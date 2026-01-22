48 éves korában meghalt Freddie Mercury eltitkolt lánya - Videó

A csak B-ként emlegetett nőről 2025-ben hallott először a világ, amikor Lesley Ann Jones megjelentette Love, Freddie című életrajzi könyvét.
Meghalt Freddie Mercury lánya
Ebből derült ki, hogy Freddie Mercurynak született egy házasságon kívüli lánya, amit az énekes egészen haláláig titkolt. Állítólag a lányt egy másik család nevelte fel, de Freddie gyakran meglátogatta, része volt az életének. A könyv szerint a Queen tagja is tudtak a gyermek létezéséről, de mindannyian őrizték a titkot, mivel nem akarták, hogy a nyilvánosság tönkretegye az életét. Tudj meg még többet az alábi videóból!
További cikkek a témában: