Boráros Gábor sajtótájékoztatót tart Jákli Mónika szörnyű autóbalesetével kapcsolatban

Boráros Gábor legutóbbi bejelentkezésében arról számolt be, hogy segítséget kért egy gyermekpszichológustól, aki tanácsokkal látta el, hogyan beszéljen kislányával Jákli Mónika haláláról.

Jákli Mónika és Boráros Gábor - Közös kislányuk még nem tudja, hogy elhunyt az édesanyja

Forrás: Sarosi Zoltán / RTL-sajtóklub

„Sokan kérdeztek Zora felől és azt tudom elmondani, hogy ma 11-kor voltam a gyermekpszichológussal beszélni, kikérni a véleményét. Felkészített az eseményekre. Felkészített arra, hogy milyen kérdéseket tehet fel Zora, mire legyek felkészülve, és hogy ezt hogyan és miképpen lehetne Zorával közölni. Nagyon nagy segítséget adott és minden kérdésemre válaszolt, de ettől függetlenül ez a feladat akkor is k*rva nehéz lesz" – idézte a megtörten MMA harcost a Borsonline.

Boráros Gábor sajtótájékoztatót ígért Jákli Mónika haláláról

Ezután arra is kitért, hogy bár számos megkeresést kapott különböző médiumoktól, egyelőre nem kíván részletesebb nyilatkozatot tenni.

„Egyre több infót kapunk és még mindig jönnek a videófelvételek, egyre jobban áll össze a kép arról, hogy mégis mi mit követett és mi történt azon az estén, azon az éjjel. Amit így elöljáróban el tudok mondani az az, hogy jövőhét kedden egy órakor lesz majd a sajtótájékoztató Győrben. A pontos helyszínről majd később adok információt" - mondta Boráros Gábor.

