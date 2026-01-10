Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 10., szombat Melánia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jég

Csodás látványt nyújt a befagyott Balaton − Fotók

jég havazás időjárás Balaton
Life.hu
2026.01.10.
2017 óta nem volt ilyen. Teljesen befagyott a Balaton, a helyszínen pedig káprázatos fotók készülnek.

Bár a hegyekben való, megfelelő rutin és felszerelés nélküli túrázásra nem ez a legalkalmasabb idő, ha bírod a hideget és kimozdulnál, érdemes a Balatonra utaznod. 2017 óta először teljesen befagyott a Balaton. Bár a jege sportolásra nem alkalmas, szemet gyönyörködtető látvány. 

Befagyott a Balaton: szemet gyönyörködtető látvány.
Befagyott a Balaton: szemet gyönyörködtető látvány. Forrás:  Bodriné Gergulás Ibolya

Befagyott a Balaton, de jégre tilos rámenni

Siófokon 6 centis jégréteget mértek pénteken, ám a jég instabil, a hópaplan pedig lassítja a jég vastagodását. Vasárnap ráadásul erős szél is érkezik, ami várhatóan megtöri majd a jégréteget. A befagyott Balaton sportolásra nem alkalmas, rámenni továbbra is életveszélyes − írja a HungaroMet

A jeges tóról csodás fotók készülnek, amelyekből még többet a Köpönyegen nézegethetsz.

Hópaplan pedig lassítja a jég vastagodását a Balatonon.
Hópaplan pedig lassítja a jég vastagodását. Forrás: Bodriné Gergulás Ibolya

Újabb hidegfront hozhat havat, riasztások vannak érvényben 

Az éjszaka érkezett csapadékzóna levonult a délnyugati, déli tájakról, ezt követően késő délutánig átmenetileg nyugodtabb időre számíthatunk.  Estétől, késő estétől azonban észak felől érkező hidegfront érkezik, amelyet elszórtan havazás, hózápor kísérhet. Somogy és Baranya vármegyékre piros riasztás van érvényben, Nógrád vármegyében, Heves vármegyében és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nincs vége az időjárási viszontagságoknak: az ország több részén is piros riasztás van érvényben

Az év leghidegebb reggele után továbbra sincsenek jó híreink az időjárással kapcsolatban. A meteorológusok tájékoztatása szerint az ónos eső miatt piros riasztás van érvényben több vármegyében is.

A fagy lehet hasznos is: mutatjuk a modellek reggeli arcjegelési rutinját

A fagy és a jég lehet az arcápolás titkos fegyvere. Tudj meg mindent a rendkívül hatásos arcjegelési trendről, amit a modellek indítottak el. Ez lehet az arcápolási rutinod kulcsfontosságú lépése.

Illatok, amelyek felforrósítanak a havazásban: 5 melegítő illóolaj a hideg ellen

Vess véget a didergésnek! Összegyűjtöttük a legjobb melegítő illóolajakat, amelyekkel védekezhetsz a téli havazás ellen. Forrósítsd fel magad ezekkel a mennyei illatokkal!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu