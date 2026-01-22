Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
48 éves korában meghalt Freddie Mercury eltitkolt lánya - Videó

Life.hu
2026.01.22.
A világhírű énekes eltitkolt gyermeke gyógyíthatatlan betegséggel küzdött. Freddy Mercury lánya 48 évet élt.

A csak B-ként emlegetett nőről 2025-ben hallott először a világ, amikor Lesley Ann Jones megjelentette Love, Freddie című életrajzi könyvét.

Freddie Mercury eltitkolt lányárl tavaly halott először a világ
Forrás: Hulton Archive

Meghalt Freddie Mercury lánya

Ebből derült ki, hogy Freddie Mercurynak született egy házasságon kívüli lánya, amit az énekes egészen haláláig titkolt. Állítólag a lányt egy másik család nevelte fel, de Freddie gyakran meglátogatta, része volt az életének. A könyv szerint a Queen tagja is tudtak a gyermek létezéséről, de mindannyian őrizték a titkot, mivel nem akarták, hogy a nyilvánosság tönkretegye az életét. Tudj meg még többet az alábi videóból!

48 éves korában meghalt Freddie Mercury eltitkolt lánya A világhírű énekes eltitkolt gyermeke gyógyíthatatlan betegséggel küzdött.

További cikkek a témában: 

Megszólalt Freddie Mercury eltitkolt lányának özvegye: nagy ígéretet tett

Újabb fordulatot vett Freddie Mercury titokban született gyermekének ügye. A nő a napokban hunyt el, özvegye, Thomas pedig azt tervezi, hogy közzéteszi azokat a fényképeket és dokumentumokat, amelyek – elmondása szerint – kétséget kizáróan bizonyítják, hogy a Queen legendás énekese volt a felesége apja.

Freddie Mercury valódi arca: "Úgy érezte magát, mint egy isten. Sajnos hamarosan úgy is kezdett viselkedni”

Harmincnégy évvel a Queen legendás énekesének halála után egykori zenésztársai és barátai emlékeztek meg róla. A történetek, amelyeket elmeséltek, teljesen más fénybe helyezik Freddie Mercury személyiségét. Úgy vélik, a civil Freddie egyáltalán nem hasonlított a színpadi ikonra.

Freddie Mercury barátai szerint B. hazudik: semmi köze nincs a zenészhez és biztos nem a lánya

Egy új dokumentumfilm azt vizsgálja, lehetett-e eltitkolt gyereke a zenészlegendának. A Queen 1991-ben elhunyt frontemberének barátai élesen bírálják B. állításait. Szinte biztosak benne, hogy Freddie Mercury elmondta volna, ha van egy lánya.

 

 

