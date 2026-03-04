Vigyázz, ez forró lesz: Rachel Weisz a fiatal kollégáját próbálja becserkészni az új Netflix minisorozatban

Az új Netflix minisorozat egy olyan világba kalauzol el bennünket, ahol a vágy és a hatalom önkéntelenül is összefonódik: egy egyetemi közeg, tele pletykákkal és rejtett feszültséggel, ami tökéletes hátteret ad a drámának. Ha szereted az érzelmekkel teli, szenvedélyes történeteket, a Vladimír egészen biztosan az új kedvenced lesz!

Rachel Weisz egy kiégett írónőt alakít az új Netflix minisorozatban.

Forrás: Netflix

Egy Netflix minisorozat tartja izgalomban most az egész világot Márciusban debütál a streaming szolgáltatón a Vladimír című sorozat Rachel Weisz főszereplésével.

Az erotikus történet egy kiégés szélén álló írónő ellenállhatatlan vonzalmát meséli el a fiatalabb kollégája iránt.

A 8 részes minisorozat március 5-én érkezik a Netflixre.

Az utóbbi időkben nem panaszkodhatnak az erotikus történetek kedvelői: a Nosferatu után hamarosan bemutatásra kerül az Üvöltő szelek feldolgozása és a Netflix is új dobással készül, méghozzá Daniel Craig szerelmével, a gyönyörű Rachel Weisszel, aki nemcsak főszereplője, de producere is a sorozatnak!

A Vladimír című erotikus dráma középpontjában egy középkorú egyetemi tanárnő áll, aki élete nehezebb periódusát éli meg: a férjével megrekedt a kapcsolata, a karrierje sem úgy alakul, ahogy szeretné és összességében a kiégés szélén áll.

Ekkor jön a képbe a fiatal és elképesztően sármos kolléga, akit a legutóbbi Bridget Jones filmből ismert Leo Woodall alakít. A férfi első pillantásra elvarázsolja a főszereplőt és ami kezdetben csak egy ártatlan vonzalomnak tűnik, később ijesztő megszállottságba csap át – és innen már nincs visszaút a nyugodt hétköznapokhoz!

A történet húsba maró őszinteséggel boncolgatja a női vágy, az öregedés és a társadalmi elvárások kérdéskörét, miközben betekintést ad a női lélekbe a főszereplő narrációján keresztül.

Rachel Weisz karaktere egyszerre tragikus és nagyon is emberi: próbál fiatal maradni és megfelelni a külvilágnak, miközben az folyamatosan emlékezteti rá, hogy a fiatalsága már régen oda.

Rachel Weisz Vladimír című sorozata március 5-én érkezik a Netflixre.

