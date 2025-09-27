Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 27., szombat Adalbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
toxikus kapcsolat

3 trükk, amivel legyőzheted a toxikus emberek negativitását

A toxikus emberek nem lehetnek túl nagy hatással a kedvedre.
Shutterstock - Gorodenkoff
toxikus kapcsolat toxikus negativitás
Life.hu
2025.09.27.
Lássuk, mit tehetsz, hogy a toxikus emberek ne tegyék tönkre a mindennapjaidat.

Mindenkinek van az életében olyan ember, aki több energiát vesz el, mint amennyit ad. A toxikus személyek negatív kisugárzása könnyen rányomja bélyegét a napodra, a hangulatodra, sőt, akár az önbizalmadra is. Szerencsére vannak egyszerű, de hatékony trükkök, amikkel megtanulhatod kordában tartani a negatív energiát, és megőrizheted a belső nyugalmadat. Most Dr. Travis Bradberry, az Érzelmi Intelligencia 2.0 című könyv szerzője rántotta le a leplet a leghatékonyabbakról. 

Nem szabad engednek, hogy a toxikus emberek túl nagy hatással legyenek a mindennapjaidra.
Nem szabad engednek, hogy a toxikus emberek túl nagy hatással legyenek a mindennapjaidra. 
Forrás: Shutterstock

Mit tehetsz a toxikus emberek lehúzása ellen? 

1. Tarts érzelmi távolságot

Az egyik legfontosabb stratégia, hogy ne engedd, hogy mások negativitása azonnal befolyásolja a hangulatodat. Ez nem azt jelenti, hogy el kell menekülnöd vagy elzárkóznod, hanem azt, hogy tudatosan véded a lelki teredet. Ha valaki állandóan kritizál vagy lehúz, próbáld meg belülről elkülöníteni a szavait: ami őt jellemzi, nem feltétlenül rólad szól. Hasznos lehet egy belső mantra, például mondogasd, hogy ez az ő viselkedése, én nem veszem át. Így kevésbé érzed majd személyes támadásnak, és nem hagyod, hogy átvegye az irányítást az érzéseid felett.

2. Fókuszálj a pozitív kapcsolatokra

A toxikus emberek energiáját ellensúlyozhatod azzal, hogy körülveszed magad olyanokkal, akik építenek és támogatnak. Legyenek ezek barátok, családtagok vagy kollégák, akik mellett nyugodtan lehetsz önmagad, és akik feltöltenek energiával. Amikor negatív helyzetbe kerülsz, gondolj ezekre a kapcsolatokra, idézd fel a közös jó élményeket, beszélj olyan emberekkel, akik megerősítenek. Ez a tudatos fókusz segít, hogy ne a toxikus személy határozza meg a napodat, hanem te.

3. Állíts fel egészséges határokat

Az egyik leghatékonyabb trükk a toxikus energiák kordában tartására, ha világosan meghúzod a határokat. Ez lehet szóban, amikor udvariasan, de határozottan jelzed, hogy nem szeretnél részt venni a negatív beszélgetésben, vagy fizikai távolsággal, ha egy személy jelenléte folyamatosan kimerít. Fontos, hogy tartsd magad ehhez a határhoz, még akkor is, ha a másik próbál visszarántani. Ez nem önzés, hanem önvédelem, ami hosszú távon növeli az önbizalmadat és csökkenti a stresszt.

Extra trükk: a saját energiád menedzselése

A toxikus emberek negatív hatása ellen a legjobb fegyver mindig te magad vagy. Tartsd karban a testi-lelki egészségedet: pihenj, mozogj, meditálj, csinálj olyan dolgokat, amik feltöltenek. Ha erős és kiegyensúlyozott vagy belül, sokkal kevésbé tudnak lehúzni. A tudatos jelenlét és az önismeret segít felismerni a manipuláció jeleit, és reagálni anélkül, hogy elveszítenéd a nyugalmad.

A toxikus emberek jelenléte az életben elkerülhetetlen lehet, de az, hogy milyen hatással vannak rád, rajtad múlik. Az érzelmi távolság, a pozitív kapcsolatok tudatos ápolása és a határok felállítása mind olyan eszközök, amelyekkel megőrizheted a lelki egyensúlyodat. Ha ezeket alkalmazod, nemcsak a negatív energiát szűröd ki, hanem magabiztosabb, nyugodtabb és energikusabb leszel a mindennapokban. A saját belső világodat te irányítod, és ez a legnagyobb erő, amit birtokolhatsz.

Milyen girl power erőt kaptál születésedkor a tibeti horoszkóp szerint?

Egyes asztrológusok szerint a tibeti horoszkóp az egyik legpontosabb mind közül, mert azt is képes megjósolni, milyen karmát cipelünk ebben az életben, illetve hogy milyet fogunk hordozni a következő inkarnációnk során.

4 jel, hogy titokban lenéznek a munkahelyeden

Azt hiszed, minden rendben az irodában? Lehet, hogy a kollégáid már rég megírták a nekrológodat a karrieredhez – csak még nem szóltak.

Mindig ott voltak, mégsem voltak veled? – 10 fájdalmas jel, hogy érzelmi árva vagy

Úgy nőttél fel, hogy a szüleid sosem voltak igazán „szülők”? Felnőttként is újra és újra csalódsz bennük, de még mindig arra vársz, hogy egyszer majd megváltoznak?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu