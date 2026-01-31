Elő a jelmezekkel! – Farsangi programok az ország különböző pontjain

A farsang a közös nevetésről, a zajos télűzésről és a kreativitásról szól. Ilyenkor újraélednek a régi hagyományok, előkerülnek a maskarák, és az ország számos pontján szerveznek látványos felvonulásokat, fesztiválokat és családi eseményeket. A farsangi programok kiváló alkalmat adnak arra, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból, és akár jelmezbe bújva, akár nézőként kapcsolódjunk ki.

2026-ban is izgalmas farsangi programokkal készülnek nemcsak Budapesten, hanem az ország számos pontján, ami kicsiknek és nagyoknak is sok-sok élményt tartogat.

Forrás: Pezzetta Umberto

Hagyományőrző és gasztro farsangi programok 2026-ban országszerte Ezek a farsangi programok országszerte kínálnak jelmezes és hagyományőrző élményeket.

A rendezvények a népszokások, a gasztronómia és a közösségi mulatságok köré épülnek.

A farsangi programok gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt tartalmas kikapcsolódást nyújtanak.

A farsang kiváló alkalom a télbúcsúztatásra és a közös élmények gyűjtésére.

A farsangi programok között városi fesztiválok és kisebb közösségi események is szerepelnek.

Az egyik legjobb hagyományos farsangi program a Busójárás, ami évről évre megidézi a régi kor szellemét Mohács utcáin, és persze elűzi a hideg téli napokat.

Forrás: Löffler Péter

Egy farsangi program, ahol életre kelnek a régi hagyományok

Az ország egyik legismertebb és leglátványosabb farsangi eseménye hat napon át idézi meg az egykori karneválok és télűző szokások világát. A középpontban a mohácsi hagyományok állnak: zajos felvonulás, busóbemutatók, maszkfaragás és látványos máglyarakás is része a programnak. A Busójárás 2012 óta hungarikum, így a farsangi programok egyik kiemelt eseményének számít. Ha megnéznéd a Busójárást képekben, akkor mutatunk neked egy csodás képgalériát 2020-ból.

Mohácsi Busójárás időpontja, helyszíne

Mikor? február 12–17.

Hol? 7700 Mohács, több helyszínen

További információk: mohacsibusojaras.hu

Ahol igazán élnek a farsangi hagyományok: Nagykanizsa Országos Farsangi Fánkfesztivál.

Fotó Szakony Attila, Zalai Hírlap, Képen: a Mamik Dalkör tagjai, Németh Lászlóné, Gál Ferencné és Vincze Ferencné

A farsangi fánké lesz a főszerep a nyugati országrészben

A farsang elképzelhetetlen fánk nélkül, ezt bizonyítja a nagykanizsai Országos Farsangi Fánkfesztivál is. A dunántúli hagyományokra épülő esemény a gasztronómiát és a szórakozást ötvözi: a látogatók számtalan fánkváltozatot kóstolhatnak, miközben karneváli hangulat és farsangi programok gondoskodnak a jókedvről.

XVIII. Országos Farsangi Fánkfesztivál 2026

Mikor? február 12–14.

Hol? 8800 Nagykanizsa, Kanizsa Aréna – Táborhely u. 4.

További információk: farsangifankfesztival.hu