Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 23., péntek Rajmund, Zelma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tragédia

Boráros Gábor sajtótájékoztatót tart Jákli Mónika szörnyű autóbalesetével kapcsolatban

tragédia Jákli Mónika Boráros Gábor
Life.hu
2026.01.23.
A szerdán történt tragédia után Boráros Gábor, ismert MMA-harcos sorra osztja meg gondolatait és a friss fejleményeket közösségi oldalán. Jákli Mónika halála számos kérdést vet fel, kislányuk, Zora pedig még nem értesült arról, mi történt az édesanyjával.

Boráros Gábor legutóbbi bejelentkezésében arról számolt be, hogy segítséget kért egy gyermekpszichológustól, aki tanácsokkal látta el, hogyan beszéljen kislányával Jákli Mónika haláláról.

Jákli Mónika és Boráros Gábor - Közös kislányuk még nem tudja, hogy elhunyt az édesanyja
Jákli Mónika és Boráros Gábor - Közös kislányuk még nem tudja, hogy elhunyt az édesanyja
Forrás: Sarosi Zoltán / RTL-sajtóklub

„Sokan kérdeztek Zora felől és azt tudom elmondani, hogy ma 11-kor voltam a gyermekpszichológussal beszélni, kikérni a véleményét. Felkészített az eseményekre. Felkészített arra, hogy milyen kérdéseket tehet fel Zora, mire legyek felkészülve, és hogy ezt hogyan és miképpen lehetne Zorával közölni. Nagyon nagy segítséget adott és minden kérdésemre válaszolt, de ettől függetlenül ez a feladat akkor is k*rva nehéz lesz" – idézte a megtörten MMA harcost a Borsonline.

Boráros Gábor sajtótájékoztatót ígért Jákli Mónika haláláról

Ezután arra is kitért, hogy bár számos megkeresést kapott különböző médiumoktól, egyelőre nem kíván részletesebb nyilatkozatot tenni.

„Egyre több infót kapunk és még mindig jönnek a videófelvételek, egyre jobban áll össze a kép arról, hogy mégis mi mit követett és mi történt azon az estén, azon az éjjel. Amit így elöljáróban el tudok mondani az az, hogy jövőhét kedden egy órakor lesz majd a sajtótájékoztató Győrben. A pontos helyszínről majd később adok információt" - mondta Boráros Gábor.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Gyanús körülmények, sok kérdőjel Jákli Mónika halálával kapcsolatban – Mi történt valójában a fitneszmodellel a végzetes éjszakán?

Boráros Gábor sejtelmes Instagram posztot tett közzé. Jákli Mónika tragikus halála egyre több megválaszolatlan kérdést vet fel.

Megtörte a csendet Boráros Gábor: „hogy mondjam el Zorának, hogy anya nincs többé"

A gyászoló MMA-harcos szomorú interjút adott Jákli Mónika tragédiája után. Boráros Gábor arról beszélt, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a közös kislányuk a lehető legkevesebbet sérüljön.

„Mindörökké a szívemben maradsz” – megrendítő sorokkal búcsúzott Jákli Mónikától a vőlegénye

Tragikus hirtelenséggel vesztette életét Jákli Mónika, amikor autója egy faoszlopnak csapódott. Vőlegénye a közösségi médiában emlékezett meg a 31 éves fitneszmodellről, akivel a közös életet terveztek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu