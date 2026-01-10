Csodás látványt nyújt a befagyott Balaton − Fotók

Bár a hegyekben való, megfelelő rutin és felszerelés nélküli túrázásra nem ez a legalkalmasabb idő, ha bírod a hideget és kimozdulnál, érdemes a Balatonra utaznod. 2017 óta először teljesen befagyott a Balaton. Bár a jege sportolásra nem alkalmas, szemet gyönyörködtető látvány.

Befagyott a Balaton: szemet gyönyörködtető látvány. Forrás: Bodriné Gergulás Ibolya

Befagyott a Balaton, de jégre tilos rámenni

Siófokon 6 centis jégréteget mértek pénteken, ám a jég instabil, a hópaplan pedig lassítja a jég vastagodását. Vasárnap ráadásul erős szél is érkezik, ami várhatóan megtöri majd a jégréteget. A befagyott Balaton sportolásra nem alkalmas, rámenni továbbra is életveszélyes − írja a HungaroMet.

A jeges tóról csodás fotók készülnek, amelyekből még többet a Köpönyegen nézegethetsz.

Hópaplan pedig lassítja a jég vastagodását. Forrás: Bodriné Gergulás Ibolya

Újabb hidegfront hozhat havat, riasztások vannak érvényben

Az éjszaka érkezett csapadékzóna levonult a délnyugati, déli tájakról, ezt követően késő délutánig átmenetileg nyugodtabb időre számíthatunk. Estétől, késő estétől azonban észak felől érkező hidegfront érkezik, amelyet elszórtan havazás, hózápor kísérhet. Somogy és Baranya vármegyékre piros riasztás van érvényben, Nógrád vármegyében, Heves vármegyében és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést.

