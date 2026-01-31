Négy nyilvános és kínos gesztus, amelyek miatt Katalin hercegné és Vilmos herceg házassági válságáról pletykáltak − Videók

A brit trónörökös párt a kamerák kereszttüzében ritkán látni esendőnek. Mégis akadt néhány olyan pillanat az elmúlt években, amikor egy-egy mozdulat, gesztus vagy félreérthető reakció önálló életre kelt a közösségi médiában és a bulvársajtóban. Ezek az epizódok nemcsak kínos helyzeteket teremtettek, hanem pletykák alapjait is megteremtették Katalin hercegné és Vilmos herceg házasságáról.
A legemlékezetesebb kínos momentumok
- 2019: Katalin lerázza magáról Vilmos kezét a BBC karácsonyi műsorában.
- 2022: Ügyetlen és magányos tánc a karibi körúton.
- 2023: Vilmos sürgető gesztusa egy jordániai királyi esküvőn.
- 2025: Vitatott kézmozdulat Észak-Írországban.
Katalin hercegné egyetlen mozdulata, amely bejárta az internetet
Az első nagy port kavart jelenetet 2019-ben, a BBC karácsonyi különkiadásában lehetett látni. A kamerák rögzítették, amint Vilmos herceg megpróbálja a kezét felesége vállára tenni. Katalin hercegné láthatóan nem fogadta lelkesen a gesztust, és egyetlen gyors mozdulattal lerázta magáról férje kezét, miközben egy arcizma sem sem rezzent meg és a mosolya is változatlan mardat A jelenet azonnal heves reakciókat váltott ki. „Kínos! Túl kínos!! Ki kellett volna vágniuk!” – írta akor az egyik X-felhasználó és sokan egyet is értettek vele, sőt, még arról is beszéltek, talán nincs is minden rendben a házaspár tagjai között. Mások viszont teljes ostobaságnak tartották a házasság válságáról szóló találgatásokat, azzal érveltek, hogy Katalin egyszerűen csak éppen megmozdult és a gesztus nem a férjének szólt.
Katalin kínos szólótánca
Három évvel később, a 2022-es karibi körút során újabb kínos jelenet került a reflektorfénybe. Belize-ben egy üdvözlő fesztiválon a helyiek táncra hívták a párt. Az egyik helyi nő megragadta Vilmost, aki tágra nyílt szemekkel és bizonytalan mozdulatokkal próbált lépést tartani vele. Katalin eközben egyedül táncolt, kínosan rázta a csípőjét és tapsolt, amit sokan úgy minősítettek, hogy ez kínos. Katalin hercegnét valószínűleg nem törte le a kritika, hiszen amióta Vilmos herceg felesége, bármit csinál, arról mindenkinek, mindig van véleménye.
Vilmos sürgető mozdulata Rajwa Al Saif esküvőjén
2023-ban, Al Huszein jordániai koronaherceg és Rajwa Al Saif esküvőjén újabb videó járta be a világsajtót. Vilmos, aki az azóta már édesapává vált koronaherceggel együtt járt a sandhursti katonai akadémiára, rövid beszélgetés után továbbindult, míg Katalin még maradt beszélgetni Rajwa hercegnővel. Egy virális felvételen látható, amint Vilmos int Katalinnak, hogy zárja le a beszélgetést. Katalin épp csak odanéz, majd folytatja a társalgást. A pillanat gyorsan értelmezések sorát indította el, egyesek pedig kifejezetten dicsérték a hercegnét, amiért nem engedett a sürgetésnek.
Vilmos eltolta magáról a felesége kezét
A legutóbbi vitatott jelenet 2025-ben, Észak-Írországban történt. Miközben Vilmos kezet rázott a helyiekkel, Katalin mögé lépett, megfogta a kezét, majd a derekát. A felvételeken úgy tűnt, mintha a herceg eltolná magáról a felesége kezét. A pillanat nemcsak kínos volt, hanem olyan címlapokat is szült, amelyeken azt a nem először felmerülő kérdést is felvetették: „omladozik-e a házasság a színfalak mögött?” Katie Nicholl királyi kommentátor 2025 szeptemberében a gesztussal lapcsolatban azt nyilatkozta: „Katalin és Vilmos nagyon szeretetteljesek egymással, amikor nem forognak a kamerák” −írja a TheList.
