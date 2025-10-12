Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
50 éve jelent meg Európában a Moncsicsi: népszerűsége azóta is töretlen

Shutterstock - enchanted_fairy
plüss Labubu moncsicsi
Gyüre Bernadett
2025.10.12.
A táskákon lógó kis plüssdíszek egyértelműen 2025 legnagyobb trendjeként vannak számontartva, azonban a történetük sokkal régebbre nyúlik vissza. A Moncsicsi egy generáció kedvence volt, amit sosem fogunk elfelejteni

A Moncsicsi egy világszerte ismert karakter, ami a plüsseiről és később a róla készült animéről lett híres. Egy egész generáció kedvenc játéka volt, amit ma már felváltottak a Labubuk és a különböző plüss táskadíszek.

Mi az a Moncsicsi?

1974-ben Japánban, a ma már 107 éves Sekiguchi játékgyár dobta piacra a Moncsicsiket, amelyek annyira népszerűek lettek rövid időn belül, hogy a következő évben már Európába is szállították őket. Kezdetben még csak Németországban és az azzal szomszédos országokban lehetett kapni, de pár éven belül az egész kontinenst behálózta. Kevesen tudják, hogy már a 60-as években körvonalazódott a Moncsicsi ötlete, azonban a kezdetekben nem tudták úgy kivitelezni, hogy az egész világon kelendő legyen. A cég vezérigazgatója, Koichi Sekiguchi, bejárta az Egyesült Államokat, hogy egy olyan plüsst tudjon alkotni, amivel minden kultúra azonosulni tud. Az alapötlete az volt, hogy valami olyan aranyos dolgot alkossanak, amiért mindenhol odavannak az emberek, ezért tette le a voksát a majomszerű forma mellett.

A Sekiguchi 1918-ban babagyártó cégként indult.

Gyártása 10 év után leállt

1975-ben szinte már mindenhol lehetett kapni a Moncsicsiket és a nagy népszerűségnek hála rengeteget készítettek belőle, de ekkor még csak megrendelésre. Nem volt tömeggyártása. Az emberek legnagyobb meglepetésére egy évtizeddel később határozatlan időre leálltak a babák árusításával, aminek világszerte hatalmas visszhangja volt, így nem sokkal később újraindították a termelésüket.

Akkoriban kevés dolgot szállítottak Ausztráliába és a Moncsicsi egyike volt ezeknek.

Elnevezése nem a japán nyelvből ered

Sokak számára meglepő lehet, hogy a Moncsicsi nevet a francia nyelvből átvett szavakból alkották meg, hiszen nagyon is japán hangzása van. A mon magyarul enyémet jelent, míg a petit kicsi és aranyos. Sekiguchi javaslatára azonban a Monpetit elnevezést hamar megváltoztatták egy univerzálisan könnyebben kiejthető szóra.

Potsdam, Germany - September 04, 2025: Hand is holding a Monchhichi doll in a bright toy store filled with shelves of various toys and colorful displays
A mai napig mindenki imádja a Moncsicsiket
Forrás: Shutterstock

A végleges változat

Kezdetben máshogy néztek ki a Moncsicsi babák, mint ahogy mi látjuk őket ma. Kevésbé voltak állatszerűek és inkább kislányokra hasonlítottak: a ruhájuk is egyen volt, nem lehetett különböző változatokat vásárolni belőlük. Már ekkor is lehetett látni bennük a később elhíresült majomszerű vonásokat.

A Moncsicsi öröksége

Már 50 éve jelent meg Európában, azonban népszerűsége még mindig töretlen és a mai napig be lehet őket szerezni. Japánban, az eredeti gyártól nem messze létrehoztak egy Moncsicsi Parkot, ahol a Sekiguchi összes megjelent babája látható és végigkövethetjük a folyamatot, ahogyan készültek és alakultak ezek a plüssök. Tokióban, a JR Shinkoiwa állomás előtt aranyozott Moncsicsi szobrokkal találkozhatnak az odatévedők, illetve az országban több buszon és vonaton is helyet kaptak.

Legújabb utódja a Labubu

2025-ben a TikTok által egyre népszerűbbé váltak a cuki, de mégis ijesztő szörnyecskék, amelyekről mindenkinek egyből a Moncsicsi jutott eszébe. Az új figurák alapjaiban hasonlítanak az eredeti majomplüssökre, de teljesen más a gyártójuk és hivatalosan nincsen közük egymáshoz. Míg a Moncsicsik régen a gyerekek egyik kedvenc játéka volt, addig a Labubut manapság inkább függő táskadíszként használják az emberek.

Shanghai,China-June 14th 2025: Labubu brand doll sell in store
Manapság a Labubu a legnépszerűbb plüss, amit sokan a Moncsicsihez hasonlítanak
Forrás: Shutterstock

Az 1983-as anime róluk sokaknak ismerős lehet:

A Moncsicsi igazi nosztalgia lehet sok ember számára és a szerencséseknek még biztosan megvan az eredeti változata, ami már hatalmas eszmei értékkel rendelkezhet. Koichi Sekiguchi, a plüss megalkotója idén töltötte 89. életévét és a mai napig ezekre a szőrös cukiságokra a legbüszkébb.

