Elő a jelmezekkel! – Farsangi programok az ország különböző pontjain

123RF -
események farsang program
Life
2026.01.31.
Az év egyik legvidámabb időszaka a farsang, amikor kicsik és nagyok egyaránt jelmezt öltenek, és közösségi élményekkel ünneplik a tél végét. Ezek a farsangi programok 2026-ban nemcsak a gyerekeket szólítják meg: a felnőttek számára is izgalmas mulatságokat, hagyományőrző eseményeket és gasztroélményeket kínálnak országszerte.

A farsang a közös nevetésről, a zajos télűzésről és a kreativitásról szól. Ilyenkor újraélednek a régi hagyományok, előkerülnek a maskarák, és az ország számos pontján szerveznek látványos felvonulásokat, fesztiválokat és családi eseményeket. A farsangi programok kiváló alkalmat adnak arra, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból, és akár jelmezbe bújva, akár nézőként kapcsolódjunk ki.

Télűzű farsangi programok gyerekeknek
2026-ban is izgalmas farsangi programokkal készülnek nemcsak Budapesten, hanem az ország számos pontján, ami kicsiknek és nagyoknak is sok-sok élményt tartogat.
Forrás: Pezzetta Umberto

Hagyományőrző és gasztro farsangi programok 2026-ban országszerte

  • Ezek a farsangi programok országszerte kínálnak jelmezes és hagyományőrző élményeket.
  • A rendezvények a népszokások, a gasztronómia és a közösségi mulatságok köré épülnek.
  • A farsangi programok gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt tartalmas kikapcsolódást nyújtanak.
  • A farsang kiváló alkalom a télbúcsúztatásra és a közös élmények gyűjtésére.
  • A farsangi programok között városi fesztiválok és kisebb közösségi események is szerepelnek.
A Mohácsi Busójárás az egyik legjobb farsangi program
Az egyik legjobb hagyományos farsangi program a Busójárás, ami évről évre megidézi a régi kor szellemét Mohács utcáin, és persze elűzi a hideg téli napokat.
Forrás: Löffler Péter

Egy farsangi program, ahol életre kelnek a régi hagyományok

Az ország egyik legismertebb és leglátványosabb farsangi eseménye hat napon át idézi meg az egykori karneválok és télűző szokások világát. A középpontban a mohácsi hagyományok állnak: zajos felvonulás, busóbemutatók, maszkfaragás és látványos máglyarakás is része a programnak. A Busójárás 2012 óta hungarikum, így a farsangi programok egyik kiemelt eseményének számít. Ha megnéznéd a Busójárást képekben, akkor mutatunk neked egy csodás képgalériát 2020-ból.

Mohácsi Busójárás időpontja, helyszíne

Mikor? február 12–17.
Hol? 7700 Mohács, több helyszínen
További információk: mohacsibusojaras.hu

Országos Farsangi Fánkfesztivál
Ahol igazán élnek a farsangi hagyományok: Nagykanizsa Országos Farsangi Fánkfesztivál.
Fotó Szakony Attila, Zalai Hírlap, Képen:  a Mamik Dalkör tagjai, Németh Lászlóné, Gál Ferencné és Vincze Ferencné

A farsangi fánké lesz a főszerep a nyugati országrészben

A farsang elképzelhetetlen fánk nélkül, ezt bizonyítja a nagykanizsai Országos Farsangi Fánkfesztivál is. A dunántúli hagyományokra épülő esemény a gasztronómiát és a szórakozást ötvözi: a látogatók számtalan fánkváltozatot kóstolhatnak, miközben karneváli hangulat és farsangi programok gondoskodnak a jókedvről.

XVIII. Országos Farsangi Fánkfesztivál 2026

Mikor? február 12–14.
Hol? 8800 Nagykanizsa, Kanizsa Aréna – Táborhely u. 4.
További információk: farsangifankfesztival.hu

Székesfehérvári farsangi programok
Jelmezek és farsangi hagyományok egy helyen a Székesfehérvári jelmezes felvonuláson: téltemetés és kiszebáb égetés a Fő utcán. 
Forrás: Nagy Norbert

Álarcos délután: farsangi programok a Balatonnál

A Balaton télen is tartogat meglepetéseket: Balatonlelle hajókikötője január végén igazi farsangi forgataggá alakul. A gasztronómia mellett a jelmezes programok kerülnek előtérbe: gyermek- és felnőtt jelmezverseny, maszkfestés, fánkevés és élő zene is színesíti a kínálatot. A balatoni farsangi programok különleges hangulatot adnak a szezon előtti kikapcsolódáshoz.

VIII. Lellei Gasztro Farsang

Mikor? január 31., nyitás: 12:00
Hol? 8638 Balatonlelle, Vitorláskikötő – Móló sétány
További információk: balatonlelle.hu

Farsangi felvonulás
Farsangi felvonulás és télűzés, kicsik és nagyok együtt ünneplik a farsangot.
Forrás: Bencsik Ádám

Farsangi felvonulás, ahol maskarába bújik a falu apraja-nagyja

Surányban a farsang igazi közösségi élmény: jelmezes felvonulás, zajkeltés és közös nevetés várja a résztvevőket. A farsangi program célja a tél elűzése, ahol családok és baráti társaságok együtt vonulnak végig az utcákon. A program végén batyus buli, játékok és forró italok zárják az eseményt.

Zajjal, jelmezben – Közösségi Farsang Surányban!

Mikor? február 7., 16:00
Hol? 2017 Pócsmegyer – Surány
További információk: pocsmegyer.hu

További farsangi témákért kattints tovább!

Fánk, flört és felszabadulás – Ezért imádjuk a farsangot

Farsang idején mindig egy kicsit felgyorsul az élet: több a nevetés, bátrabbak a pillantások, és senki nem kér bocsánatot a harmadik fánkért. Nem véletlen. A farsang évszázadokon át az az időszak volt, amikor végre lehetett élni, és ez az érzés ma is működik.

A legfinomabb fánkok receptjei: így készül a szalagos, az ekler és a herőce

Nincs annál szebb, amikor csurran az oldalán a máz, vagy kibuggyan a lekvár.

Kivégzés és asszonyfarsang, avagy így szórakoztak a nők a középkorban

Sokak emlékezetében egy koszos, nyomaszó világként maradt meg a középkori élet. Pedig bizony a középkorban is kirúgtak a nők a hámból, ha úgy hozta kedvük, nem is akárhogyan!

 

