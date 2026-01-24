Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Meghalt a magyar színészlegenda: gyászol a teátrum és a közönség

2026.01.24.
Pesti Művész Színház jelentette be a tragikus hírt. Nem sokkal a születésnapja előtt meghalt Benedek Gyula.

Elhunyt Benedek Gyula, a Magyar Drámák Színházának igazgatója, a Pesti Művész Színház társulatának tagja. A gyászhírt a Facebook-oldalán tették közzé.

Benedek Gyula halála megrázta a színházát

„Mély megrendüléssel búcsúzunk Benedek Gyulától. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, barátoknak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték őt. Húsz éven át volt Társulatunk Tagja a színpadon és a kulisszák mögött. Nem csak egy kolléga volt, hanem alkotótárs és barát, akire bármikor számíthattunk és akivel együtt sírtunk, vagy épp nevettünk. Köszönjük azt a sok közös percet, az előadásokat, a próbákat, a történeteket, amelyeket velünk hagyott. Kedves Gyuszi! Emlékedet szeretettel és tisztelettel őrizzük! Nyugodj békében!” − tette közzé búcsúját a Pesti Művész Színház.

