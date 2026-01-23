Gyanús körülmények, sok kérdőjel Jákli Mónika halálával kapcsolatban – Mi történt valójában a fitneszmodellel a végzetes éjszakán?

Ahogy megírtuk, tragédia rázta meg az országot január 21-én hajnalban. Autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika a népszerű fitneszmodell-influenszer. Szlovák hírportálok indormációi szerint Mónika vőlegénye már a mentők kiérkezésekor a tragédia helyszínén tartózkodott.

Január 21-én hajnalban autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika.

Szlovák hírportálok szerint Mónika vőlegénye már a mentők kiérkezésekor a helyszínen volt, a férfi viselkedése furcsának tűnt.

A férfi azt mondta, telefonos alkalmazás jelezte a kereskedése tulajdonában lévő autó hirtelen megállását.

Jákli Mónika és volt párja, Boráros Gábor 2024 októberében szakítottak. A férfi a tragédiát követően több posztban is búcsúzott gyermeke édesanyjától.

Boráros később sejtelmes Instagram-sztorit tett közzé.

Percek alatt a tragédia helyszínére ért Jákli Mónika vőlegénye

A Pluska.sk értesülései szerint Mónika vőlegénye már a mentők intézkedése idején a tragédia helyszínén volt, vagyis meglepően gyorsan odaérhetett. Úgy tudni, a mentők rákérdeztek, miként szerezett tudomást ilyen hamar a balesetről. Az állítólag furcsán viselkedő férfi válasza szerint egy, a mobiltelefonján futó alkalmazás küldött értesítést, amely jelezte Mónika autójának hirtelen megállását, az autó ugyanis az ő autókereskedésének a tulajdonában állt − írja a Bors. A lap arról is beszámol, hogy a komáromi férfi állítólag mindenáron meg akarta szerezni Jákli Mónika mobiltelefonját. Úgy tudni, a fiata nő lenge öltözetben vezette az autóját, ami tekintve, hogy nagyon hideg van, szintén találgatásokra ad okot.

Boráros Gábor rejtélyes posztot írt

Csütörtökön délután rejtélyes üzenettel jelentkezett az MMA-harcos. „Van mit hozzá szólnom a történtekhez. Nekem is vannak olyan kérdéseim, amik nem hagynak nyugodni. Holnapra több indormációt tudok közölni...” − idézi a Bors Boráros Gábor 24 órán át olvasható Instagram storyját.

Jákli Mónika halála felfoghatatlan Családja, barátai, hírességek és követői gyászolják Jákli Mónikát. A fiatal nő autója lesodródott az útról, fának csapódott, majd darabjaira szakadt és ki is gyulladt. Jákli Mónika olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítás közben elhunyt. A baleset pontos részleteit még vizsgálják. A tragédia hírét először Boráros Gábor, Jákli Mónika volt férje tette közzé, később pedig kislányával közös képeken búcsúzott exétől, akivel 2024 októberében ért véget a kapcsolata. Később Mónikáról jelenlegi szerelme is nyilvánosan emlékezett meg. A luxusautó-kereskedő férfi a közös vállalkozásuk közösségi oldalán osztotta meg gyászát.

