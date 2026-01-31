Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezek voltak a Grammy-gála legízléstelenebb ruhái: nehéz elhinni, hogy ebben léptek a sztárok a vörös szőnyegre

Getty Images North America - Larry Busacca
díjátadó Grammy-gála 2026 világsztárok vörös szőnyeg Grammy-gála
Nincs kínosabb egy vörös szőnyeges divatbakinál! Mutatjuk minden idők legízléstelenebb Grammy-ruháit, amelyeket jobb lett volna otthon hagyni!

A Grammy-gála 2026-ban ferbuár 1-jén kerül megrendezésre. Amíg az új győztesekre, és az izgalmas vörös szőnyeges pillanatokra várunk, összegyűjtöttük az eddigi legnagyobb divatbakikat és a legrosszabb ruhákat. Nézd meg, mely sztároknak nem sikerült ízlésesen felöltöniük!

grammy-gála vörös szőnyeg
Íme a Grammy-gála történelmének legrosszabb ruhái.
Forrás:  Getty Image

A Grammy-gála eddigi legcsúnyább megjelenései

  • 2026 február 1-jén kerül megrendezésre a 68. Grammy-gála.
  • Minden évben csodás, izgalmas és botrányos megjelenéseket láthatunk a vörös szőnyegen. De még a legnagyobb sztárok is hibázhatnak. 
  • Nézd meg, mely világsztárok kerültek a legrosszabbul öltözöttek listájára!

A Grammy akárcsak az Oscar és a Golden Globe az év legnívósabb eseményei közé tartozik. Ezeken az eseményeken a vörös szőnyeg épp olyan fontos, mint maga a díjátadó. Minden sztár azon igyekszik, hogy az est legtöbb figyelmét ő kapja. Ezek az egymásra licitálások azonban, sokszor tragikusan sülnek el. A következőkben összegyűjtöttük a Grammy történelmének legcsúnyább vörös szőnyeges megjelenéseit.

A Grammy-gála divatbakijai: ezeket nehéz feledni

Lady Gaga

2010-ben Lady Gaga egy egyedileg készült Armani ruhában jelent meg a gálán. Ekkor még az énekesnő az extravagáns stílusirányzat szerelmese volt, ami ez az öltözet is tükröz. Az ezüstszínű szetthez egy elképesztő, sarok nélküli magas sarkút viselt.

Lady gaga grammy
Lady Gaga 2010-es Grammy ruhája.
Forrás:  Getty Image

Doja Cat

Doja Cat népszerű a vörös szőnyegen viselt botrányos ruháiról. Mintha minden évben az lenne a küldetése, hogy káoszt hozzon az eseményekre. Piros Alexander Wang magas sarkút viselt, az egész testére áltetoválásokat festetett fel, retró, nagymamás szemüveget és egy Dilara Findikoglu tervező által készítettet meztelenruhát választott az eseményre.

Doja Cat grammy
Doja Cat 2024-es Grammy ruhája.
Forrás: GettyImages

Justin Bieber

Justin Bieber a 2022-es Grammyn egy kétrészes Balenciaga öltönyben jelent meg, amely csak úgy lógott rajta túlméretezett szabása miatt. Ezt azzal fokozta, hogy az öltönyhöz egy szegecses papucsot vett fel. Az öltöny alatt csak egy egyszerű fehér trikót viselt, és mindezt egy rikító pink beanie sapkával koronázta meg. Ugyanakkor az is fokozta a furcsa összképet, hogy Justin Bieber és Hailey Bieber meg sem próbált összeöltözni. 

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 03: (L-R) Justin Bieber and Hailey Bieber attend the 64th Annual GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on April 03, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)
Justin Bieber a 2022-es Grammy-gálán.
Forrás: Getty Images North America

Julia Fox

A 2025-ös Grammyre Julia Fox a fekete tangáját, fekete harisnyával, fekete magas sarkúval egy laza kabáttal és meglepő módón sárga gumikesztyűkkel párosította. Úgy nézett ki, mint aki magára kapott volna random ruhaneműket az utolsó pillanatban. Julia Fox közismert a bevállaos stílusáról, de ez most nem felszabadító divatpillanat volt. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (EDITOR'S NOTE: Image contains partial nudity.) Julia Fox attends the 67th GRAMMY Awards on February 02, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)
Julia Fox a 2025-ös Grammy-gálán.
Forrás: Getty Images North America

Tayla Parx 

Ez a szegecses, rajzfilmkaraktert idéző overall nem aratott akkora sikert, mint amire az énekesnő számított. A futurisztikus ruhához még a haját is buzogányszerűre csináltatta meg. Ahogy az várható volt, ez az outfit egyből felkerült a legrosszabbul öltözöttek listájára.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 03: Tayla Parx attends the 64th Annual GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on April 03, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)
Tayla Parx a 2022-es Grammy-gálán.
Forrás: FilmMagic

Tekintsd meg további vörös szőnyeges cikkeinket is:

A vörös szőnyeg csak az előjáték volt: a Golden Globe után féktelen buli kezdődött – Fotókon a sztárok

Bulizás luxusstílusban! A Golden Globe 2026-os díjátadóját egy exkluzív after party követte, ahol kedvenc sztárjaink meztelen ruhákban jelentek meg.

Csibesárga haj, túlméretezett ruhaköltemények: íme a 2026-os Golden Globe legcikibb divatbakijai

Ariana Grande többet vártunk tőled! Rosszul festett hajak, borzalmas frizurák és elszabott ruhák. Mutatjuk a 2026-os Golden Globe vörös szőnyegének legkínosabb divatbakijait!

Mély dekoltázsok, magas hasíték és csupasz hát: minden idők legbevállalósabb Golden Globe-ruhái

Többek között Cher, Sarah Jessica Parker és Kylie Jenner is a merészebb sztárok közé tartozik.

 

