A férfi, aki bűnözőből lett modell: íme a börtönök legvonzóbb pasijai

2025.10.15.
A gonosztevőket általában nem a külsejük, hanem leginkább a tetteik alapján szokás megítélni, azonban van néhány gazember, akik kifejezetten a sármjukkal váltak híressé. Nézzük, kik voltak a történelem legjóképűbb bűnözői!

Jeremy Meeks 2014-ben vált híressé, amikor a kaliforniai Stockton rendőrsége közzétette a Facebookon a letartóztatási fotóját. A férfi külsejére sok nő felkapta a fejét és egy csapásra hatalmas népszerűségre tett szert. Amint kijött a börtönből modellszerződés és ezzel együtt vadiúj élet várta a rácsok mögött töltött hónapok után. A korábbi gazember életrajzi könyvében számolt be a mesébe illő történetéről, amelynek azért jócskán vannak árnyoldalai is. Ennek apropóján összeszedtük a történelem legsármosabb bűnözőit, akik nemcsak tetteikkel, hanem külsejükkel is felhívták magukra a figyelmet.

A nők hajlamosak felkapni egy-egy bűnözőt a kinézete alapján. 
Ők a világ legsármosabb bűnözői

Jeremy Meeks – A „világ legvonzóbb bűnözője”

Jeremy Meeks 2015-ben vonult be a börtönbe, ahonnan jó magaviseletért 1 év és néhány hét múltán szabadult, majd a börtön falain kívül már modellkarrier várta. Életrajzi kötetében megemlíti, hogy bár a külseje megmentette az életét, de sok mindent már nem tudott jóvátenni. „Ez akkor sem oldotta meg a gondjaimat. Apám életfogytiglant kapott, anyám heroinfüggő volt, és a testvéreimmel küzdöttünk az élet megpróbáltatásaival” – emlékezett vissza a korábbi évekre Jeremy, aki azóta is sikeres modell. 

Mekhi Alante Lucky

Az amerikai férfi szintén egy letartóztatási fotó után vált híressé: 2016-ban vírusként terjedt el az interneten a fotója, méghozzá a különleges szemszíne miatt. A különböző színű szemekkel rendelkező férfit gyorshajtásért és lopott jármű vezetése miatt ítélték el, azonban később ő is befutott modell lett. 

Jess Mabilia

Az ausztrál férfit 2024 júliusában ítélték el a Melbourne-i Bíróságon, miután bűnösnek vallotta magát kábítószer-kereskedelemben, valamint fegyver és lopott tárgyak birtoklásában. A bűnöző a tárgyalásai során hatalmas rajongótáborra tett szert a nők körében, hála csábító kék szemeinek és kisfiús tekintetének. Mabilia azóta számos interjút adott és azt tervezi, hogy új életet kezd, ha letöltötte a büntetését. 

Ted Bundy

Kivételként szerepel a listán, de mégis tanulságos lehet. Az előbbi férfiakhoz képest Ted Bundy tettei szörnyűségesek voltak. Azonban kétségtelen tény, hogy rendkívül jóképű, sármos férfiként tartották számos, aki rengeteg nőt levett a lábáról. Minden idők egyik legismertebb sorozatgyilkosa éppen ellenállhatatlan vonzerejével csalta tőrbe a gyanútlan áldozatait, akik minden esetben fiatal, hosszú, barna hajú nők voltak. Bundy több mint 60 nő haláláért felelős, elfogása és tárgyalása után halálra ítélték, majd kivégezték. 

Ted Bundy a világ egyik legismertebb sorozatgyilkosa volt. 
