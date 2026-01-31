Ezek voltak a Grammy-gála legízléstelenebb ruhái: nehéz elhinni, hogy ebben léptek a sztárok a vörös szőnyegre

A Grammy-gála 2026-ban ferbuár 1-jén kerül megrendezésre. Amíg az új győztesekre, és az izgalmas vörös szőnyeges pillanatokra várunk, összegyűjtöttük az eddigi legnagyobb divatbakikat és a legrosszabb ruhákat. Nézd meg, mely sztároknak nem sikerült ízlésesen felöltöniük!

Forrás: Getty Image

Minden évben csodás, izgalmas és botrányos megjelenéseket láthatunk a vörös szőnyegen. De még a legnagyobb sztárok is hibázhatnak.

A Grammy akárcsak az Oscar és a Golden Globe az év legnívósabb eseményei közé tartozik. Ezeken az eseményeken a vörös szőnyeg épp olyan fontos, mint maga a díjátadó. Minden sztár azon igyekszik, hogy az est legtöbb figyelmét ő kapja. Ezek az egymásra licitálások azonban, sokszor tragikusan sülnek el. A következőkben összegyűjtöttük a Grammy történelmének legcsúnyább vörös szőnyeges megjelenéseit.

A Grammy-gála divatbakijai: ezeket nehéz feledni

Lady Gaga

2010-ben Lady Gaga egy egyedileg készült Armani ruhában jelent meg a gálán. Ekkor még az énekesnő az extravagáns stílusirányzat szerelmese volt, ami ez az öltözet is tükröz. Az ezüstszínű szetthez egy elképesztő, sarok nélküli magas sarkút viselt.

Lady Gaga 2010-es Grammy ruhája.

Forrás: Getty Image

Doja Cat

Doja Cat népszerű a vörös szőnyegen viselt botrányos ruháiról. Mintha minden évben az lenne a küldetése, hogy káoszt hozzon az eseményekre. Piros Alexander Wang magas sarkút viselt, az egész testére áltetoválásokat festetett fel, retró, nagymamás szemüveget és egy Dilara Findikoglu tervező által készítettet meztelenruhát választott az eseményre.

Doja Cat 2024-es Grammy ruhája.

Forrás: GettyImages

Justin Bieber

Justin Bieber a 2022-es Grammyn egy kétrészes Balenciaga öltönyben jelent meg, amely csak úgy lógott rajta túlméretezett szabása miatt. Ezt azzal fokozta, hogy az öltönyhöz egy szegecses papucsot vett fel. Az öltöny alatt csak egy egyszerű fehér trikót viselt, és mindezt egy rikító pink beanie sapkával koronázta meg. Ugyanakkor az is fokozta a furcsa összképet, hogy Justin Bieber és Hailey Bieber meg sem próbált összeöltözni.