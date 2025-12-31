Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
estélyi ruha

5 meztelenruha, amitől eldobtuk az agyunkat 2025-ben

Getty Images North America - Lionel Hahn
estélyi ruha meztelenruha vörös szőnyeg
Nagy Kata
2025.12.31.
A meztelenruha mára már fogalom lett Hollywoodban: a sztárok egymásra licitálva vonulnak fel a vörös szőnyegen olyan szettekben, amik láttán még a kárpit is elpirul!

2025-ben a meztelenruha már nemcsak egy szimpla trend, hanem egy életérzés is, a legnagyobb sztárok pedig olyan lazán viselik, mintha egy kinyúlt pulcsiban állának a szikrázó vakuk kereszttüzébe. 

Margot Robbie meztelenruha szettben Londonban
Margot Robbie legjobb barátja lett idén a meztelenruha. 
Forrás: WireImage

5 meztelenruha, ami semmit nem hagyott a képzeletre 

A meztelenruha napjainkra annyira gyakori lett Hollywoodban, hogy Cannes-ban már külön szabályt fektette le arra vonatkozólag, hogy milyen ruhában engedélyezett megjelenni a filmfesztiválon a hírességeknek. Ennek ellenére a bevállalós csajok minden más eseményen olyan ledér ruhakölteményekben jelennek meg, hogy csak ámulunk és bámulunk. 

Persze megértjük, hogy szeretnék prezentálni az edzőtermekben töltött hosszú órák eredményét, de azért olykor mi is meglepődünk a komplett nőgyógyászati vizsgálatot is lehetségessé tevő szetteken.

Mutatjuk 2025 legdurvább villantásait! 

Sydney Sweeney

Természetesen a sort Sydney elképesztő ruhakölteményével nyitjuk, amit a Variety 2025-ös Power of Women rendezvényén viselt. A Christian Cowan estélyi konkrétan mindent megmutatott a fiatal színésznő testéből, aki valószínűleg nem teljesen gondolta át, hogy milyen üzenetet hordoz az, ha szinte meztelenül jelenik meg egy nők hatalmáról szóló eseményen. 

Sydney Sweeney a Variety's 2025 Power of Women eseményén
Sydney meglehetősen érdekes ruhát választott. 
Forrás:  Getty Images

Julia Fox  

Foxtól nem állnak távol a megbotránkoztató ruhák, de a 2025-ös Vanity Fair Oscar-partin viselt Dilara Findikoglu ruha még tőle is szokatlan volt. Ez a teljesen átlátszó, műhajjal kiegészített ruha minden részletében sokkoló volt. 

Julia Fox a Vanity Fair Oscar-partiján
Julia Fox egyértelművé tette, hogy nem szégyenlős.
Forrás:  Getty Images

Dakota Johnson 

A gyönyörű színésznő joggal feltételezheti, hogy mivel már úgyis láttuk minden porcikáját, teljesen mindegy, hogy mit húz magára. Ez a merész, csipkés Gucci ruha azonban így sem viszonyult túl szerencsés választásnak: elég furcsa sziluettet kölcsönzött Dakotának

Dakota Johnson a zürichi filmfesztiválon
Nem ez a kedvenc ruhánk Dakota Johnsontól. 
Forrás:  Getty Images

Margot Robbie

Margot csodaszép Armani Privé ruhája sokkolta a közönséget a Big Bold Beautiful Journey brit premierjén. Őszintén szólva el sem tudjuk képzelni, hogy milyen érzés lehetett egy ennyire sokat mutató ruhában a fotósok előtt pózolni, de kétségtelen, hogy ha valaki képes egy ilyen szettet viselni, az Margot Robbie!

Margot Robbie a Big Bold Beautiful Journey premierén
Margot Robbie elképesztően nézett ki ebben a kristályos ruhában. 
Forrás:  Getty Images

Zoe Kravitz

Kétségtelenül Zoe Saint Laurent ruhája az egyik legizgalmasabb darabja a listánknak: a  színésznő a 2025-ös Vanity Fair Oscar-partin viselte ezt a különleges, fenékablakkal ellátott estélyit. 

Zoë Kravitz a Vanity Fair Oscar-partiján
Zoe ruhája mindent megmutatott. 
Forrás:  Getty Images

Mért hódítanak újabban a meztelenruhák?

Hollywoodban már egy ideje merészebbnél merészebb ruhákat láthatunk a vörös szőnyeges eseményeken. A celebcsajok szinte egymásra licitálnak, hogy ki tud kevesebbet takaró ruhát villantani. 2025-ben Sydney Sweeney, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Julia Fox és Margot Robbie vitte a prímet. 

Ha érdekelnek a különleges ruhaköltemények, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Bella Hadid idén is sokkolt a cannes-i filmfesztiválon: meztelenruha helyett ezzel keltett feltűnést – FOTÓ

A 2025-ös cannes-i filmfesztivál egyik legnagyobb visszatérője Bella Hadid, aki idén nem meztelenruhával, hanem új hajszínével lepte meg a közönséget.

Halle Berry 57 évesen, az ágyékát alig takaró ruhában robbantotta fel a vörös szőnyeget - Fotón a durva meztelenruha

Az Oscar-díjas színésznő egy csíkokban áttetsző ruhában jelent meg a New York-i Met-gála vörös szőnyegén. Halle Berry ágyékát alig takarta a megosztó estélyi.

Popcornruha és mély dekoltázs: íme a legjobb szettek az SNL50 partiról

Az SNL50 parti egy olyan esemény volt, ahová a hírességek bármilyen izgalmas szettben megjelenhettek. Izgalmas meztelenruhákat is láttunk.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu