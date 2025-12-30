A világ első mesterséges intelligencia alapú séfjének étlapján dínótatár is szerepel

A mesterséges intelligencia felhasználási módja ma már kis túlzással nem ismer határokat. A rendkívül sokrétű MI-megoldások száma napjainkban szinte végtelen, így egyáltalán nincs azon mit csodálkozni, hogy megvan a világ első mesterséges intelligencia alapú séfje is, amely Dubajban bontakoztatja ki a tehetségét.

A mesterséges intelligencia alapú séf már a valóságban is működik.

Forrás: Getty Images

MI a vendéglátásban? A mesterséges intelligencia egyre több szakmában jeleskedik.

A séfek és szakácsok tekintetében kisebb eséllyel veszi el a munkájukat.

Az első MI-séf által összerakott étlap egy dubaji étteremben született meg.

A mesterséges intelligencia alapú séfek tényleg veszélyesek az igazi szakácsokra nézve?

Dubai egyik legújabb étterme, a WooHoo már első ránézésre tudatja a vendégeivel: itt semmi sem olyan, mint máshol. A konyha egyedi fogásait ugyanis nem egy mindenki által körülrajongott sztárséf, hanem Chef Aiman, a világ első mesterséges intelligencia-alapú séfje álmodta meg. Az étterem szerint minden fogás az MI „ízlése szerint”, a saját ötletein és gasztronómiai adatbázisán alapul.

Dinoszaurusz-tatár, moszatvaj és 28 napos csirke – az étlap legmerészebb fogásai

Az étterem legnagyobb „sztárja” a 44 fontért kapható „dínótatár”, amely az „ősi hüllők ízét” szeretné megidézni – bármennyire is furcsa ez. A receptúra titkos, annyit azonban elárultak, hogy többek között kacsa is szerepel benne. Hasonlóan szokatlan a wagyu marhához kínált moszatvaj, amely természetes módon bővelkedik umamiban, ami az alapvető édes, savanyú, sós és keserű íz mellett az úgynevezett „ötödik íz”. A pusztán 28 napos csirkéből készült „baby chicken” pedig még a legvállalkozóbb kedvű vendégeket is elbizonytalaníthatja.

A mesterséges intelligencia leváltja a séfeket?

Bár a koncepció futurisztikusnak tűnhet, azonban a tényleges főzés még mindig emberi kézben van: Serhat Karanfil séf felügyeli az elkészítést, és ha szükséges, „visszajelzést” ad a mesterséges intelligenciának. A Michelin-csillagos Mohamad Orfali viszont szkeptikus ezzel az üzletpolitikával kapcsolatban: szerinte a főzéshez lélek és személyes tapasztalat kell – számolt be a Daily Mail.