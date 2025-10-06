„VEDD ÉSZRE” kampány: évente több közutas sérül meg, köztük apukák, és pályakezdő fiatalok is

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2025 őszén indította el „VEDD ÉSZRE” néven, országos közlekedésbiztonsági kampányát. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a közutasok védelmére, a felelős, szabálykövető közlekedés fontosságára, és hozzájáruljon a baleseti statisztikák javításához.
Mind ismerjük az érzést, milyen amikor a GPS pirosba borul és jelzi: útfelújítási munkálatok, torlódás várható. Amilyen lassan araszolunk a forgalmi dugóban, olyan gyorsan szökik egekbe a vérnyomásunk, alig várva, hogy végre elhagyjuk a kritikus pontot, ami miatt kialakult a torlódás. Arra azonban kevesen gondolunk ilyenkor, hogy a „gondot” okozó útfelújításnál hús-vér emberek dolgoznak, családapák, pályakezdők, nagypapák, akik fagyban és kánikulában is ugyanúgy az út mellett állnak, miközben autók sokasága halad el mellettük. Ők azok, akikre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fel szeretné hívni a figyelmet a „VEDD ÉSZRE” kampánnyal.
Vigyázzunk egymásra: elindult a „VEDD ÉSZRE” kampány
A közutas dolgozók nap mint nap a forgalom közvetlen közelében dolgoznak, sokszor csupán centiméterekre a mellettük elhaladó autóktól. Nincs körülöttük biztonsági burok, őket semmi sem védi a balesetektől. Számukra a láthatósági mellény, a kihelyezett jelzőtáblák és a sofőrök figyelme jelentik az egyetlen védelmet. Elég egyetlen óvatlan pillanat, egyetlen sofőr, aki nem figyel rájuk és máris veszélybe kerül az életük.
Épp ezért lett a „VEDD ÉSZRE” kampány fő üzenete az, hogy a közlekedésbiztonság közös ügy és minden apró döntés életeket menthet: egy időben felvillantott irányjelző, egy lassítás vagy a telefon elengedése vezetés közben is. Lássuk meg egymásban az embert, ne csak a járművet vagy az akadályt. A közutas dolgozók szerint a sofőrök sokszor azért tartják be a szabályokat, mert félnek a bírságtól, nem azért, mert tényleg hiszik, hogy ez fontos. Tapasztalataik szerint a gyorshajtás, a hirtelen sávváltás vagy a telefonozás vezetés közben még mindig nagyon gyakori, ami nemcsak az út mellett dolgozókra, hanem minden sofőrre veszélyes.
Nélkülük nem működne az ország közlekedése
A „VEDD ÉSZRE” kampány célja az is, hogy a szabálykövetés alapvetővé váljon és a közlekedés a bizalom és együttműködés tere legyen. Hiszen a szabálykövetés nem korlátozás, hanem egymás védelme. Ha minden közlekedő csak egy kicsivel figyelmesebb, a balesetek száma jelentősen csökkenthető.
„A közlekedésbiztonság nem távoli, statisztikai kérdés, hanem mindannyiunk hétköznapjainak része. Amikor valaki lassít egy munkaterületnél, félreteszi a telefont vezetés közben, vagy időben jelez a manőver előtt, valójában nemcsak szabályt követ, hanem életeket véd. A közutas kollégáim nap mint nap ott dolgoznak az út szélén, sokszor centiméterekre a forgalomtól – minden figyelmes mozdulat nekik is biztonságot ad. A kampányunk célja, hogy ezt a szemléletet erősítsük, és közelebb hozzuk az emberekhez a felelős közlekedés jelentőségét. Hiszek abban, hogy ha mindenki csak egy kicsivel jobban odafigyel, azzal együtt tudjuk biztonságosabbá és élhetőbbé tenni a közlekedést Magyarországon” – fejti ki Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke. Alapvetőnek kellene lennie tehát, hogy figyelünk egymásra, főleg az utakon, hiszen a közutas dolgozók munkája nélkül nem működne az ország közlekedése. A biztonságuk azonban csak rajtunk múlik.
Szerencsére a szabálytalanságokon kívül sok a pozitív példa is: vannak autósok, akik időben lassítanak, jelzéssel figyelmeztetnek másokat, vagy épp vizet visznek a dolgozóknak a nyári hőségben. Ezek a gesztusok nemcsak erőt adnak a mindennapokban a közutas dolgozóknak, de példát is mutatnak másoknak. Hiszen minden autóban egy ember ül, ugyanolyan családapa, nagypapa vagy épp pályakezdő fiatal, mint akik az út mellett dolgoznak. Őket nem védi erős karosszéria és műszerfal, ahogy az időjárás viszontagságai elől sem ülhetnek be egy autóba. Ők értünk dolgoznak, hogy később már ne kelljen a dugóban ülnünk, épp ezért fontos, hogy vigyázzunk rájuk és észrevegyük őket.
