3 trükk, amivel legyőzheted a toxikus emberek negativitását

Mindenkinek van az életében olyan ember, aki több energiát vesz el, mint amennyit ad. A toxikus személyek negatív kisugárzása könnyen rányomja bélyegét a napodra, a hangulatodra, sőt, akár az önbizalmadra is. Szerencsére vannak egyszerű, de hatékony trükkök, amikkel megtanulhatod kordában tartani a negatív energiát, és megőrizheted a belső nyugalmadat. Most Dr. Travis Bradberry, az Érzelmi Intelligencia 2.0 című könyv szerzője rántotta le a leplet a leghatékonyabbakról.

Nem szabad engednek, hogy a toxikus emberek túl nagy hatással legyenek a mindennapjaidra.

Mit tehetsz a toxikus emberek lehúzása ellen?

1. Tarts érzelmi távolságot

Az egyik legfontosabb stratégia, hogy ne engedd, hogy mások negativitása azonnal befolyásolja a hangulatodat. Ez nem azt jelenti, hogy el kell menekülnöd vagy elzárkóznod, hanem azt, hogy tudatosan véded a lelki teredet. Ha valaki állandóan kritizál vagy lehúz, próbáld meg belülről elkülöníteni a szavait: ami őt jellemzi, nem feltétlenül rólad szól. Hasznos lehet egy belső mantra, például mondogasd, hogy ez az ő viselkedése, én nem veszem át. Így kevésbé érzed majd személyes támadásnak, és nem hagyod, hogy átvegye az irányítást az érzéseid felett.

2. Fókuszálj a pozitív kapcsolatokra

A toxikus emberek energiáját ellensúlyozhatod azzal, hogy körülveszed magad olyanokkal, akik építenek és támogatnak. Legyenek ezek barátok, családtagok vagy kollégák, akik mellett nyugodtan lehetsz önmagad, és akik feltöltenek energiával. Amikor negatív helyzetbe kerülsz, gondolj ezekre a kapcsolatokra, idézd fel a közös jó élményeket, beszélj olyan emberekkel, akik megerősítenek. Ez a tudatos fókusz segít, hogy ne a toxikus személy határozza meg a napodat, hanem te.

3. Állíts fel egészséges határokat

Az egyik leghatékonyabb trükk a toxikus energiák kordában tartására, ha világosan meghúzod a határokat. Ez lehet szóban, amikor udvariasan, de határozottan jelzed, hogy nem szeretnél részt venni a negatív beszélgetésben, vagy fizikai távolsággal, ha egy személy jelenléte folyamatosan kimerít. Fontos, hogy tartsd magad ehhez a határhoz, még akkor is, ha a másik próbál visszarántani. Ez nem önzés, hanem önvédelem, ami hosszú távon növeli az önbizalmadat és csökkenti a stresszt.