, teljesen mindegy, hogy mit húz magára. Ez a merész, csipkés Gucci ruha azonban így sem viszonyult túl szerencsés választásnak: elég furcsa sziluettet kölcsönzött Dakotának.

Nem ez a kedvenc ruhánk Dakota Johnsontól.

Forrás: Getty Images

Margot Robbie

Margot csodaszép Armani Privé ruhája sokkolta a közönséget a Big Bold Beautiful Journey brit premierjén. Őszintén szólva el sem tudjuk képzelni, hogy milyen érzés lehetett egy ennyire sokat mutató ruhában a fotósok előtt pózolni, de kétségtelen, hogy ha valaki képes egy ilyen szettet viselni, az Margot Robbie!