Négy nyilvános és kínos gesztus, amelyek miatt Katalin hercegné és Vilmos herceg házassági válságáról pletykáltak − Videók

A brit trónörökös párt a kamerák kereszttüzében ritkán látni esendőnek. Mégis akadt néhány olyan pillanat az elmúlt években, amikor egy-egy mozdulat, gesztus vagy félreérthető reakció önálló életre kelt a közösségi médiában és a bulvársajtóban. Ezek az epizódok nemcsak kínos helyzeteket teremtettek, hanem pletykák alapjait is megteremtették Katalin hercegné és Vilmos herceg házasságáról.

Katalin hercegné és Vilmos herceg nem sokat foglalkoztak a pletykákkal.

A legemlékezetesebb kínos momentumok 2019: Katalin lerázza magáról Vilmos kezét a BBC karácsonyi műsorában.

2022: Ügyetlen és magányos tánc a karibi körúton.

2023: Vilmos sürgető gesztusa egy jordániai királyi esküvőn.

2025: Vitatott kézmozdulat Észak-Írországban.

Katalin hercegné egyetlen mozdulata, amely bejárta az internetet

Az első nagy port kavart jelenetet 2019-ben, a BBC karácsonyi különkiadásában lehetett látni. A kamerák rögzítették, amint Vilmos herceg megpróbálja a kezét felesége vállára tenni. Katalin hercegné láthatóan nem fogadta lelkesen a gesztust, és egyetlen gyors mozdulattal lerázta magáról férje kezét, miközben egy arcizma sem sem rezzent meg és a mosolya is változatlan mardat A jelenet azonnal heves reakciókat váltott ki. „Kínos! Túl kínos!! Ki kellett volna vágniuk!” – írta akor az egyik X-felhasználó és sokan egyet is értettek vele, sőt, még arról is beszéltek, talán nincs is minden rendben a házaspár tagjai között. Mások viszont teljes ostobaságnak tartották a házasság válságáról szóló találgatásokat, azzal érveltek, hogy Katalin egyszerűen csak éppen megmozdult és a gesztus nem a férjének szólt.

Katalin kínos szólótánca

Három évvel később, a 2022-es karibi körút során újabb kínos jelenet került a reflektorfénybe. Belize-ben egy üdvözlő fesztiválon a helyiek táncra hívták a párt. Az egyik helyi nő megragadta Vilmost, aki tágra nyílt szemekkel és bizonytalan mozdulatokkal próbált lépést tartani vele. Katalin eközben egyedül táncolt, kínosan rázta a csípőjét és tapsolt, amit sokan úgy minősítettek, hogy ez kínos. Katalin hercegnét valószínűleg nem törte le a kritika, hiszen amióta Vilmos herceg felesége, bármit csinál, arról mindenkinek, mindig van véleménye.