2025. okt. 21., kedd Orsolya

Melyik állatot veszed észre először? Tudd meg, mit árul el a félelmeidről - Személyiségteszt

Shutterstock - LightField Studios
teszt félelem pszichológia
Pópity Balázs
2025.10.21.
Nem véletlen, mit vesz észre először az agyad. A pszichológusok szerint az első állat, amit észreveszel ezen a képen a tudatalatti félelmeinket tükrözi. Teszteld le magad ezzel a személyiségteszttel!

Deírtsd ki az elméd titkait! Ez az optikai személyiségteszt nemcsak a látásodat, de a tudatalattidat is próbára teszi. Nézd meg a képet! Az, hogy melyik állatot látod meg legelőször, elárulja, mitől félsz legbelül.

személyiségteszt
A Rorschach-teszt is hasonló személyiségteszt és segít rájönni a legmélyebb félelmeidre is
Forrás: Shutterstock

Amit tudni kell a projektív, vizuális személyiségtesztekről

A pszichológiában léteznek projektív tesztek, amelyek szerint az értelmezés (pl. mit lát az alany a tintafolton) visszatükrözi belső attitűdjeit, konfliktusait. Az egyik legismertebb példa a Rorschach-teszt, amely elkülönített tintafolt ábrákat mutat, és az alany reakcióit (pl. mit lát, miért) elemzik. Jelent képünk is ezekhez a tesztekhez sorolható és segít rájönni, melyik a legnagyobb félelmed tidat alatt.

Te melyik állatot veszed észre először?
Forrás: Youtube

A majom – a kontroll elvesztését

Ha a majmot vetted észre először, te az a típus vagy, aki szereti, ha kézben vannak tartva a dolgok. A kiszámíthatatlanság, a káosz, a „majd lesz valahogy” hozzáállással téged az őrületbe lehet kergetni. A legnagyobb félelmed, hogy elveszíted az irányítást, aminek a fenntartására törekszel mind a munkádban, mind a magánéletedben.

A fa – Az elmúlástól tartasz

Ha a fát látod meg először, valószínűsíthető, hogy a tudatalattid mélyén az idő múlása, az öregedés és az elmúlás gondolata szorongat. Gyakran nosztalgiázol, és nehezen engeded el a múltat. Főleg azokat az embereket, helyzeteket, akik valaha biztonságot adtak.

Az oroszlán – A gyengeségtől rettegsz

Ha egy oroszlán arcát vetted észre először, akkor valószínűsíthető, hogy legnagyobb félelmed az, hogy gyengének vagy sebezhetőnek látnak. Mindig erősnek akarsz tűnni, még akkor is, ha belül darabokra hullsz. Az életed mottója ennyi: „A gyengeség luxus.”

Az emberi arc – Az elutasítástól félsz

Ha neked egy emberi arc tűnt fel először, akkor te azok közé tartozol, akik mélyen vágynak a szeretetre és az elfogadásra, de ugyanennyire rettegnek a kirekesztettségtől. A legnagyobb félelmed az, hogy nem vagy elég jó, szép, okos vagy szerethető.

