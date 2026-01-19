Felhúzott a főnök? Ne mérgelődj, inkább bosszuld meg produktívan!

Már vasárnap este gyomorgörcsöd van, amikor arra gondolsz, hogy másnap be kell menned dolgozni? Vagy úgy érzed, legszívesebben ráborítanád az asztalt a főnöködre egy véget nem érő értekezlet közepén, és teátrálisan felmondanál? Mielőtt azonban drámai jelenetet rendeznél és kirúgatnád magad, vegyél egy mély levegőt! A düh ugyanis hatalmas kiaknázatlan energiaforrás! Ne pazarold hát el kiabálásra vagy duzzogásra – inkább használd üzemanyagként, hogy szintet léphess! Íme a 7 tipp a produktív bosszúhoz!

A siker a legjobb bosszú. Itt pedig valaki nagyon okosan akar bosszút állni.

Forrás: Shutterstock

Frank Sinatra mondta egyszer: „A siker a legjobb bosszú.” És milyen igaza volt! Ha a főnököd egy toxikus, irányításmániás valaki, vagy csak szimplán igazságtalan volt veled, a legrosszabb, amit tehetsz, ha összetörsz vagy hagyod, hogy a méreg felemésszen. Használd az alábbi avadra fordíthatod a benned felszabadult negatív energiákat.

1. „Rage Applying” – vagyis: idegből pályázás

Felhúzott a főnököd? Megesz az ideg? Csapd fel a laptopod az ebédszünet alatt, és adj be 20 jelentkezést a hozzád illő pozíciókra! Amellett, hogy a szőnyegbombázással le tudod vezetni a dühöd, esélyt is adsz magadnak, hogy mihamarabb megszabadulhass tőle. Ha mindennap felidegesít, ez heti minimum 100 pályázatot jelent. Ezzel bebizonyíthatod neki, hogy te ennél sokkal többet érsz. Amikor megvan az új hely, mosolyogva fáradj be a főnök irodájába és add be a felmondásodat.

2. A rosszindulatú engedelmesség

Van egy bonyolult szabályzat, amit senki nem tart be, mert lassítja a munkát? Kontrollmániás a főnököd és nem szereti, ha valaki önálló? Mutasd meg, milyen az, hogyha tényleg nem gondolkodsz helyette! Csinálj mindent pontosan úgy, ahogy mondja és ahogy le van írva, de se többet, se kevesebbet! Ha emiatt lelassul a folyamat vagy megáll a munka, tárd szét a kezed: „Én csak követtem az utasításokat, Főnök.”