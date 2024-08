„Azt hittem, hogy máshol zöldebb a fű" - Sztárok akik megbánták, hogy félreléptek

A megcsalás soha nem egyszerű téma, de vannak sztárok, akik bátran kiállnak a nyilvánosság elé, hogy megosszák saját tapasztalataikat és hibáikat. Az alábbi hírességek nyíltan vallottak arról, hogy hűtlenek voltak, és milyen mély megbánást éreznek tetteik miatt. Bár ez még nem feltétlen oldozza fel őket a hűtlenség vádja alól, azért mégis példaként szolgálhat mások számára.

Hűtlenség: Hugh Grant a kocsijában szexelt egy 23 éves prostituálttal, majd az eset után bocsánatot kért Elizabeth Hurleytől.

Forrás: AFP

Hűtlenség: íme 5 híresség, akik tanultak hibáikból

1. Hugh Grant

Hugh Grant és Elizabeth Hurley kapcsolata a 90-es évek egyik legfelkapottabb témája volt. Azonban a kapcsolatuk akkor kapott igazán nagy figyelmet, amikor Hugh-t 1995-ben letartóztatták erkölcstelen viselkedés miatt. A sztárt ugyanis rajtakapták, amint a kocsijában szexelt egy 23 éves prostituálttal, Divine Brown-nal (eredeti nevén Estella Marie Thompson) 1995 júniusában. A hír gyorsan elterjedt, és nem sokkal később Hugh egy nyilatkozatban kért bocsánatot Elizabethtől.

„Előző este hatalmas őrültséget tettem" - mondta. „Megsértettem azokat, akiket szeretek, és zavarba hoztam azokat, akikkel együtt dolgozom. Mindkét dolgot mélyen sajnálom, amit szavakkal nehezen tudnék kifejezni."

Később a The Tonight Show with Jay Leno című műsorban is beszélt erről a kínos hibáról:

„Egy idióta voltam. Nem próbáltam azt mondani, hogy pszichológiai problémám van. Egyszerűen csak elismertem, hogy megtettem"

- mesélte Hugh Jay Lenónak. „Az életben tudod, mi a helyes és mi a rossz. Én rosszat tettem." - fűzte még hozzá a színész.