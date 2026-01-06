Csodás látványt nyújt a befagyott a Velencei-tó – Fotók

Mesebeli tájjá változott a Velencei-tó térsége. Befagyott a Velencei-tó, a partot vastag hóréteg borítja, de a jég vastagsága és szerkezete nem alkalmas semmilyen sport-vagy szabadidős tevékenységre.

Jég borítja a Velencei tavat A Velencei-tó befagyott, a környezet mesebeli látványt nyújt a havas nádasokkal és stégekkel.

A jég jelenleg nem alkalmas sport- vagy szabadidős tevékenységre, a teherbírása bizonytalan.

A tó látványa ellenállhatatlan a sétálni vágyóknak, de a szabályok betartása életmentő lehet.

A Balaton is befagyhat a következő napokban.

A Velencei-tó téli arca most igazán lenyűgöző: a tó felszíne befagyott, a part menti nádasok és stégek pedig hólepelbe burkolózva idézik a klasszikus téli tájakat. A hideg, tiszta levegő és a csendes, fehérbe öltözött környezet sokakat csábít sétára.

Bár a befagyott tó látványa ellenállhatatlan, a jég jelenleg még életveszélyes, sportolásra nem alkalmas, így a kacsákon kívül senkinek nem ajánljuk, hoy rámenjen.

Január 3-án Velence hivatalos Facebook-oldalán is arra figyelmeztették a helyieket és az odalátogatókat, hogy a jég gyenge szerkezetű, teherbírása bizonytalan, ezért életveszélyes rámenni. A Velencei-tó most valóban káprázatosan fest, ám a tél erejét komolyan kell venni: a szabályok betartása nem csupán elővigyázatosság, hanem életmentő intézkedés.

A Velencei-tó jege sportolásra alkalmatlan.

A Balaton is befagyhat

A következő napokban a Balaton nyílt vízfelületén is kialakulhat összefüggő jég, ám annak minősége egyelőre nem teszi lehetővé a biztonságos sportolást. A HungaroMet Zrt. arról írt Facebook-oldalán, hogy a biztonságos jéghez nem elég a tartós hideg, de az is elengedhetetlen, hogy a jeget ne fedje hó, mert az rontja a jég minőségét.

