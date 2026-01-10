Csodás látványt nyújt a befagyott Balaton − Fotók

Bár a hegyekben való, megfelelő rutin és felszerelés nélküli túrázásra nem ez a legalkalmasabb idő, ha bírod a hideget és kimozdulnál, érdemes a Balatonra utaznod. 2017 óta először teljesen befagyott a Balaton. Bár a jege sportolásra nem alkalmas, szemet gyönyörködtető látvány.
Befagyott a Balaton, de jégre tilos rámenni
Siófokon 6 centis jégréteget mértek pénteken, ám a jég instabil, a hópaplan pedig lassítja a jég vastagodását. Vasárnap ráadásul erős szél is érkezik, ami várhatóan megtöri majd a jégréteget. A befagyott Balaton sportolásra nem alkalmas, rámenni továbbra is életveszélyes − írja a HungaroMet.
A jeges tóról csodás fotók készülnek, amelyekből még többet a Köpönyegen nézegethetsz.
Újabb hidegfront hozhat havat, riasztások vannak érvényben
Az éjszaka érkezett csapadékzóna levonult a délnyugati, déli tájakról, ezt követően késő délutánig átmenetileg nyugodtabb időre számíthatunk. Estétől, késő estétől azonban észak felől érkező hidegfront érkezik, amelyet elszórtan havazás, hózápor kísérhet. Somogy és Baranya vármegyékre piros riasztás van érvényben, Nógrád vármegyében, Heves vármegyében és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést.
