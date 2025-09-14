Meghalt a közkedvelt időjós: titkolta, hogy súlyos beteg

Jay Wynne egy ideje súlyos betegséggel küzdött, ám amig tudott dolgozott, és titkolta egészsége megromlását. Az időjóst a nézők szerették: közérthető volt és alapos.

Meghalt a közkedvelt időjós, Jay Wynne

Forrás: BBC News & Current Affairs

Jay Wynne lebilincselően fogalmazott

„Jaynek tehetsége volt ahhoz, hogy tisztán és érthetően fogalmazzon meg bonyolult dolgokat is, így a néha összetett időjárási rendszerekre vonatkozó előrejelzései érthetőek és lebilincselőek voltak” – mondta testvére, Matthew és hozzátette, imádta a sportot, a zenét, bölcsessége, nagylelkűsége és fanyar humora pedig már most hiányzik.

Az időjós 2000-ben csatlakozott a BBC Weather csapatához

Jay környezetföldrajzot tanult az Aberdeeni Egyetemen, majd alkalmazott meteorológiából diplomázott. „Tudták már rólam, hogy éjszakai műszak után autóval várom a napfelkeltét. Éjszaka nehéz megmondani a műholdképeken, milyen felhők vannak, ezért szeretem látni, hogy igazam volt-e. Többnyire igazam van” – idézi korábbi nyilatkozatát a Daily Star nyomán a Bors.