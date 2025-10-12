50 éve jelent meg Európában a Moncsicsi: népszerűsége azóta is töretlen

A Moncsicsi egy világszerte ismert karakter, ami a plüsseiről és később a róla készült animéről lett híres. Egy egész generáció kedvenc játéka volt, amit ma már felváltottak a Labubuk és a különböző plüss táskadíszek.

A Moncsicsi 1975-ben jelent meg Európában

Forrás: Shutterstock

Mi az a Moncsicsi?

1974-ben Japánban, a ma már 107 éves Sekiguchi játékgyár dobta piacra a Moncsicsiket, amelyek annyira népszerűek lettek rövid időn belül, hogy a következő évben már Európába is szállították őket. Kezdetben még csak Németországban és az azzal szomszédos országokban lehetett kapni, de pár éven belül az egész kontinenst behálózta. Kevesen tudják, hogy már a 60-as években körvonalazódott a Moncsicsi ötlete, azonban a kezdetekben nem tudták úgy kivitelezni, hogy az egész világon kelendő legyen. A cég vezérigazgatója, Koichi Sekiguchi, bejárta az Egyesült Államokat, hogy egy olyan plüsst tudjon alkotni, amivel minden kultúra azonosulni tud. Az alapötlete az volt, hogy valami olyan aranyos dolgot alkossanak, amiért mindenhol odavannak az emberek, ezért tette le a voksát a majomszerű forma mellett.

A Sekiguchi 1918-ban babagyártó cégként indult.

Gyártása 10 év után leállt

1975-ben szinte már mindenhol lehetett kapni a Moncsicsiket és a nagy népszerűségnek hála rengeteget készítettek belőle, de ekkor még csak megrendelésre. Nem volt tömeggyártása. Az emberek legnagyobb meglepetésére egy évtizeddel később határozatlan időre leálltak a babák árusításával, aminek világszerte hatalmas visszhangja volt, így nem sokkal később újraindították a termelésüket.

Akkoriban kevés dolgot szállítottak Ausztráliába és a Moncsicsi egyike volt ezeknek.

Elnevezése nem a japán nyelvből ered

Sokak számára meglepő lehet, hogy a Moncsicsi nevet a francia nyelvből átvett szavakból alkották meg, hiszen nagyon is japán hangzása van. A mon magyarul enyémet jelent, míg a petit kicsi és aranyos. Sekiguchi javaslatára azonban a Monpetit elnevezést hamar megváltoztatták egy univerzálisan könnyebben kiejthető szóra.

A mai napig mindenki imádja a Moncsicsiket

Forrás: Shutterstock

A végleges változat

Kezdetben máshogy néztek ki a Moncsicsi babák, mint ahogy mi látjuk őket ma. Kevésbé voltak állatszerűek és inkább kislányokra hasonlítottak: a ruhájuk is egyen volt, nem lehetett különböző változatokat vásárolni belőlük. Már ekkor is lehetett látni bennük a később elhíresült majomszerű vonásokat.