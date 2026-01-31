Spagettihajból sármos szupersztár: Justin Timberlake 45 éves lett

Justin Timberlake története sokkal több, mint egy egyszerű popsztár sztorija: egy fiatal fiú útja, aki megtanulta, hogyan váljon önmagává, miközben az egész világ árgus szemekkel figyelte minden egyes mozdulatát. Éppen ezért ma már inspiráció mindazok számára, akik mernek nagyot álmodni.

Justin Timberlake 45 éves lett.

Forrás: Northfoto

Justin Timberlake 45 éves lett Justin Timberlake az N'Sync egykori frontemberéből vált elismert szólóénekessé.

A popkarrier mellett a színészi tehetségét is több ízben megmutatta, a fogadtatás pedig minden esetben pozitív volt.

Emellett a magánéletében is hasonlóképp sikeres: már 14 éve él boldog házasságban Jessica Biellel, akitől gyermeke is született.

Justin Timberlake életútja olyan, mint egy jól megírt film: a tehetséges, de borzasztó frizurával megáldott (rád gondolunk, smack leves haj!) fiú útnak indul, hogy közepesen nyálas slágerek és kissé kínos koreográfiák közepette meghódítsa a gyönge tini szíveket, hogy aztán a bandából dobbantva egy igazi A-kategóriás szupersztár váljon belőle.

A kis Justin 1981-ben született Tenessee államban, ahol a zene nem hobbi, hanem életforma, ennek köszönhetően már zsenge kisfiú korában kiderült, hogy a színpadra termett, így pár szempillantás alatt a Mickey Mouse klubban találta magát olyan későbbi hírességek gyűrűjében, mint Britney Spears vagy Christina Aguilera.

Justin és Britney évekig egy párt alkottak.

Forrás: Getty Images

Ez előbbivel olyan jól sikerült a munkakapcsolat, hogy 1999 és 2002 között ők voltak a világ egyik legnépszerűbb álompárja, olyannyira, hogy a 2001-es American Music Awards-os megjelenésük konkrétan egy generáció emlékezetébe égett be örökre. Bár már itt is sejthető volt, hogy egy nap sokra viszi majd a kis bongyi, az igazi áttörést az N'Sync nevű fiúbanda hozta el a számára, amivel egy pillantás alatt a fiúbandák királyi ligájába emelkedett.

Arról nem is beszélve, hogy még ebben az erős mezőnyben is képes volt kitűnni karizmájával és erőteljes színpadi jelenlétével, így valójában senki nem lepődött meg igazán azon, hogy 2002-ben szólókarrierbe kezdett és a Justified című albuma pillanatok törtrésze alatt a slágerlisták elejére került és ezzel a világ egyik legnépszerűbb szólóénekesévé vált.

Ez azonban még mindig nem volt elég: 2000-ben színészként is debütált és valósággal ontani kezdte magából a sikerfilmeket. A Barátság extrákkal, A lopott idő, a Social Network és a Palmer című mozik mind bebizonyították, hogy Justin bármihez is ér, az tényleg arannyá változik.

Mindeközben a magánélete legalább annyira a reflektorfényben volt, mint a karrierje: többek között Scarlett Johansson, Fergie, Cameron Diaz és Alyssa Milano is a horgára akadt, azonban Justin Timberlake felesége végül a gyönyörű és tehetséges Jessica Biel lett, akivel 2012-ben házasodtak össze.