Elő a jelmezekkel! – Farsangi programok az ország különböző pontjain

A farsang a közös nevetésről, a zajos télűzésről és a kreativitásról szól. Ilyenkor újraélednek a régi hagyományok, előkerülnek a maskarák, és az ország számos pontján szerveznek látványos felvonulásokat, fesztiválokat és családi eseményeket. A farsangi programok kiváló alkalmat adnak arra, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból, és akár jelmezbe bújva, akár nézőként kapcsolódjunk ki.
Hagyományőrző és gasztro farsangi programok 2026-ban országszerte
- Ezek a farsangi programok országszerte kínálnak jelmezes és hagyományőrző élményeket.
- A rendezvények a népszokások, a gasztronómia és a közösségi mulatságok köré épülnek.
- A farsangi programok gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt tartalmas kikapcsolódást nyújtanak.
- A farsang kiváló alkalom a télbúcsúztatásra és a közös élmények gyűjtésére.
- A farsangi programok között városi fesztiválok és kisebb közösségi események is szerepelnek.
Egy farsangi program, ahol életre kelnek a régi hagyományok
Az ország egyik legismertebb és leglátványosabb farsangi eseménye hat napon át idézi meg az egykori karneválok és télűző szokások világát. A középpontban a mohácsi hagyományok állnak: zajos felvonulás, busóbemutatók, maszkfaragás és látványos máglyarakás is része a programnak. A Busójárás 2012 óta hungarikum, így a farsangi programok egyik kiemelt eseményének számít. Ha megnéznéd a Busójárást képekben, akkor mutatunk neked egy csodás képgalériát 2020-ból.
Mohácsi Busójárás időpontja, helyszíne
Mikor? február 12–17.
Hol? 7700 Mohács, több helyszínen
További információk: mohacsibusojaras.hu
A farsangi fánké lesz a főszerep a nyugati országrészben
A farsang elképzelhetetlen fánk nélkül, ezt bizonyítja a nagykanizsai Országos Farsangi Fánkfesztivál is. A dunántúli hagyományokra épülő esemény a gasztronómiát és a szórakozást ötvözi: a látogatók számtalan fánkváltozatot kóstolhatnak, miközben karneváli hangulat és farsangi programok gondoskodnak a jókedvről.
XVIII. Országos Farsangi Fánkfesztivál 2026
Mikor? február 12–14.
Hol? 8800 Nagykanizsa, Kanizsa Aréna – Táborhely u. 4.
További információk: farsangifankfesztival.hu
Álarcos délután: farsangi programok a Balatonnál
A Balaton télen is tartogat meglepetéseket: Balatonlelle hajókikötője január végén igazi farsangi forgataggá alakul. A gasztronómia mellett a jelmezes programok kerülnek előtérbe: gyermek- és felnőtt jelmezverseny, maszkfestés, fánkevés és élő zene is színesíti a kínálatot. A balatoni farsangi programok különleges hangulatot adnak a szezon előtti kikapcsolódáshoz.
VIII. Lellei Gasztro Farsang
Mikor? január 31., nyitás: 12:00
Hol? 8638 Balatonlelle, Vitorláskikötő – Móló sétány
További információk: balatonlelle.hu
Farsangi felvonulás, ahol maskarába bújik a falu apraja-nagyja
Surányban a farsang igazi közösségi élmény: jelmezes felvonulás, zajkeltés és közös nevetés várja a résztvevőket. A farsangi program célja a tél elűzése, ahol családok és baráti társaságok együtt vonulnak végig az utcákon. A program végén batyus buli, játékok és forró italok zárják az eseményt.
Zajjal, jelmezben – Közösségi Farsang Surányban!
Mikor? február 7., 16:00
Hol? 2017 Pócsmegyer – Surány
További információk: pocsmegyer.hu
