A Balatonon már lehet korcsolyázni, de mindegy, hol megyünk a jégre

A tájékoztatás szerint az elmúlt napokban a Balaton déli partján a parti sáv melletti jég tovább hízott, erősödött, elérte a 12-15 centiméteres vastagságot. A tó északi partján a víz később kezdett befagyni, ott jellemzően 8-12 centiméteres a jégvastagság, így ott még nem mindenhol kellően szilárd a jégréteg.

Befagyott Balaton, egyes helyeken már biztonsággal lehet korcsolyázni

Forrás: Bodriné Gergulás Ibolya

Felhívták a figyelmet, a jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.

A Balaton déli partján már biztonságos jégre menni

A Balaton jege a déli parton már kellően vastag és biztonságos, ha betartjuk az alábbi szabályokat: csak a parthoz nagyon közel (50-70 méteren belül), kis vízmélységű területeken tartózkodjunk a jégen, csak nappal és jó látási viszonyok között lépjünk a part menti jégre, és lehetőség szerint csak társakkal együtt tegyük, egyedül ne - írták. Kiemelték továbbá, hogy járművekkel nem szabad rámenni a jégre, és fontos a feltöltött mobiltelefon is, hogy baj esetén segítséget tudjanak az érintettek kérni.

A Balaton-parttól távol eső nyílt jégfelületre menni továbbra is veszélyes, egyrészt a megbízhatatlan és előre láthatatlan jégvastagság és -minőség miatt, másrészt a nyílt vizű tó alapvető természetéhez tartozó rianások, repedések, kisebb hőforrások okozta természetes elvékonyulások miatt - figyelmeztettek.

Kitértek arra is, hogy a következő napokban a jégréteg várhatóan tovább hízik, erősödik, vastagodik. Ahol társas vagy szervezett jégen tartózkodást terveznek, ott az önkormányzatoknak, egyesületeknek vagy rendezvényszervezőknek a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyedi jégvizsgálatokkal és mérésekkel segít.

„Baleset esetén fontos tanács, hogy a jeges vízből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött, meleg helyre, először szabadítsuk meg a jeges ruházatától, majd fokozatosan próbáljuk felmelegíteni a testét" - tanácsolták, hozzátéve: az ilyen embert minden esetben orvosi ellátásban kell részesíteni.