Gyanús körülmények, sok kérdőjel Jákli Mónika halálával kapcsolatban – Mi történt valójában a fitneszmodellel a végzetes éjszakán?

baleset Jákli Mónika Boráros Gábor
2026.01.23.
Boráros Gábor sejtelmes Instagram posztot tett közzé. Jákli Mónika tragikus halála egyre több megválaszolatlan kérdést vet fel.

Ahogy megírtuk, tragédia rázta meg az országot január 21-én hajnalban. Autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika a népszerű fitneszmodell-influenszer. Szlovák hírportálok indormációi szerint Mónika vőlegénye már a mentők kiérkezésekor a tragédia helyszínén tartózkodott. 

Szlovák hírportálok indormációi szerint Jákli Mónika vőlegénye már a mentők kiérkezésekor a tragédia helyszínén tartózkodott.
Forrás: Youtube
  • Január 21-én hajnalban autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika.
  • Szlovák hírportálok szerint Mónika vőlegénye már a mentők kiérkezésekor a helyszínen volt, a férfi viselkedése furcsának tűnt.
  • A férfi azt mondta, telefonos alkalmazás jelezte a kereskedése tulajdonában lévő autó hirtelen megállását.
  • Jákli Mónika és volt párja, Boráros Gábor 2024 októberében szakítottak. A férfi a tragédiát követően több posztban is búcsúzott gyermeke édesanyjától.
  • Boráros később sejtelmes Instagram-sztorit tett közzé. 

Percek alatt a tragédia helyszínére ért Jákli Mónika vőlegénye

A Pluska.sk értesülései szerint Mónika vőlegénye már a mentők intézkedése idején a tragédia helyszínén volt, vagyis meglepően gyorsan odaérhetett. Úgy tudni, a mentők rákérdeztek, miként szerezett tudomást ilyen hamar a balesetről. Az állítólag furcsán viselkedő férfi válasza szerint egy, a mobiltelefonján futó alkalmazás küldött értesítést, amely jelezte Mónika autójának hirtelen megállását, az autó ugyanis az ő autókereskedésének a tulajdonában állt − írja a Bors. A lap arról is beszámol, hogy a komáromi férfi állítólag mindenáron meg akarta szerezni Jákli Mónika mobiltelefonját. Úgy tudni, a fiata nő lenge öltözetben vezette az autóját, ami tekintve, hogy nagyon hideg van, szintén találgatásokra ad okot. 

Boráros Gábor rejtélyes posztot írt

Csütörtökön délután rejtélyes üzenettel jelentkezett az MMA-harcos. „Van mit hozzá szólnom a történtekhez. Nekem is vannak olyan kérdéseim, amik nem hagynak nyugodni. Holnapra több indormációt tudok közölni...” − idézi a Bors Boráros Gábor 24 órán át olvasható Instagram storyját

Jákli Mónika halála felfoghatatlan

Családja, barátai, hírességek és követői gyászolják Jákli Mónikát. A fiatal nő autója lesodródott az útról, fának csapódott, majd darabjaira szakadt és ki is gyulladt. Jákli Mónika olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítás közben elhunyt. A baleset pontos részleteit még vizsgálják. A tragédia hírét először Boráros Gábor, Jákli Mónika volt férje tette közzé, később pedig kislányával közös képeken búcsúzott exétől, akivel 2024 októberében ért véget a kapcsolata. Később Mónikáról jelenlegi szerelme is nyilvánosan emlékezett meg. A luxusautó-kereskedő férfi a közös vállalkozásuk közösségi oldalán osztotta meg gyászát. 

