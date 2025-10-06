„VEDD ÉSZRE” kampány: évente több közutas sérül meg, köztük apukák, és pályakezdő fiatalok is

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2025 őszén indította el „VEDD ÉSZRE” néven, országos közlekedésbiztonsági kampányát. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a közutasok védelmére, a felelős, szabálykövető közlekedés fontosságára, és hozzájáruljon a baleseti statisztikák javításához.

Mind ismerjük az érzést, milyen amikor a GPS pirosba borul és jelzi: útfelújítási munkálatok, torlódás várható. Amilyen lassan araszolunk a forgalmi dugóban, olyan gyorsan szökik egekbe a vérnyomásunk, alig várva, hogy végre elhagyjuk a kritikus pontot, ami miatt kialakult a torlódás. Arra azonban kevesen gondolunk ilyenkor, hogy a „gondot” okozó útfelújításnál hús-vér emberek dolgoznak, családapák, pályakezdők, nagypapák, akik fagyban és kánikulában is ugyanúgy az út mellett állnak, miközben autók sokasága halad el mellettük. Ők azok, akikre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fel szeretné hívni a figyelmet a „VEDD ÉSZRE” kampánnyal.

Vigyázzunk egymásra: elindult a „VEDD ÉSZRE” kampány

A közutas dolgozók nap mint nap a forgalom közvetlen közelében dolgoznak, sokszor csupán centiméterekre a mellettük elhaladó autóktól. Nincs körülöttük biztonsági burok, őket semmi sem védi a balesetektől. Számukra a láthatósági mellény, a kihelyezett jelzőtáblák és a sofőrök figyelme jelentik az egyetlen védelmet. Elég egyetlen óvatlan pillanat, egyetlen sofőr, aki nem figyel rájuk és máris veszélybe kerül az életük.

Forrás: Magyar Közút Zrt.

Épp ezért lett a „VEDD ÉSZRE” kampány fő üzenete az, hogy a közlekedésbiztonság közös ügy és minden apró döntés életeket menthet: egy időben felvillantott irányjelző, egy lassítás vagy a telefon elengedése vezetés közben is. Lássuk meg egymásban az embert, ne csak a járművet vagy az akadályt. A közutas dolgozók szerint a sofőrök sokszor azért tartják be a szabályokat, mert félnek a bírságtól, nem azért, mert tényleg hiszik, hogy ez fontos. Tapasztalataik szerint a gyorshajtás, a hirtelen sávváltás vagy a telefonozás vezetés közben még mindig nagyon gyakori, ami nemcsak az út mellett dolgozókra, hanem minden sofőrre veszélyes.